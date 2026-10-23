Для начала гостя провели в Музей сингулярности. Экспозиция посвящена эволюции ИИ – от первых концепций до современных нейросетей. Здесь Дженсен Хуанг оставил авто­граф на видеокарте NVIDIA RIVA TNT 1998 года. Экспонат с его подписью теперь часть музейной коллекции.

Применение ИИ в сфере услуг продемонстрировали в Self-Service Center. Здесь внедрен интеллектуальный чат-помощник alem.gpt, который помогает гражданам обращаться за государственными, бизнес- и другими услугами. Модели ИИ работают на GPU-кластерах Alem.Cloud с графическими процессорами NVIDIA H200.

О перспективах применения ИИ в экономике рассказал заместитель Премьер-минист­ра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Он отметил энергетический потенциал страны, развитую промышленность и растущее число инженеров и разработчиков.

– Вместе с такими технологическими лидерами, как NVIDIA, мы видим возможность превратить Казахстан в глобальную площадку для развития Physical AI, где интеллектуальные системы и робототехника будут создаваться, испытываться и внедряться в реальных промышленных условиях. Мы стремимся не просто развивать AI-инфраструктуру, а создавать технологии и компании, способные конкурировать на мировом рынке, – подчеркнул Жаслан Мадиев.

Отдельную часть программы посвятили стартапам. Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев представил Startup City – цифровой город, объединяющий регио­нальные хабы, образовательные программы, лаборатории, венчурное финансирование и международные площадки. Его задача – помочь командам пройти путь от идеи до глобальных рынков.

Свои проекты показали технологические команды. Так, компания ARC Aero занимается созданием и производством собственных летательных аппаратов. Она также разрабатывает программно-аппаратные решения для автономного управления полетами и координации операций в реальном времени.

Платформа QazTWIN создает интеллектуальные цифровые двойники для промышленности, строительства и городской инфраструктуры. Для обследований применяются роботизированные крау­леры производства Astana Dynamics. Они предназначены для работы в труднодоступных, ограниченных и потенциально опасных зонах, где важны точность технической диагностики и безопасность.

Компания DeepInfra предоставляет облачную инфраструктуру для работы моделей ИИ, включая большие языковые модели, генеративные модели обработки изображений и аудио, а также мультимодальные решения.

MiraiTech разрабатывает интеллектуальные носимые устройства для анализа биомеханики движений человека. Ее основной продукт предназначен для спортсменов: он помогает отслеживать двигательную активность, оценивать физические показатели и оптимизировать спортивные результаты. Еще одна компания Blockchair создает инст­рументы поиска, мониторинга и анализа транзакций в публичных блокчейн-сетях.

Гостю показали и образовательные проекты. В TUMO Astana Дженсен Хуанг познакомился с подростками, которые бесплатно изучают прог­раммирование и развивают цифровые навыки. Обучение сочетает самостоятельную работу, практические воркшопы и проектные лаборатории с экспертами индустрии.

В Tomorrow School главе NVIDIA представили модель, в которой программирование и AI-технологии изучают через работу над реальными проектами. Во встрече участвовал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Дженсен Хуанг также ознакомился с деятельностью Qazaq AI Research University по подготовке специа­листов в области ИИ.

Затем состоялась встреча с победителями HackAlem AI. Хакатон прошел при поддерж­ке NVIDIA и OpenAI и установил рекорд по количеству участников.

– Самое ценное, что есть у любой страны, – это культура и интеллект ее людей, – отметил Дженсен Хуанг. – У казахстанских разработчиков, предпринимателей и студентов сейчас редкий шанс соз­дать свой казахстанский ИИ. С такими амбициями и такой сильной научной и инженерной базой Казахстан вполне может запускать новые стартапы, менять целые отрасли и открывать новые горизонты для молодого поколения.