От икринки до балыка

Позитивной статистикой поделились в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

С начала действия госпрограммы развития рыбного хозяйства, рассчитанной на период с 2021 по 2030 год, объем аквакультуры, или товарной рыбы, выращенной в искусственных условиях, вырос в 30 раз. Всего в 2022-м в таких «фермах» на акватории Зайсан-Иртышского бассейна было выращено 1 625 тонн форели, карпов, осетров и рыб других пород.

В этом году производство планируется увеличить на 75% – до 2 846 тонн. Для этого из предусмотренных под садки семи участков в горной части Бухтарминского водохранилища четыре уже закреплены за предпринимателями. Еще три в этом году планируется передать в частные руки на конкурсной основе.

По словам заместителя руководителя облуправления по лесному и охотничьему хозяйству ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области» Армана Есентаева, в основном для аквакультуры используют импортные корма из Дании и Финляндии, то есть крайне дорогостоящие. В Усть-Каменогорске начали пробный выпуск корма, но пока только одного вида – для карпа.

– К 2030 году по линии аквакультуры в регионе планируется ежегодно получать 9 700 тонн товарной рыбы, – рассказал эксперт. – В том числе 8 500 тонн лососевых, 1 000 тонн карповых, 45 тонн осетровых. Потребуется примерно 15 тысяч тонн кормов. К тому же садковые хозяйства в больших объемах ведут доращивание икры в инкубационных цехах, чтобы получить молодь. Эта работа также связана с высокими затратами.

С целью поддержки предприятий, развивающих аквакультуру, в этом году из республиканского и областного бюджетов выделены субсидии на сумму 736 млн тенге. Предприниматели имеют право на частичное возмещение затрат на инфраструктуру, корма, рыбопосадочный материал, лекарственные препараты, маточное поголовье.

В целом на востоке страны рыбную отрасль развивают по двум направлениям. Первое – увеличение объемов зарыбления на водохранилищах, то есть восполнение естественных запасов «голубого золота». Второе – развитие аквакультуры.

Регион располагает большими водными ресурсами – водохранилищами Зайсан-Иртышского бассейна, а также 97 местными водоемами, из которых 13 уже закреплено за рыбными хозяйствами.