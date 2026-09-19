От икринки до филе

Под комплекс отвели участок в приозерном поселке Тугыл, расположенном на берегу Зайсана. Как пояснили в районном акимате, в проект стоимостью 6 млн евро вложился польский инвестор, нацеленный в перспективе на освоение экспортных рынков. Годовая проектная мощность объекта – примерно один миллион сеголеток судака и других пород, чтобы пополнять собственную сырьевую базу, а также до 4 тыс. тонн готовой рыбной продукции.

Запуск комплекса позволит открыть примерно сто рабочих мест. Планируется использовать ресурсосберегающую технологию экстенсивной аквакультуры, когда судак растет в условиях, приближенных к естественным. Инвестор намерен выращивать и другие ценные виды, востребованные на внешнем рынке.

В районе строят планы по созданию профильного колледжа для подготовки специалистов в области рыбного хозяйства и переработки.

Тарбагатайский район – один из самых отдаленных и малонаселенных на востоке республики. При территории в 2,3 млн га численность населения составляет примерно 41 тыс. Район граничит с Китаем. Как отметили в органе местной исполнительной власти, в Тугыле исторически экономика строилась на рыбном промысле и переработке, поэтому здесь имеются и специалисты, и ресурсы для развития аквакультуры на совре­менном уровне.