От инициативы Президента к решению ООН: как Казахстан меняет будущее волонтерства

Волонтёрское движение

Казахстан последовательно развивает волонтерское движение, которое стало важной частью государственной политики и одним из инструментов достижения Целей устойчивого развития

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Значительный импульс этому процессу придала инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева, по предложению которого 2020 год был объявлен Годом волонтера. Это стало отправной точкой для системного развития движения, расширения общественной активности и укрепления культуры взаимопомощи.

Рост волонтерского движения

За прошедшие годы Казахстан перешел от поддержки отдельных инициатив к формированию масштабной инфраструктуры волонтерства.

По сравнению с 2020 годом:
▪️ Количество волонтерских организаций выросло более чем в 3,5 раза — с 224 до более 810.
▪️ Число активных волонтеров увеличилось в 6 раз и достигло 300 тысяч человек.
▪️ Количество инициативных групп выросло в 10 раз — до 3,5 тысячи.
▪️ Число волонтеров старшего поколения в 2025 году достигло 6 тысяч — в 8 раз больше, чем в 2020 году.

Только в первом полугодии 2026 года более 200 тысяч волонтеров приняли участие в различных проектах и инициативах.

От национальной инициативы к международному признанию

В 2020 году Президент Касым-Жомарт Токаев с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой провозгласить Международный год волонтеров.

В декабре 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Казахстан выступил инициатором резолюции совместно со странами-единомышленниками. Это решение стало признанием значимости добровольчества в решении социальных, гуманитарных и экологических задач, а также достижении Целей устойчивого развития.

Важным шагом стало и закрепление принципа поощрения волонтерской деятельности в новой Конституции Казахстана. Это создает дополнительные правовые основы для поддержки добровольческих инициатив и участия граждан в решении общественно значимых задач.

Международное сотрудничество и обмен опытом

Международный год волонтеров стал дополнительным импульсом для укрепления сотрудничества между странами и обмена опытом.

20–21 августа 2026 года в Астане состоялся I Форум волонтеров Содружества Независимых Государств. Он учрежден по инициативе Президента Казахстана и решению Совета глав правительств СНГ. Форум призван стать ежегодной площадкой для объединения волонтерских инициатив.

В мероприятии приняли участие около 300 представителей государственных органов, волонтерских организаций и добровольческого сообщества из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Экологическое волонтерство

Особое внимание уделяется экологическим инициативам, направленным на сохранение природных ресурсов и восстановление экосистем.

В Актау прошла Международная неделя действий по сохранению экосистемы Каспия Caspian Sea Action Week 2026. В ней участвовали представители стран региона, делегация Программы добровольцев ООН, представители Тегеранской конвенции по Каспийскому морю, международные экологические организации и волонтеры из регионов Казахстана.

С 19 по 20 июня в Балхаше состоялся Международный форум волонтеров с участием представителей Казахстана, Азербайджана, Индии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Еще одной площадкой международного сотрудничества стала волонтерская неделя «GREEN ARAL: VOLUNTEERS FOR LIFE 2026» в Кызылординской области. Мероприятие, направленное на сохранение природы и восстановление экосистемы Приаралья, объединило 100 волонтеров из Узбекистана, Кыргызстана и десяти регионов Казахстана.

#ООН #волонтеры #инициатива

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