От Хиросимы до Нагои: новая глава

Экзамен начинается

Завтра в Стране восходящего солнца вспыхнет огонь 20-х летних Азиатских игр. Для Казах­стана это событие выходит далеко за рамки рядового континентального старта. Нагоя возвращает нашу национальную сборную в ту самую географическую и символическую точку, где ровно 32 года назад началась суверенная летопись отечественного спорта на главном мультиспортивном форуме континента. И это уже не просто очередная Азиада в календаре. Это серьезный, принципиальный повод проверить, что представляет собой казах­станский спорт сегодня и какое поколение выросло на смену ветеранам победных девяностых и нулевых годов.

Соревнования продлятся по 4 октября и развернутся не только в самой Нагое, но и на других аренах префектуры Аичи. В официальной программе форума заявлены 43 вида спорта, 71 дисциплина и 469 соревнований. В путь за наградами отправляется огромная национальная команда Казахстана – 559 спортсменов, представленных как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Правда, соревновательный маховик уже сейчас набрал приличные обороты: отдельные турниры традиционно стартовали еще до официальной церемонии открытия. В частности, мужская бас­кетбольная сборная Казахстана уже завершила выступление на групповом этапе, уступив сильным командам Китая, Филиппин и Бахрейна и оставшись за бортом плей-офф. Но это лишь первая, пусть и досадная строчка в огромном японском протоколе, где главным стартам еще только предстоит развернуться.

Когда Казахстан дебютировал на играх в Хиросиме в 1994 году, континентальная спортивная карта выглядела заметно консервативнее и строже. Сегодняшняя Азиада стала гораздо разнообразнее и динамичнее: рядом с фундаментальными единоборствами, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, плаванием и академической греблей в официальную программу прочно вошли киберспорт, брейкинг, скейтбординг, скоростное скалолазание и ракеточный падел. Казахстан приезжает в эту новую спортивную реальность с колоссальным опытом трех десятилетий и целой историей больших побед.

Эхо прошлых азиад

Первая страница суверенных выступлений в Хиросиме-1994 давно приобрела статус подлинной исторической легенды. Казахстан, только налаживавший мировые экономические связи и укреплявший свой суверенитет, сотворил на спортивных площадках Японии настоящую сенсацию. Наша сборная тогда завоевала 79 наград, из которых 27 были высшей пробы, и с ходу заняла четвертое место в неофициальном общекомандном зачете. Мы уступили только признанным гигантам мирового спорта – Китаю, Японии и Южной Корее. Это был оглушительный сигнал: молодая страна пришла в азиатскую спортивную семью сильной державой, способной методично побеждать на высшем уровне.

За дебютным успехом последовала многолетняя победная эстафета. В Бангкоке-1998 (Таи­ланд) казахстанцы завоевали 78 медалей, уверенно войдя в пятерку сильнейших сборных континента. В южнокорейском Пусане-2002 наша команда вновь вернулась на четвертую строчку с 76 наградами. Ближневосточный вояж в Доху (Катар) в 2006 году ознаменовался историческим максимумом по общему числу призовых мест – 85 наград и очередное четвертое место. На играх в китайском Гуанчжоу в 2010 году наши спортсмены взяли 79 медалей, а турнир в южнокорейском Инчхоне-2014 стал золотым зенитом Казахстана: рекордные 28 наг­рад высшей пробы, 84 медали в совокупности и безоговорочное подтверждение статуса ведущей спортивной державы континента.

Суммарный исторический баланс выступлений Казахстана за восемь предыдущих летних азиад внушает колоссальное уважение: 637 медалей, в числе которых 165 золотых, 180 сереб­ряных и 292 бронзовые. Четыре раза сборная завершала континентальные старты на почетной четвертой позиции, прочно удерживая за собой шестую строчку в глобальном рейтинге Азии за все десятилетия проведения игр.

За этими сводками стоят ярчайшие судьбы и рекорды. В Хиросиме трехкратным чемпио­ном стал каноист Константин Негодяев. Всего за спортивную карьеру он пять раз поднимался на высшую ступень пьедестала Азиатских игр. Спустя 20 лет в Инчхоне свой феноменальный золотой хет-трик оформил будущий олимпийский триумфатор Дмитрий Баландин, выиграв все три дистанции брассом. Четыре азиады подряд на высшую ступень пьедестала почета поднималась Ольга Рыпакова: начав с золотой медали в семиборье в Дохе, она затем оформила победную серию в секторе для тройного прыжка. Четыре золота на трех континентальных играх завоевал многолетний лидер шоссейного пелотона Алексей Луценко.

Особняком стоит национальная гордость – мужская сборная Казахстана по водному поло. Это уникальный спортивный феномен: наши ватерполисты шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала Азиатских игр. Золотые серии Хиросимы, Бангкока и Пусана заложили фундамент этой победной традиции. После бронзы в Дохе команда вернула континентальную корону в Гуанчжоу, а затем праздновала яркие победы в Инчхоне и Джакарте. Бронза в Ханчжоу сохранила уникальную серию: мужская команда по водному поло становилась медалис­том всех восьми летних азиад, в которых участвовала страна. Это наглядно доказывает главное: казахстанская спортивная летопись держится не на единичных одаренных спортсменах, а на глубоких корнях национальных спортивных школ.

Предыдущие летние игры в китайском Ханчжоу-2023 сложились для отечественного спорта не совсем удачно. Команда увезла из Китая 80 наград, однако лишь 10 медалей оказались высшей пробы. Итоговое 11-е общекомандное место стало заметным отступлением от прежних результатов и вызвало волну закономерной критики со стороны экспертов и болельщиков.

Однако в большом спорте отдельные неудачи не перечеркивают фундаментальных достижений. Ханчжоу стал для нашей команды важным опытом, показавшим, насколько выросла конкуренция на континенте – от прогрессирующего семимильными шагами Узбекистана до амбициозных сборных Индии, Ирана и Китайского Тайбэя. Новейшие результаты отечественных атлетов на международной арене дают веские основания смотреть вперед без лишней драматизации. Нынешний созыв в Японии кардинально отличается по настрою и внутренней энергии. Это не попытка оправдаться за Ханчжоу, а полноценная новая глава, в которой органично соединились олимпийские триумфаторы, действующие чемпионы мира и дерзкое молодое поколение, готовое штурмовать континентальные вершины.

Лидеры и надежды

Пожалуй, главным связующим звеном между эпохами отечественного спорта сегодня выступает дзюдоист Елдос Сметов. Олимпийский чемпион Парижа-2024, серебряный призер Рио-де-Жанейро, бронзовый медалист Токио, чемпион мира и триумфатор Азиады-2014 в Инчхоне вновь выходит на ковер в роли безусловного лидера нашей команды. На торжественной церемонии открытия игр Елдос Сметов вместе с признанным лидером сборной по настольному теннису Сарвиноз Миркадировой пронесет государственный флаг Казахстана.

Возвращение Сметова на континентальные татами спустя 12 лет после первого инчхонского золота – красивейший спортивный сюжет. Ради выступления в Нагое прославленный чемпион скорректировал календарь и осознанно отказался от участия в чемпионате мира. На японском татами мужскую компанию Сметову составит сильная группа претендентов на медали: призер Парижа Гусман Кыргызбаев, Айдар Арапов, Бахытжан Абдурахманов, Ерасыл Кажыбаев, Адилет Алмат и Марат Байкамуров. В женской сетке турнира дзюдоисток на высшую ступень нацелена лидер легкого веса Абиба Абужакынова. В Ханчжоу она завоевала серебряную награду, а теперь намерена взять безоговорочный реванш. Поддержать медальный почин готовы Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова, Дана Абдирова, Екатерина Токарева, Меруерт Сарсенова и Эсмигуль Куюлова. Казахстанское дзюдо едет в Японию с предельно высокой планкой ожиданий.

Борцовский ковер традиционно остается главной цитаделью казахстанских медальных надежд. В Нагою отправляется монолитная команда из 18 спортсменов, представляющих вольную, греко-римскую и женскую борьбу. Состав официально включает шесть вольников, шесть представителей греко-римского стиля и шесть женщин. В вольной борьбе приковано колоссальное внимание к Ризабеку Айтмухану – чемпиону мира среди взрослых, ставшему одним из главных символов новой генерации казахстанских борцов. Вместе с ним на ковер выйдут чемпион мира Нуркожа Кайпанов, опытнейший Азамат Даулетбеков, а также Нурданат Айтанов, Начын Куулар и Едыге Касымбек.

В греко-римском стиле приз­нанным лидером выступает серебряный медалист парижских Олимпийских игр Демеу Жадраев, доказавший всему миру несгибаемость казахского духа. Компанию ему составляют Эрнур Фидахметов, Мейиржан Шермаханбет, Шамиль Ожаев, Ислам Евлоев и Олжас Сырлыбай. Женская борьба представлена опытнейшими фаворитками Жамилей Бакбергеновой и Эльмирой Сыздыковой, а также Зейнеп Баяновой, Шугылой Омирбек, Нилуфар Раимовой и Ириной Кузнецовой. Команда борцов способна принести целую россыпь наград высшей пробы.

Отечественная школа бокса отправляется в Нагою предельно мотивированной. Внутренняя конкуренция в сборной достигла такого накала, что места в заявке не нашлось даже чемпионам мира Абылайхану Жусупову и Санжару Ташкенбаю. Мужской состав собрал очень сильную группу. На недавнем чемпионате Азии – 2026 Оразбек Асылкулов, Сабыржан Аккалыков, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай завоевали золотые медали, Торехан Сабырхан стал серебряным призером, а Махмуд Сабырхан взял бронзу. Теперь вся эта великолепная шестерка отправляется на Азиаду.

В женской команде медальные рубежи удерживает грозный состав: трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай, чемпионки Азии Алуа Балкибекова и Аида Абикеева, а также призеры Азиатских игр Наталья Богданова и Виктория Графеева. Казах­станский бокс привык доказывать свои амбиции на ринге делом, и в Нагое команда наверняка станет одним из главных источников золотых медалей.

Одной из самых ярких страниц последних спортивных сезонов стал взлет мужской национальной сборной по фехтованию на шпаге. Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов сотворили историческое достижение: казахстанский квартет завоевал командное золото чемпионата мира в Гонконге, победив в финале Украину со счетом 45:40. Несколькими неделями ранее наши мушкетеры стали чемпионами Азии, одолев сборную Японии, выигравшую золото и серебро на двух последних олимпиадах. Теперь перед шпажистами стоит новая задача – подтвердить свой высочайший мировой класс прямо на территории принципиального соперника.

В спортивной гимнастике высший пилотаж продемонстрируют серебряный призер Олимпиады в Париже Нариман Курбанов, чьи филигранные комбинации на коне признаны мировым эталоном сложности, и универсал Милад Карими. Точность мирового класса в пулевой стрельбе подтверждают парижские медалисты Александра Ле и Ислам Сатпаев. В тяжелой атлетике на помост выйдет чемпион мира Нургиса Адилетулы, который выступит в новой для международного цикла весовой категории до 95 кг. Впрочем, он будет не единственным казахстанским штангистом: в заявку также вош­ли Алексей Чуркин, Бексултан Айтбай, Отепберген Алиев, Сайрамкез Акмолда, Екатерина Алякина, Арай Нурлыбекова, Аянат Жумагали, Айганым Жанболат и Любовь Ковальчук.

В шоссейном велоспорте тон задает проверенная гвардия: четырехкратный победитель азиад Алексей Луценко, чемпион Азии Евгений Федоров и представитель нового поколения Николя Винокуров. На теннисных кортах под бирюзовым флагом сразятся Александр Шевченко, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, Тимофей Скатов, чемпионка турниров Большого шлема в парном разряде Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Соня Жиенбаева и одна из самых медийных фигур турнира – Юлия Путинцева, нацеленная на медаль спустя 12 лет после бронзы Инчхона.

Легкоатлетический десант насчитывает 30 атлетов. В авангарде – прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая, барьеры штурмует Давид Ефремов, а стайерские дис­танции возглавляют Дейзи Джепкемей и чемпионка мира Нора Джеруто Тануи. Первая в истории Казахстана чемпионка мира по артистическому плаванию Нар­гиза Болатова готова бороться за высшие оценки судей в водной чаше. Наша сборная представлена масштабной системой, способной брать подиумы во всех ключевых олимпийских дисциплинах.

Программа соревнований в Нагое отражает стремительную смену глобальных спортивных вкусов. Континент открывает двери городским культурам и дисциплинам нового поколения. Впервые в истории Азиатских игр в официальную программу включен падел. Казахстан выставил в этом динамичном виде спорта четыре сыгранные пары: мужские дуэты составили Евгений Данилов – Тимур Хабибулин и Родион Пак – Жакас Козбак, женские – Альбина Хабибулина – Мария Синицына и Айгерим Сулеймен – Татьяна Гиоргадзе. Для нашей страны это важный шаг, демонстрирующий готовность мгновенно осваивать перспективные мировые направления.

Одновременно в сетку турнира органично вписались брейкинг, где за победу поборется звезда мирового уровня Амир Закиров, скоростное спортивное скалолазание с рекордсменом Амиром Маймуратовым, скейтбординг, бразильское джиу-джитсу, кураш, а также популярные в стране смешанные единоборства, где честь флага защищает Санжар Адилов. В киберспорте Казахстан представлен внушительным десантом из двух десятков мастеров, способных завоевать медали в цифровых баталиях. Азиада говорит с новым поколением зрителей на понятном ему языке.

Японский прагматизм и уверенность в себе

Для Страны восходящего солнца организация игр-2026 стала демонстрацией строжайшего национального прагматизма. Япония принимает летнюю Азиа­ду в третий раз в истории после Токио-1958 и Хиросимы-1994, однако на сей раз категорически отказалась от разорительной гигантомании. Девиз состязаний Imagine One Asia («Представь единую Азию») опирается на фундаментальные принципы устойчивого развития: подавляющее большинство из 53 спортивных объектов региона эксплуатировалось задолго до объявления столицы игр и не потребовало возведения грандиозного спортивного городка.

Организаторы пошли на необычное градостроительное решение, полностью отказавшись от строительства единой монументальной Деревни спортсменов. Около 17 тыс. участников и официальных лиц размещают в действующих отелях, временных экологичных жилых модулях, апартаментах и на океанском круизном лайнере Costa Serena, пришвартованном прямо в акватории морского порта Нагои. Подобная схема вызвала споры из-за условий проживания и компактных кают в некоторых объектах, однако организаторы создали круглосуточный центр поддерж­ки и пообещали оперативно реагировать на любые запросы делегаций. В этом проявился специфический японский подход: не возводить временные циклопические памятники, а праг­матично задействовать инфраструктуру портового мегаполиса.

Природная стихия также испытала Нагою на прочность буквально за неделю до старта. В начале сентября сильные ливни привели к локальным подтоплениям дорог и низменностей, а около 400 спортсменов и сотрудников пришлось экстренно эвакуировать из прибрежных модулей. К счастью, пострадавших не было, воду оперативно откачали, участники вернулись на свои места, а власти префектуры твердо заявили, что Азиада стартует строго в намеченные сроки. Для организаторов это стало последней стресс-проверкой перед включением телекамер на весь мир.

Спорт высших достижений на азиатском континенте переживает колоссальный подъем. Бороться за пьедестал приходится в условиях жесточайшей конкуренции, где на каждый сантиметр помоста претендуют великолепно подготовленные атлеты со всего материка. Но именно в таких бескомпромиссных битвах куется спортивная слава государства.

Тридцать два года назад в Хиросиме суверенный Казахстан дерзко заявил о себе, встав в один ряд с признанной элитой Азии. Завтра в Нагое начинается новый поход за победой. Нашим атлетам предстоит доказать: победные традиции живы, связь поколений нерушима, а бирюзовый флаг Казахстана готов вновь гордо подняться над высшими ступенями континентального пьедестала почета.