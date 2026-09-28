От кадровых назначений до кардинальной реформы армии: Ерлан Карин о выводах по трагедии на Каспии

Вице-президент РК Ерлан Карин в своем телеграм-канале прокомментировал реакцию и последовавшие за ней решения Главы государства касательно трагического инцидента с гибелью военнослужащих во время учений на Каспии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По словам Ерлана Карина, гибель военнослужащих в ходе учений в Мангистауской области стала общенациональной трагедией.

Глава государства незамедлительно взял под личный контроль все ключевые вопросы: помощь пострадавшим, объективное расследование и системные меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур, направил телеграммы соболезнования семьям погибших и лично выразил глубокое сочувствие их родным и близким. Указом Главы государства все 14 военнослужащих, погибших в ходе учений, посмертно награждены орденом «Айбын».

По поручению Президента сформирована Правительственная комиссия, которая незамедлительно выехала на место происшествия. Глава государства поручил оказать семьям погибших и пострадавшим военнослужащим всю необходимую помощь и поддержку.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование всех обстоятельств и причин трагедии. Проведены первоочередные следственные и процессуальные действия, ряд должностных лиц Министерства обороны задержан в качестве подозреваемых. Расследование продолжается и находится на особом контроле Генеральной прокуратуры и МВД.

Члены Қазақстан Халық Кеңесі, депутаты Курултая, представители политических партий, предприниматели, меценаты и неравнодушные граждане выразили солидарность и готовность поддержать семьи погибших. В кратчайшие сроки учрежден специальный фонд, обеспечивающий открытый и подотчетный сбор средств.

Также создана общественная комиссия во главе с членом Қазақстан Халық Кеңесі Бекмуратом Жусуповым. Ее задача – обеспечить прозрачное распределение собранных благотворительных средств.

Общественность и впредь будет своевременно и открыто информироваться обо всех принимаемых мерах. Самое главное – государство не просто оперативно реагирует, но и принимает системные и комплексные решения, направленные на устранение первопричин случившегося.

Президент назначил нового министра обороны и создал Комиссию по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны. Первый доклад о результатах аудита финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений должен быть представлен в течение семи дней.

Кроме того, Глава государства поручил в десятидневный срок подготовить специальный план реформирования армии. Главной задачей реформы, как подчеркнул Президент, является формирование армии нового образца, где безопасность и жизнь военнослужащих остается безусловным приоритетом.

Таким образом, в течении короткого времени Главой государства были приняты все ключевые решения: от кадровых назначений до кардинальной реформы армии.