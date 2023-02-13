От исследований – к коммерциализации инноваций
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Беседовала Елена Брусиловская
Президент Касым-Жомарт Токаев придает огромное значение научно-технологическому развитию страны. Эту тему Глава государства неоднократно затрагивал в своих выступлениях, справедливо отмечая, что мир не стоит на месте, и республике необходимо идти в ногу со временем. Вместе с тем, по его оценке, кардинальных сдвигов в структуре экономики пока не наблюдается. Почему? Об этом мы говорим с известным ученым, доктором технических наук, академиком НАН РК Галымом Мутановым.