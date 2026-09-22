От идеи – к технологии

Стратегический ресурс страны

Сегодня исследовательский университет оценивают уже не только по количеству образовательных программ или научных публикаций. Его подлинная состоятельность проявляется в том, способен ли он превращать знания в технологии, готовить инженеров и исследователей, востребованных экономикой, отвечать на запросы региона и страны, работать вместе с промышленностью. Главное – может ли высшее учебное заведение создать среду, в которой новая идея проходит путь от лаборатории до реального производства.

Именно в этом направлении сегодня развивается Южно-Казахстанский исследовательский университет им. М. Ауэзова – Auezov University.

В последние годы в Казахстане заметно меняется отношение к науке. Она все меньше воспринимается как замкнутая академическая сфера и все больше становится частью экономической, технологической и социальной политики государства.

Для университетов это особенно важно. Именно здесь встречаются образование и исследовательская работа, опыт старших ученых и энергия молодежи, инженерная школа и запрос реального сектора экономики. Президент Касым-Жомарт Токаев сформулировал данный ориентир предельно ясно:

«У страны, которая полагается только на сырье, нет будущего. Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели».

Для крупного многопрофильного исследовательского университета эти слова – не просто политическая формула. Это ориентир для ежедневной работы.

Наша ответственность – заниматься теми проблемами, от решения которых зависят конкурентоспособность промышленности, экологическая, водная и энергетическая безопасность, качество городской среды, устойчивость сельского хозяйства, развитие цифровых технологий.

Юг Казахстана – регион, где университетская наука может особенно тесно соединяться с реальной экономикой. Шымкент и Туркестанская область объединяют мощный промышленный сектор, быстро растущую городскую агломерацию, развитое сельское хозяйство и одновременно сталкиваются со сложными вопросами водообеспечения и экологии. Поэтому университетская наука не может существовать в отрыве от территории. Завод, поле, водоем, строительная площадка, предприятие малого бизнеса, городская инфраструктура – все это источники реальных исследовательских задач.

Именно этим объясняется многопрофильность научной работы Auezov University. В подразделениях университета выполняются 48 научных проектов. За этой цифрой – исследования в химической технологии и нефтегазовом деле, биотехнологии, пищевой и текстильной инженерии, строительстве и новых материалах, цифровых системах, энергетике, аграрной науке, экологии, экономике и гуманитарных направлениях.

При этом все больше проектов объединяют специалистов разных областей. Современные задачи редко решаются в рамках одной научной дисциплины. Поэтому мы стремимся развивать не изолированные научные темы, а взаимодействие исследовательских групп. Именно на стыке разных компетенций сегодня часто рождаются наиболее перспективные решения.

От исследования – к новациям

В Послании народу Казахстана Президент отметил необходимость синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны, чтобы полнее раскрыть потенциал прикладной науки в вузах. Для нас это принципиальный ориентир. В Auezov University мы выстраиваем последовательную цепочку: исследование – интеллектуальная собственность – опытная технология – индустриальный партнер – коммерциализация.

Сегодня в портфеле университета четыре крупных коммерциализуемых проекта с совокупным заявленным объемом финансирования свыше 1,6 млрд тенге. Их тематика показывает, насколько широким может быть поле современной инновации. Это производство модифицированной стирол-акриловой дисперсии, огнезащитной и теплоизоляционной краски, модернизация подготовки посевных семян хлопчатника, производство сельскохозяйственной техники, а также биометрическая система идентификации по венозному рисунку ладони с применением искусственного интеллекта.

Параллельно развивается сотрудничество с предприятиями на основе хозяйственных договоров. Университетские специалисты занимаются комплексной переработкой труднообогатимых полиметаллических руд, исследуют технологии выплавки ферроникеля из отходов переработки катализаторов, разрабатывают схемы предварительной очистки подземных вод и технологии снижения влажности боксита, проводят гидрохимический мониторинг водных объектов и готовят практические рекомендации для предприятий.

Такая работа особенно ценна для исследовательского университета. Она заставляет ученого работать не только с научной гипотезой, но и с конкретной технической задачей, сроками и ответственностью за результат.

В научном портфеле вуза есть и направления, которые будут определять технологическое развитие ближайших лет: наноструктурированные водные системы, цифровые двойники процессов массопереноса, композиционные цементы с пониженными выбросами CO₂, переработка техногенных отходов, биологическая очистка сточных вод, новые биоудобрения, ресурсо- и энергосберегающие технологии, интеллектуальные модели транспортной инфраструктуры.

На первый взгляд это разные темы. Но за ними просматривается общий вектор – движение к более экологичной, цифровой и ресурсосберегающей экономике.

Как рождается инженер нового поколения

Одно из важнейших изменений последних лет – новое качество взаимодействия университета с промышленностью. Речь уже не только об отдельных договорах. Меняется сама модель подготовки специалиста.

Инженер будущего не может формироваться исключительно в аудитории. Он должен знать современное оборудование, понимать производственную культуру и требования безопасности, работать с цифровыми системами управления и видеть экономику технологического решения.

Но и предприятию важно участвовать в подготовке специалиста еще до того, как он получит диплом. Очень хорошо, что такое сотрудничество получает конкретное содержание в партнерстве со многими компаниями и предприятиями города Шымкента и Туркестанской области, а также всех других регионов нашей страны. Например, Auezov University расширяет сотрудничество с ведущими металлургическими предприятиями Казахстана: АО «Ульбинский металлургический завод», ТОО «Казцинк» и АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».

В центре партнерства – подготовка инженеров нового поколения, развитие дуального обучения, производственная практика, совместные научные проекты, цифровизация и внедрение университетских технологий в реальное производство. Студенты Auezov University смогут проходить оплачиваемую производственную практику, а расходы на проживание в этот период будет брать на себя компания. Для лучших практикантов открывается перспектива дальнейшего трудоустройства; обозначенный уровень заработной платы начинается от 800 тысяч тенге и может быть выше в зависимости от позиции и квалификации.

Студент получает реальный производственный опыт и раньше понимает требования профессии. Предприятие может увидеть будущего сотрудника в работе, а не только по диплому. Университет получает обратную связь от производства и может быстрее обновлять образовательные программы и формулировать новые прикладные научные задачи. Так сокращается разрыв между тем, чему учат в университете, и тем, что требуется современной промышленности.

Поэтому сотрудничество с индустрией мы рассматриваем не как дополнительное направление, а как часть научной и образовательной миссии университета. Производственная задача может стать темой магистерской или докторской работы. Запрос предприятия – основой грантового проекта. Лабораторный результат – началом новой технологической линии. Когда этот цикл работает, университет перестает быть только поставщиком кадров и становится полноценным партнером отрасли.

Международная научная среда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивает значение открытости науки. В Auezov University работают молодые ученые, состоящие в международных профессиональных объединениях, среди которых Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, International Association of Engineers и другие научные и инженерные сообщества.

Для регионального вуза такая открытость особенно важна. Современная наука развивается через кооперацию. В университетских проектах участвуют ученые из Азербайджана, Узбекистана, Хорватии, Малайзии, Латвии, Украины и других стран. Развиваются связи с зарубежными университетами и исследовательскими центрами, академическая мобильность.

Для высших учебных заведений это означает необходимость создавать условия, при которых талантливый исследователь может уехать на стажировку, получить знания и вернуться в Казахстан – открыть здесь лабораторию, собрать команду и реализовать собственные проекты.

Мы хотим, чтобы международная мобильность становилась не только личным достижением отдельного ученого, но и источником развития всей университетской науки.

Инновационная культура начинается со студента

Auezov University развивает студенческое предпринимательство и ранний проектный опыт. Хорошим примером стал конкурс стартап-проектов, прошедший в университете 18 декабря 2025 года. По его итогам поддержку получили шесть команд, а общий призовой фонд составил 2,2 млн тенге. Например, ими предложены технология эпоксидно-песчаного покрытия толщиной 1–1,5 сантиметра для модернизации городской инфраструктуры; цифровой проект Smart Closet или «Умный гардероб»; производство продукта Juqpa&Et как современное прочтение национальной кухни.

В 2026-м, объявленном в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта, данная задача приобретает особое значение. Университет должен не просто знакомить студентов с новыми цифровыми инструментами. Важно научить применять их там, где они дают реальный результат: в промышленной автоматизации, анализе данных, энергетике, логистике, биотехнологии, образовании, экологическом мониторинге.

Auezov University – центр развития Юга Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил:

«Исследовательские вузы – это не веяние моды в образовании, а основа для построения инновационной экономики Нового Казахстана».

Для Auezov University статус исследовательского университета – прежде всего ответственность. Он означает не стремление увеличивать количество научных проектов ради статистики, а концентрацию сил там, где вуз действительно может быть развитым и полезным стране.

Исследовательский университет должен стать местом, куда обращаются, когда перед промышленностью, городом или бизнесом возникает сложная технологическая задача, для которой нет готового решения. Это может быть качество воды, переработка отходов, энергоэффективность здания, создание нового материала, оптимизация промышленного процесса, экологический мониторинг или цифровое моделирование.

Такой формат помогает вузу лучше понимать реальную экономику, а региону – использовать интеллектуальный потенциал, который находится рядом.

От знания – к созиданию

В Auezov University научная и технологическая политика строится вокруг нескольких принципов: выбирать темы, важные для страны и региона; поддерживать сильные научные коллективы; привлекать талантливую молодежь; развивать международное сотрудничество; укреплять связи с производством; защищать интеллектуальную собственность; доводить перспективные разработки до практического применения.

Именно так формируется университет, востребованный экономикой знаний. Мы хорошо понимаем, что впереди еще много работы. Но главное – направление движения определено.

У университета есть научные коллективы, портфель проектов, промышленное партнерство, патентная активность, опыт коммерциализации. И самое важное – есть ученые и молодые исследователи, готовые связывать свое профессиональное будущее с наукой и инженерией.

Теперь наша задача – соединить все это в единую устойчивую систему. Чтобы грант становился не конечной целью, а началом научной школы. Чтобы лаборатория была не просто помещением с оборудованием, а центром компетенций. Чтобы производственная практика была не формальностью, а первым шагом в профессию. Чтобы патент был не отчетным показателем, а защищенной технологией. Чтобы международное сотрудничество измерялось не количеством меморандумов, а совместным результатом.

Именно в этом мы видим будущее Auezov University – сильного исследовательского университета юга страны, открытого миру и одновременно глубоко связанного с реальными потребностями Казахстана. Университета, где научная мысль превращается в технологию, инженерное решение помогает развивать производство, а талант молодого человека становится созидательной силой страны.