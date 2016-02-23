​От идеи – к серийному производству

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Более 10 перспективных проектов обсудили производственники и ученые на совещании в облакимате, проходившем под председательством главы региона Даниала Ахметова.

На сегодня потенциал обеих сторон в вопросе коммерциализации науки не вызывает особых сомнений. Между тем продвижение той или иной инновационной разработки на пути к серийному производству по целому ряду причин, главной из которых является разрозненность действий заводских специалистов и вузовских ученых, растягивается на более чем неопределенный срок. По мнению акима области, в условиях новой глобальной реальности это непозволительная роскошь.

– На востоке сосредоточены уникальные предприятия, и региону вполне по силам перейти от сырьевой направленности к созданию производств, занимающихся изготовлением изделий инновационной направленности, – заявил Д. Ахметов.

К примеру, давно дожидаются своей очереди два крупных инновационных проекта в области медицины. Один из них имеет отношение к созданию высокотехнологичного производства изделий медицинского назначения из тугоплавких металлов – тантала и нио­бия. Реализация другого такого проекта позволит внедрить на Ульбинском металлургическом заводе современные технологии по производству сверхпроводящего провода в магнитно-резонансных томографах.

В связи с этим весьма убедительно выглядят доводы по созданию производства тех же титановых штифтов для протезирования в стоматологии, которые сегодня составляют немалую долю ввозимого в страну импорта.

– Немалые перспективы имеются и у производства имплантатов, – отмечает директор танталового производства АО «УМЗ» Алексей Цораев. – Уникальные свойства тантала связаны главным образом с его биосовместимостью. Как известно, человеческий организм не отторгает этот металл.

Не менее инновационную направленность имеют и другие проекты. Взять хотя бы опытно-промышленную установку «Гидрополимет», внедрение которой на свинцовом заводе Риддерского ГМК позволит без ущерба окружающей среде освоить суперсовременные технологии переработки бросового сырья. По сути, это нанотехнология и практически безотходное производство, требующее в 10 раз меньше дорогостоящего кислорода по сравнению с другими методами извлечения цинка, меди, свинца, золота и серебра.

Большие перспективы и у двух проектов, дожидающихся своего часа для внедрения на производственных участках АО «УКТМК». Первый предполагает выпуск титановой продукции для неф­тегазовой отрасли. Второй нацелен на разработку технологии утилизации отходов хлорного производства с получением новых видов продукции.

Разумеется, тандему ученых и промышленных гигантов востока не обойтись без помощи иностранных консалтинговых компаний. По словам главы региона, Министерство инноваций и развития в данный момент занимается определением механизмов финансирования.

Предполагается, что защита инновационных проектов, реализуемых в тесной связке вузов и предприятий региона, уже скоро также состоится на правительственном уровне.

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