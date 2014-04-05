От информационного к инновационному

Мы живем в быстро меняющемся мире. По некоторым данным ученых, за время обитания человечества на планете сменилось порядка 1 600 поколений. И только одно поколение применяет персональные компьютеры и Интернет, вступило в активную стадию многомерного процесса глобализации. Технологическая революция затронула практически все аспекты жизни в XXI веке – общение с друзьями и близкими, образ жизни людей, рынок труда. И здесь фактором прогресса общества выступает образование. Роль образования – подготовка профессионалов, умеющих учиться в течение всей жизни, чтобы легче адаптироваться к изменениям рынка труда.
По мнению международного эксперта в области образования Кена Робинсона, существуют две причины для обновления содержания образования. Первая – экономическая, вторая – культурная. В первом случае родители задаются вопросом, как обучить своих детей, чтобы они могли занять свое место в жизни, несмотря на то, что мы не можем прогнозировать, какая будет экономическая ситуация в мире к моменту их взросления. Вторая причина – как обучить наших детей, чтобы у них развилось чувство национальной принадлежности, тем самым передавая генетический опыт из поколения в поколение, в то же время будучи частью глобализации. Главная цель – это развитие детей.
В настоящее время происходит замена потребности человека в образовании от «человека знающего», то есть вооруженного системой знаний, умений и навыков, к «человеку, подготовленному к жизнедеятельности», способному активно и творчески мыслить, действовать, интеллектуально, нравственно и физически самосовершенствоваться.
Новая потребность в образовании обуславливает системное изменение всех его компонентов: цели, содержания, методов, форм и средств обучения. Речь идет о переходе от информационного обучения к обучению инновационному. Широкомасштабные реформы образования многих стран направлены на использование инновационных подходов к созданию современной модели среднего образования с сохранением при этом положительных сторон исторически сложившихся традиций.
Обновление содержания среднего образования у нас в стране направлено на преодоление недостатков действующей системы среднего образования. В целом содержание образования перегружено, объем обязательных для усвоения учебных материалов с каждым годом увеличивается. Учебный процесс недостаточно ориентирован на обучение учащихся самостоятельному поиску знаний, умению их использовать, развитие исследовательских навыков. Успешность учащихся оценивается по количеству усвоенных знаний, но не по умениям и навыкам широкого спектра. В связи с этим в реальной образовательной практике школы наблюдается интенсификация учебного процесса по каждому предмету. Все недостатки можно сгруппировать в три блока.
По содержанию образования – это передача готовой (обработанной) информации учителем ученику, ориентация ученика на простое усвоение знаний по предметам. Во взаимоотношении в учебном процессе – доминирование субъектно-объектного отношения учителя и ученика, пассивная роль ученика, воспринимающего учителя и учебник как источник учебной информации. В третьем блоке оценивается репродуктивный уровень деятельности ученика, то есть количество приобретенных им предметных знаний и умений. Можно с уверенностью говорить о том, что новые тенденции в определении роли и характера развития системы образования носят глобальный, философский характер и совпадают на уровне не только отдельных стран, но и всего мирового сообщества. Наиболее характерны для всех – процессы перехода.
Первое. Это переход от концепции «хорошее образование на всю жизнь» к пониманию необходимости образования через всю жизнь. Очевидно, что технологические и информационные изменения в мире и в развитии различных сфер человеческой деятельности происходят настолько стремительно, что однажды полученное хорошее образование сегодня уже не может стать гарантом эффективности дальнейшей работы без непрерывного личного совершенствования.
Вторая сторона данного постулата предполагает психологическую готовность к изменению привычного рода деятельности в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств, которые могут возникнуть в жизни любого человека. Психологическая готовность к дальнейшему образованию и переквалификации, готовность воспринимать их как данность, а не как жизненную катастрофу должны формироваться в процессе школьного и профессионального образования.
Второе. Развитие инициативности. В традиционной модели обучения хорошим учеником считается ученик послушный и исполнительный, выполняющий все задания учителя в срок. Условия современной жизни выдвигают на первый план не исполнительность, а инициативность, поскольку данная черта личности скорее может гарантировать успех в жизни, мобильность, готовность к решению различного рода проблем. Очевидно и то, что инициативность надо не просто поддерживать, но и целенаправленно, последовательно формировать, поскольку самостоятельность и ответственность за результат собственных решений есть звенья единой цепи. Усилия школы и семьи в этом направлении желательно координировать более тщательно.
Третье. От знаний – к компетенциям. Знаниецентричная модель образования уже давно перестала удовлетворять реальные потребности развития общества и личности. Тем не менее многие предметы школьного цикла по-прежнему ориентированы на передачу формальных знаний, а не на формирование практических умений их использования в деятельности.
Наиболее ярко знаниецентричная модель проявляется в таких экзаменах, где от испытуемых требуется лишь способность запомнить огромное количество дат, фактов, событий, формул. При этом умения рассуждать, сравнивать, оценивать полученную информацию, а также находить нужную в справочной литературе, интерпретировать ее с учетом сложившихся понятий и представлений, аргументировать собственную точку зрения оказываются невостребованными, следовательно, воспринимаются как лишние, ненужные. В реальной жизни любой профессионал не может помнить всего объема изученной информации. Главное – знать, где можно ее найти в случае необходимости и как применить ее наиболее эффективно для решения поставленных задач.
Личностно-ориентированная модель образования предполагает вовлечение ученика в процесс тяжелой и разноплановой работы при обучении, приобретении навыков, необходимых для изучения материала. Учителя должны давать задания, требующие от учащихся анализа и критического пересмотра того, что они изучают и каким образом. Самостоятельное и коллективное обучение становится наиболее важной целью образовательной практики. В современных условиях важно не количественное наращивание знаний по отдельным предметам, а готовность успешно применять их в нужном контексте и самостоятельно дополнять. Следовательно, необходимо осуществить переход от преподавания с простым транслированием знаний к интерактивному и направленному обучению учащегося самостоятельно приобретать знания. Необходимо перейти от формирования пассивного слушателя к развитию личности, умеющей выражать свои мысли, работать в команде, адаптироваться к изменениям, быть креативной и способной к инновациям.
Таким образом, содержание среднего образования должно учитывать ценностный подход в образовании, принципы стимулирования к обучению, личностно-ориентированного образования, непрерывности самообразования, интеграции способов освоения окружающей среды, информационной культуры и сотрудничества. Соответствующее обновление всех компонентов среднего образования Казахстана необходимо осуществлять с учетом современных тенденций, соблюдения закономерностей системных процессов, происходящих в обществе, с обязательным пониманием причин этого внедрения всеми субъектами системы, сохраняя при этом традиции и положительный опыт отечественного образования. Эти тенденции учитывались при разработке проекта Государственного общеобязательного стандарта начального образования.
Макпал ДЖАДРИНА, доктор педагогических наук, профессор, Куляш ШАМШИДИНОВА, председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»