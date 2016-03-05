Статьи От имени ветеранов Леонид ГИРШ, президент Международного фронтового клуба им. газеты «Казахстанская правда», ветеран Великой Отечественной войны, член АНК

Девушки не только выносили раненых с полей сражений, но и стреляли из «снайперки», подрывали мосты, ходили в атаку, убивали врага, напавшего на их дома, на их детей, защищая тем самым будущую жизнь. Это была величайшая жертва, принесенная на алтарь Победы.



В своем трехтомнике «Пламя Победы», посвященном 70-летию Великой Победы, мы отвели отдельный раздел женщинам. Он так и называется «У войны не женское лицо», где вспомнили славных дочерей казахского народа, первых девушек-казашек – Героев Советского Союза Маншук Маметову и Алию Молдагулову. Мы рассказали и о легендарной летчице Хиуаз Доспановой, которой через 60 лет после Победы была присвоена высшая государственная награда суверенного Казахстана – звание народного героя «Халық Қаhарманы».



За Победу воевали прекрас­ные женщины – члены нашего фронтового клуба – участница Сталинградской битвы, зенитчица Софья Румянцева, партизанка Мария Медынская-Сыдыкова, связистка Любовь Горковская, военврач Тамара Максимова. Сотни тысяч женщин ковали победу в тылу. Все лишения военного лихолетья легли на хрупкие женские плечи. Они растили хлеб, по 24 часа в сутки стояли у заводских станков, чтобы отправить бойцам на фронт как можно больше снарядов. «Все для фронта, все для Победы!» – эти слова были для них главным лозунгом. А еще поднимали детей, шили бойцам обмундирование и, конечно, любили преданно и верно…

Всем ныне живущим женщинам – участницам Великой Отечественной войны из всех уголков Казахстана, его больших и малых городов и сел мы желаем мира и благоденствия, любви детей и внуков. Будьте здоровы и счастливы!

