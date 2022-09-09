Чем чаще болеют жители сел, рассказали в Минздраве

Какими болезнями чаще всего страдает сельское население, рассказала министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы в прошлом году провели большое исследование, был сделан большой национальный доклад по первичной медико-санитарной помощи. Результат показал, что в основном сельское население болеет болезнями органов дыхания, на втором месте – болезни органов пищеварения, на третьем – кровообращения", – отметила спикер.

Она сообщила, что в сельской местности трудятся 67 тысяч медицинских работников, из них более 13 тысяч врачей.