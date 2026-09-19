От икринки до филе

Хорошая новость
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Тарбагатайском районе Восточно-­Казахстанской области стартовало строительство рыбоперерабатываю­щего комплекса Zaisan See, с созданием полной производственной цепочки – от выращивания рыбы до выпуска охлажденной и замороженной продукции.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под комплекс отвели участок в приозерном поселке Тугыл, расположенном на берегу Зайсана. Как пояснили в районном акимате, в проект стоимостью 6 млн евро вложился польский инвестор, нацеленный в перспективе на освоение экспортных рынков. Годовая проектная мощность объекта – примерно один миллион сеголеток судака и других пород, чтобы пополнять собственную сырьевую базу, а также до 4 тыс. тонн готовой рыбной продукции.

Запуск комплекса позволит открыть примерно сто рабочих мест. Планируется использовать ресурсосберегающую технологию экстенсивной аквакультуры, когда судак растет в условиях, приближенных к естественным. Инвестор намерен выращивать и другие ценные виды, востребованные на внешнем рынке.

В районе строят планы по созданию профильного колледжа для подготовки специалистов в области рыбного хозяйства и переработки.

Тарбагатайский район – один из самых отдаленных и малонаселенных на востоке республики. При территории в 2,3 млн га численность населения составляет примерно 41 тыс. Район граничит с Китаем. Как отметили в органе местной исполнительной власти, в Тугыле исторически экономика строилась на рыбном промысле и переработке, поэтому здесь имеются и специалисты, и ресурсы для развития аквакультуры на совре­менном уровне.

#строительство #ВКО #Zaisan See #рыбоперерабатываю­щий комплекс

Популярное

Все
Чтоб не лили воду налево
Неотъемлемая часть национального характера
Утвержден План основных мероприятий
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
Вопросы взаимодействия Курултая и Халық Кеңесі обсудили в Астане
От икринки до филе
Любые трудности преодолимы
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Время белых полей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Выросла морковь среди хлебов
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Свадебный кортеж в стиле 90-х: той закончился штрафами для водителей
ВИА снова в тренде
Арбат встречает книголюбов
Связь на трассах Казахстана улучшат без привлечения бюджетных средств
Работать непросто, но мы справимся
Крепкая опора на всю жизнь
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей

Читайте также

Мечта позвала в дорогу
Подъемные для медиков
Спортзал построили всем миром
Бумажные отходы – на переработку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]