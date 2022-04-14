Судя по результатам регионального социологического мониторинга, проведенного КИСИ в феврале, маслихатам доверяет менее половины респондентов – 45,5%. Мы попросили экспертов высказаться о причинах недоверия, а также о том, помогут ли переломить ситуацию предложенные Президентом страны изменения избирательного процесса и реформы, нацеленные на децентрализацию власти.

Готово ли общество к ответственности?

Жанар Тулиндинова, политолог

Как показывают опросы общест­венного мнения, госорганы, непосредственно работающие с населением, – акиматы, полиция – имеют наименьший уровень авторитета. И это вполне объяс­нимо: ничто так не подрывает доверие, как общение с некомпетентными сотрудниками. Причем один «несведущий» полицейский или чиновник может испортить имидж всей структуры.

На мой взгляд, следует трезво оценивать перспективы развития местного самоуправления с учетом того, что общество пока слабо готово к самоорганизации.

Наглядный пример того, насколько эффективны институты самоуправления, – реформа по внедрению объединений собст­венников имущества. Предполагалось, что ОСИ станут мини-моделью, базовым элементом института самоорганизации и самоуправления.

Однако реформа показала ряд проблем. Да, с одной стороны, общество устало от низкого качества услуг КСК, с другой – жильцы оказались не готовы к тому, чтобы взять ответственность на себя. В результате инициативу захватили не самые ответственные члены общества, стоимость услуг по управлению имуществом кратно возросла, а их качество осталось прежним, если не ухудшилось.

Если масштабировать ситуацию с ОСИ на населенные пунк­ты, то можно понять, какие это несет риски. К примеру, на уровне выборов акима района, где уже есть и ощутимые бюджеты, и значимые полномочия. Где гарантия, что будет избран самый достойный кандидат, а не тот, кто сконцент­рировал в своих руках ресурсы?

Реформу местного самоуправления непродуктивно насаждать сверху. Можно написать концепции, принять законы, руководст­вуясь благими намерениями. Однако пересаживание заимствованных, причем, как правило, по западному образцу, моделей самоуправления не работает.

Неформальные институты – самые действенные, и при этом их сложно создавать по указке сверху. Мы – недавно урбанизировавшаяся нация. Причем процесс урбанизации сопровождается в нашем обществе сломом традиционных институтов и связей. Аул как институт организации социальных связей остался в прошлом, а новые формы общежития в городской среде еще не сформировались.

Главные условия для развития местного самоуправления – сильное гражданское общество, минимизация коррупции, возможность диалога между людьми и высокий уровень их культуры. Пока наше общество не соответствует этим условиям. Да, есть запрос на перемены, усталость населения от неэффективности местной власти. Но готовы ли люди брать ответственность на себя – большой вопрос.

Простой и уже набивший оскомину пример: все нормативно-правовые акты перед принятием публикуются на сайте «Открытые НПА». У самых громких и резонансных законов – пару сотен просмотров, десяток комментариев и 2–3 скачивания. Инертность общества, его безразличие влияют на качество и эффективность госуправления.

Поскольку в рамках предложенной Президентом политической модернизации маслихаты выступают ключевым звеном местного самоуправления, то большое значение имеет изменение принципов их формирования. Внедрение мажоритарной избирательной сис­темы на выборах позволит ввести в представительные органы узнаваемые лица и закрепить их персональную ответственность за предвыборные обещания.

Избрание по пропорциональному принципу несколько выхолостило коммуникации между населением и депутатами. В то же время очевидно: если люди избирают конкретного человека, то во время кризиса они знают, с кого спрашивать. Поэтому я приветствую возврат к мажоритарной системе на выборах в маслихаты.

Также убеждена, что в маслихаты нужно привлекать больше гражданских активистов. Сегодня в них преобладают представители местной элиты. Это опытные управленцы, которые знают проб­лемы региона, умеют распоряжаться бюджетами. Однако без неформальных лидеров не может сложиться полноценный маслихат, поскольку депутаты должны быть на передовой коммуникаций с населением.

Процесс политической модернизации запущен. Не следует ожидать быстрых побед, поскольку наполнение новых и модернизированных политических институтов требует масштабных изменений, прежде всего в общест­венном сознании, достижения определенного уровня политической культуры, формирования сильного гражданского общества. Только при этих условиях институты будут заполняться реальным содержанием, не станут имитационными.

Нужно повышать политическую культуру населения через образование, просвещение и регулярные демократические процедуры. В том числе для этого создаются такие проекты, как организованная при поддержке Сената Школа аналитики. Можно создавать отдельные образовательные проекты для депутатов маслихата.

У граждан должны быть механизмы воздействия на процесс принятия решений. И когда появится возможность реализовывать свои гражданские права, тогда и вырастут настоящие лидеры новой формации.

Спешить с реформами нельзя

Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента

Озвученные в соцопросе КИСИ данные критическим недоверием назвать нельзя. Особенно, учитывая текущую социально-экономическую и геополитическую ситуацию. Для того же Парламента цифра чуть больше 50%, которую приводит это же социологическое исследование, в принципе, неплохой показатель.

Усиление роли, наделение представительной власти новыми функциями само по себе авторитет не повысит. Все будет зависеть от того, как этими полномочиями воспользуются депутаты. Потому что это новая ответственность, за которую тоже придется «расплачиваться» доверием.

С введением выборности сельских акимов две ветви власти – исполнительная и представительная – объединяются на уровне села в единую систему местного самоуправления. Но это процесс небыстрый. Десятилетиями вся система управления, институты создавались под сильную президентскую вертикаль. Перестроить все в одночасье не получится. Это все равно, что снести в доме несущие стены, не укрепив конструкцию.

Перераспределение функций и ответственности должно происходить и происходит постепенно. Наделение самостоятельностью требует определенной степени профессионализации представительных органов, укрепления аппаратов и так далее.

В данном случае спешить с реформами ни в коем случае нельзя. Самоуправление не соз­дается приказом или законом. Общество должно быть готово к изменениям.

В 2021 году выборы в маслихат были проведены по пропорциональной системе. Нельзя сказать, как утверждают некоторые, что это «отдалило» маслихаты от населения. Активы в регионах весьма ограничены, и новые составы маслихатов формировались по большей части из прежних одномандатников, активистов партий.

«Скамейки запасных» короткие не только в системе исполнительной власти, но и в представительной ветви. Не думаю, что для участия по мажоритарной системе состав кандидатов был бы кардинально другим. В районах сохранилась и представленность от округов.

В пропорциональной системе работает императивность мандатов. То есть формально ничего особенно не изменилось. Другой вопрос, что выборы по партийным спискам не удовлетворяют электоральные ожидания избирателей. Мажоритарная система на данном этапе развития политических институтов ближе людям. Конкретный человек сегодня намного понятнее, чем партия.

Для того чтобы партийные списки работали на всех уровнях представительной власти, партии должны иметь соответствующую инфраструктуру, представительство в регионах, вести работу с населением. Пока такая развитая инфраструктура есть не у всех парламентских партий, что уж говорить о новых политических силах.

Поэтому выборы в маслихаты по партийным спискам – это не «неправильно», а несколько преждевременно. И решение о смешанной системе в маслихатах областей и возврату к мажоритарной системе в районах на данном этапе самое верное.

Понятно, что местное само­управление невозможно без достаточного финансирования. Первая мера, которая была принята, – внед­рение бюджета четвертого уровня. Это сельский бюджет, который формировался первое время из нескольких налогов. Потом число налогов постепенно увеличивалось. Все происходило эволюционным путем. Однако основное финансирование все-таки шло из вышестоящих бюджетов.

Сейчас механизм изменится. Это, безусловно, улучшит ситуацию. Население через свой орган местного самоуправления сможет распоряжаться имеющимися ресурсами, определять приоритетность трат, видеть отчеты о расходах. Это очень важно для вовлечения жителей в управление своим населенным пунктом.

Нужна демократичная система выборов

Каракат Абден, внештатный советник акима города Нур-Султана, член общественного совета

Предлагаемые Президентом новшества имеют абсолютно демократическую основу. При этом нужно иметь большую смелость, чтобы предложить столь серьезные изменения избирательной системы.

Низкий процент доверия граж­дан маслихатам можно было прогнозировать и предполагать. Причину спада авторитета я вижу в самом избирательном процессе.

Прошлые созывы формировались на основе реальной выборной системы, когда каждый депутат в своем округе доказывал, что он достоин быть избранным, делал все, чтобы люди знали, кто он, что сделал, какова его прог­рамма. Прежде чем депутат был избран, он должен был познакомиться со своим потенциальным округом, напрямую пообщаться с избирателями.

Последний созыв 2021 года, к сожалению, не получил такой поддержки от населения, ведь выборы прошли исключительно по партийным спискам. То есть в представительные органы прошли люди, которые, возможно, хорошо поработали по политической, партийной линии, но народ их абсолютно не знает, не видит их заслуг – и в этом вся беда.

Далеко не во всех маслихатах представлено несколько партий, в основной массе это, конечно, депутаты от партии «AMANAT». Когда других партий меньшинство, у них даже создать фракции не получается, а один человек мало что может решить.

Работа маслихатов не может быть прозрачной и открытой, пока они напрямую зависят от акима. Маслихаты справедливо называют «карманными». Депутаты проходили по партийным спискам, а председателем регионального филиала партии является аким. Конечно, в дальнейшем они не могут идти против него!

Аким ни в коем случае не должен возглавлять филиал партии. Нужна открытая демократичная система выборов, независимые маслихаты, их прямое финансирование.

Определенных финансовых затрат требует и деятельность общественных советов. Если будет создан, а поручение уже дано, Национальный курултай и общественные советы будут работать под его координацией, несомненно, это даст хороший сдвиг.

Сейчас общественные советы гораздо ближе к населению, чем маслихаты. Так, в принципе, и должно быть. Нужно дать импульс их дальнейшему развитию.

Не отсиживаться в депутатах!

Дмитрий Корепанов, депутат маслихата Павлодарского района Павлодарской области

Мне довелось избираться в разных форматах: и по мажоритарной системе, и по партийным спискам. Считаю, что первый вариант для населения лучше. Хотя и там, и там мы самостоятельно вели всю предвыборную деятельность.

Поэтому я приветствую введение смешанной формы выборов и 100-процентную мажоритарную систему на уровне районов. Сейчас именно тот момент, когда нужно вводить такой формат. Чтобы депутаты обещали те вещи, которые сами же, а не партия, и будут исполнять. Это признак демократии – брать персональную ответственность за то, что ты избран народом.

Но, к сожалению, большого рвения у молодежи к такой работе я не вижу. Например, в 2000-е я активно занимался молодежной политикой, был членом Конгресса молодежи, проходил школу политического лидерства. Стремился быть полезным.

Будучи городским жителем, я решил уехать в село. Появилось желание возродить былую славу села Новочерноярка. Когда-то оно гремело на весь Советский Союз, здесь функционировали заводы, цеха, строились многоэтажки...

Поэтому пошел в депутаты: так я мог изучать потребности населения и использовать имею­щиеся механизмы для улучшения жизни сельчан. По ходу работа затянула, я видел вещи, которые требовалось решить. Нужно было лишь грамотно подавать бюджетные заявки.

Со временем мы стали единственным селом в области, которое добилось проведения центрального отопления. За счет бюджета отремонтировали дороги, провели освещение, переложили крышу школы, довели до ума хоккейный корт и футбольное поле.

Село преобразилось. Теперь пытаемся развивать и другие населенные пункты района.

Сейчас важная задача – снизить отток населения из сельской местности. Мы должны вернуть культуру подсобных хозяйств.

Я учился в США, штат Висконсин, и там видел, как детей с детского сада приучают к труду, создают на шести гектарах мини-фермы, садят картофель, кукурузу, разводят овец. Теперь у нас в районе реализую проект «Будущие аграрии Казахстана».

Суть в том, чтобы проводить профориентацию молодежи, привлекать к занятию сельским хозяйством. Я хотел заинтересовать молодежь, чтобы она не уезжала в города, а видела, что и на их земле можно зарабатывать. Все возможности для предпринимательской деятельности есть. Не обязательно тысячами разводить скот, можно заниматься переработкой.

Маслихаты должны заниматься не только благоустройством, но и заботиться о социальной жизни. Село – опора государства, локомотив экономики. Но у сельчан есть немало нерешенных проблем.

Например, выращивают в нашем селе овощи и везут их продавать в Павлодар. Там жители другого села этого же района покупают их по завышенной цене. Нужно продумать продовольственный караван, чтобы напрямую доставлять продукцию и сдерживать рост цен.

Также хотелось бы, чтобы депутаты маслихатов участвовали в разработке законопроектов, так как мы находимся на местах и видим больше проблем. Можно проводить совместные слушания с Мажилисом, включать нас в рабочие группы или организовать информационный ресурс, куда мы могли бы отправлять свои запросы и предложения, чтобы быть услышанными в Парламенте и стать друг другу помощниками.

Партии должны проводить качественный отбор кандидатов, очистить свои ряды. Не в обиду коллегам, но, к сожалению, большинство депутатов на местах не дорабатывают. Единицы тех, кто реально болеет за свое дело, желает помочь людям. Некоторые просто отсиживаются.

Недавно меня назначили исполнительным секретарем партии «AMANAT» Павлодарского райо­на, и сейчас я пересматриваю всю работу филиала. Усилили молодежное крыло, открыли школу молодых лидеров, молодежный парламент. Проводим выборы в школах и колледжах, чтобы политический опыт у молодежи появлялся со школьной скамьи. Мы хотим готовить не только аграриев, но и молодых политиков.

Ведь насколько готовы в регионах к местному самоуправлению – еще большой вопрос. Нужно проводить обучение, повышать компетенции местных активистов.

В местных представительных органах должны участвовать образованные люди – учителя, фермеры, ведь им предстоит грамотно обходиться с бюджетом. С другой стороны, не обязательно даже быть акимом или депутатом, чтобы при желании выступать с инициативами, слышать людей, собирать предложения по развитию села.

Меня радуют перемены в настроении людей, произошедшие за последние месяцы. Сейчас совсем другой настрой. После того как было объявлено строительство нового Казахстана, люди встряхнулись. И я надеюсь, что наши надежды будут оправданы.