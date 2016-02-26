В первом потоке занимались более 30 человек. Семинар завершился конкурсом проектов. Авторы лучших из них продолжат дистанционное обучение, выполняя теоретические и практические задания. Им также предоставлено право воспользоваться поддержкой опытных предпринимателей, которые заявили о готовности выступить в роли наставников.

Еще один курс обучения рассчитан на поддержку предпринимательской инициативы студентов вузов. На нем также будут отбираться лучшие бизнес-планы, а их авторы продолжат дальнейшее обучение. Запланированы семинары и для действующих предпринимателей.