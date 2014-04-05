От информационного к инновационному

Мы живем в быстро меняющемся мире. По некоторым данным ученых, за время обитания человечества на планете сменилось порядка 1 600 поколений. И только одно поколение применяет персональные компьютеры и Интернет, вступило в активную стадию многомерного процесса глобализации. Технологическая революция затронула практически все аспекты жизни в XXI веке – общение с друзьями и близкими, образ жизни людей, рынок труда. И здесь фактором прогресса общества выступает образование. Роль образования – подготовка профессионалов, умеющих учиться в течение всей жизни, чтобы легче адаптироваться к изменениям рынка труда.

По мнению международного эксперта в области образования Кена Робинсона, существуют две причины для обновления содержания образования. Первая – экономическая, вторая – культурная. В первом случае родители задаются вопросом, как обучить своих детей, чтобы они могли занять свое место в жизни, несмотря на то, что мы не можем прогнозировать, какая будет экономическая ситуация в мире к моменту их взросления. Вторая причина – как обучить наших детей, чтобы у них развилось чувство национальной принадлежности, тем самым передавая генетический опыт из поколения в поколение, в то же время будучи частью глобализации. Главная цель – это развитие детей.

В настоящее время происходит замена пот­ребности человека в образовании от «человека знающего», то есть вооруженного системой знаний, умений и навыков, к «человеку, подготовленному к жизнедеятельности», способному активно и творчески мыслить, действовать, интеллектуально, нравственно и физически самосовершенствоваться.

Новая потребность в образовании обуславливает системное изменение всех его компонентов: цели, содержания, методов, форм и средств обучения. Речь идет о переходе от информационного обучения к обучению инновационному. Широкомасштабные реформы образования многих стран направлены на использование инновационных подходов к созданию современной модели среднего образования с сохранением при этом положительных сторон исторически сложившихся традиций.

Обновление содержания среднего образования у нас в стране направлено на преодоление недостатков действующей системы среднего образования. В целом содержание образования перегружено, объем обязательных для усвое­ния учебных материалов с каждым годом увеличивается. Учебный процесс недостаточно ориентирован на обучение учащихся самостоятельному поиску знаний, умению их использовать, развитие исследовательских навыков. Успешность учащихся оценивается по количеству усвоенных знаний, но не по умениям и навыкам широкого спектра. В связи с этим в реальной образовательной практике школы наблюдается интенсификация учебного процесса по каждому предмету. Все недостатки можно сгруппировать в три блока.

По содержанию образования – это передача готовой (обработанной) информации учителем ученику, ориентация ученика на простое усвоение знаний по предметам. Во взаимоотношении в учебном процессе – доминирование субъектно-объектного отношения учителя и ученика, пассивная роль ученика, воспринимающего учителя и учебник как источник учебной информации. В третьем блоке оценивается репродуктивный уровень деятельности ученика, то есть количество приобретенных им предметных знаний и умений. Можно с уверенностью говорить о том, что новые тенденции в определении роли и характера развития системы образования носят глобальный, философский характер и совпадают на уровне не только отдельных стран, но и всего мирового сообщества. Наиболее характерны для всех – процессы перехода.

Первое. Это переход от концепции «хорошее образование на всю жизнь» к пониманию необходимости образования через всю жизнь. Очевидно, что технологические и информационные изменения в мире и в развитии различных сфер человеческой деятельности происходят настолько стремительно, что однаж­ды полученное хорошее образование сегодня уже не может стать гарантом эффективности дальнейшей работы без непрерывного личного совершенствования.

Вторая сторона данного постулата предполагает психологическую готовность к изменению привычного рода деятельности в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств, которые могут возникнуть в жизни любого человека. Психологическая готовность к дальнейшему образованию и переквалификации, готовность воспринимать их как данность, а не как жизненную катастрофу должны формироваться в процессе школьного и профессионального образования.

Второе. Развитие инициативности. В традиционной модели обучения хорошим учеником считается ученик послушный и исполнительный, выполняющий все задания учителя в срок. Условия современной жизни выдвигают на первый план не исполнительность, а инициативность, поскольку данная черта личности скорее может гарантировать успех в жизни, мобильность, готовность к решению различного рода проблем. Очевидно и то, что инициативность надо не просто поддерживать, но и целенаправленно, последовательно формировать, поскольку самостоятельность и ответственность за результат собственных решений есть звенья единой цепи. Усилия школы и семьи в этом направлении желательно координировать более тщательно.

Третье. От знаний – к компетенциям. Знание­центричная модель образования уже давно перестала удовлетворять реальные потребности развития общества и личности. Тем не менее многие предметы школьного цикла по-прежнему ориентированы на передачу формальных знаний, а не на формирование практических умений их использования в деятельности.

Наиболее ярко знаниецентричная модель проявляется в таких экзаменах, где от испытуе­мых требуется лишь способность запомнить огромное количество дат, фактов, событий, формул. При этом умения рассуж­дать, сравнивать, оценивать полученную информацию, а также находить нужную в справочной литературе, интерпретировать ее с учетом сложившихся понятий и представлений, аргументировать собственную точку зрения оказываются невостребованными, следовательно, воспринимаются как лишние, ненужные. В реальной жизни любой профессионал не может помнить всего объема изученной информации. Главное – знать, где можно ее найти в случае необходимости и как применить ее наиболее эффективно для решения поставленных задач.

Личностно-ориентированная модель образования предполагает вовлечение ученика в процесс тяжелой и разноплановой работы при обучении, приобретении навыков, необходимых для изучения материала. Учителя должны давать задания, требующие от учащихся анализа и критического пересмотра того, что они изучают и каким образом. Самостоятельное и коллективное обучение становится наиболее важной целью образовательной практики. В современных условиях важно не количественное наращивание знаний по отдельным предметам, а готовность успешно применять их в нужном контексте и самостоятельно дополнять. Следовательно, необходимо осуществить переход от преподавания с простым транслированием знаний к интерактивному и направленному обу­чению учащегося самостоятельно приобретать знания. Необходимо перейти от формирования пассивного слушателя к развитию личности, умеющей выражать свои мысли, работать в команде, адаптироваться к изменениям, быть креативной и способной к инновациям.

Таким образом, содержание среднего образования должно учитывать ценностный подход в образовании, принципы стимулирования к обучению, личностно-ориентированного образования, непрерывности самообразования, интеграции способов освоения окружающей среды, информационной культуры и сотрудничества. Соответствующее обновление всех компонентов среднего образования Казахстана необходимо осуществлять с учетом современных тенденций, соблюдения закономерностей системных процессов, происходящих в обществе, с обязательным пониманием причин этого внедрения всеми субъектами системы, сохраняя при этом традиции и положительный опыт отечественного образования. Эти тенденции учитывались при разработке проекта Государственного общеобязательного стандарта начального образования.

Макпал ДЖАДРИНА, доктор педагогических наук, профессор, Куляш ШАМШИДИНОВА, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»