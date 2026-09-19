От икринки до филе

В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области стартовало строительство рыбоперерабатывающего комплекса Zaisan See, с созданием полной производственной цепочки – от выращивания рыбы до выпуска охлажденной и замороженной продукции.
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