От гражданских инициатив – к конкретным решениям

Перед советом стоят задачи, которые выходят далеко за рамки обсуждения отдельных вопросов. Это и укрепление обратной связи с населением, и учет региональных интересов, и выработка соответствующих предложений, и участие в обсуждении законодательных и социальных инициатив. При этом эффективность такой работы во многом определяется тем, насколько крепка связь с людьми и насколько конкретны результаты общест­венного диалога.

Особенно важен здесь региональный взгляд. Именно на местах наиболее отчетливо видны проблемы, которые требуют системного решения: это и состояние инфраструктуры, и качество социальных объектов, и развитие образования, спорта, и доступность государственных услуг.

Одним из представителей Шымкента в Халық Кеңесі стала президент ОЮЛ «Национальная федерация гимнастики Казахстана» Алия Юсупова. Для нее участие в работе совета – это прежде всего возможность представить позицию жителей города на республиканском уровне и связать общественные инициативы с конкретными решениями.

– Быть членом Халық Кеңесі Казахстана – это прежде всего огромная ответственность. Здесь обсуждаются стратегические задачи, которые затрагивают судьбу не только отдельного региона, но и всей страны, будущих поколений. Поэтому не скрою, что испытываю волнение. Выступать от имени общества перед Президентом, представителями общественности, доносить голос и чаяния народа – для меня большая честь и одновременно важная миссия, – отмечает она. – У каждого региона свои особенности и проблемы, которые требуют внимания и системных решений. Для Шымкента это, в частности, вопросы

инфраструктуры, экологии, теплоснабжения, состояния дорог. Считаю важным не просто обозначить эти проблемы, но и выдвинуть конкретные инициативы. При этом общество должно видеть, как продвигается работа. Поэтому большое значение имеет информационное сопровождение деятельности совета.

Также, по мнению Алии Юсуповой, одна из ключевых задач Халық Кеңесі – выстраивание эффективного открытого диалога с гражданами. Важно, считает она, систематизировать обращения, жалобы и предложения жителей, понимать, какие проблемы носят единичный характер, а какие требуют системного решения.

– Не менее важно говорить с казахстанцами простым и понятным языком о значимых государственных реформах и новых законах. Хотела бы проводить регулярные встречи с населением, использовать возможности социальных сетей и прямых эфиров. Люди должны понимать, какие изменения происходят в стране, зачем они нужны и как могут повлиять на их повседневную жизнь, – подчеркивает член Халық Кеңесі.

Еще одно важное направление – общественный контроль и гражданская инициатива. Как подчеркивает Алия Юсупова, это необходимо прежде всего для повышения качества и прозрачности реализации государственных решений.

– В Шымкенте реализуются президентские инициативы и различные государственные программы. Важно видеть, как они осуществляются на практике. Речь идет, в частности, о качестве строи­тельства социальных объектов – школ, больниц и других учреждений, эффективности использования бюджетных средств. Считаю необходимым выезжать на места, изучать ситуацию, общаться с жителями и специалистами, а затем открыто информировать общественность о результатах. Отдельное направление для меня – развитие спорта и здорового образа жизни. Здесь также есть пространство для общественных инициатив: необходимо добиваться того, чтобы массовый спорт стал доступен как можно большему чис­лу жителей, – отмечает она.

Член Халық Кеңесі также обращает внимание на то, что совету необходимо выстраивать конструктивное взаимодействие с неправительственными организациями, общественными активистами и молодежью. Важно, по ее мнению, вовлекать жителей не только в обсуждение проблем, но и в решение конкретных задач – экологических, социальных, общественно значимых.

– У человека должно быть понимание: от его инициативы и участия действительно многое зависит. Особенно важно дать возможность проявить себя молодежи. Это люди, которые будут определять развитие страны в ближайшие десятилетия, и их голос должен быть услышан уже сегодня, – считает Алия Юсупова. – Для меня главное – чтобы членство в Халық Кеңесі было не просто статусом, а реальной возможностью доносить голос людей и добиваться конк­ретных результатов. Если жители видят, что их обращения услышаны, проблемы вынесены на соответствующий уровень, по ним принимаются решения и есть обратная связь, значит, общественный диалог работает. Я хотела бы, чтобы работа совета была максимально открытой и практичной, чтобы между обществом и государством существовал постоянный диалог, а предложения людей становились основой для конкретных решений.