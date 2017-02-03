​От их улыбок станет мир светлей

Так, учениками 10-х классов была организована встреча с воспитанниками Центра адаптации несовершеннолетних. Дети попали в данные обстоятельства по абсолютно разным причинам, которые сложились в их семье: смерть родителей, насилие с их стороны или же вовсе неправильное воспитание самого ребенка.

Подростки приготовили для гостей специальную программу, в которую входили экскурсия по школе и детские игры. Однако основным событием для детей стала театральная постановка, созданная самими учениками под руководством бакалавра театрального искусства Джона Райдера.

Целью акции являлось расширение кругозора детей, у которых наблюдаются некоторые проблемы в социальной адаптации: не имея возможности ежедневно выезжать за пределы цент­ра, ребята наслаждаются условиями, которые для них подготавливает школа.

По словам одного из участников, Баймукана Нурпеиса, встречи с детьми проводятся регулярно, так как они нуждаются в социальной адаптации. Кроме этого, организаторы рассказали, что основной идеей их встреч является развитие интеллектуальных и физических навыков у детей. Именно поэтому все игры рассчитаны на разработку у ребят мелкой моторики, а также логики и спортивной активности.

Как говорят сами дети, в этот раз наибольшее впечатление у них осталось от просмотра пьесы «Лебедь и охотник», где ученики, не сказав ни слова, смогли передать целую историю большой любви. Насладившись спектаклем в полной мере, ребята тоже захотели заняться актерским мастерством, в чем ученики школы с радостью согласились им помочь.

А еще ученики Назарбаев Интеллек­туальной школы решили своими силами помочь воспитанникам детского дома КГУ «ДМПСУ».

Идея организовать благотворительный выезд к детям с особенностями в развитии пришла в голову ученикам не случайно. Узнав о том, что воспитанники детского дома нуждаются в общении со сверстниками, ребята одной из школ решили помочь им своими усилиями. Опыт проведения благотворительных мероприятий у них уже имелся, так как ранее подростками организовывались выезды в другие детс­кие дома и центры, где детям была необходима помощь старших наставников.

В подготовленную учениками программу входило знакомство воспитанников детского дома с их гостями, которое проходило в форме игры. Каждый ребенок должен был представиться и рассказать о себе что-то интересное. Данный тренинг позволил детям уже с первых минут почувствовать себя комфортно в компании учеников. Также подростки организовали для детей-сирот развивающие игры, которые способствовали развитию их интеллектуальных и коммуникативных навыков.

По мнению одного из организаторов мероприятия, Адины Иманбаевой, детям не хватает общения с внешним миром. Именно поэтому подростками также были подготовлены и занятия на развитие актерского мастерства, где дети-сироты смогли раскрепоститься и продемонстрировать свои таланты.

Такие выезды проводятся учениками еженедельно. Благодаря таким встречам ребята регулярно узнают что-то новое, а также становятся более открытыми внешнему миру. Не трудно последовать примеру подростков, которые хотят внести вклад в развитие особенных детей.