Свежий выпуск От Казахстана до Эмиратов Кайрат ЛАМА ШАРИФ, посол Казахстана в Объединенных Арабских

Вместе с тем некоторые из государств не испытывают неудобств от такого гео­графического положения. Так, например, лишенная выхода к морям Швейцария входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики. Отрезанная от морских побережий Австрия также имеет весьма высокий уровень экономического развития и по благосостоянию граждан обогнала приморских соседей.

Другим примером может являться Казахстан – самая крупная в мире страна, не имеющая выхода в Мировой океан, при этом территорию нашей страны омывают внутриконтинентальные моря: Каспийское и Аральское.

Действительно, для РК отсутствие прямого выхода к открытому морю не является «стопором» в развитии экономики, так как расположение в центре евразийского континента предопределяет его геополитическую роль транзитного моста между Европой и Азией.

В последние годы центр тяжести мировой торговли, так же как и производства, смещается в Азию, объективно усиливая значение транспортной составляющей межгосударственного сотрудничества. Казахстан занимает уникальное положение наиболее удобного и безопасного транзитного маршрута движения «Европа – Азия». В настоящее время по территории страны пролегают четыре международных транспортных коридора, связывая между собой Китай и Европу, в том числе ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia). Другими словами, все дороги ведут в Казахстан. И новая экономическая политика «Нұрлы жол» увеличит этот потенциал. Мощный рост экономики Китая, в частности его западных регионов, уже сегодня вызывает необходимость в доставке на мировые рынки различного спектра товаров.

В связи с этим в ближайшей перспективе вводится в строй новая международная автомобильная дорога Западная Европа – Западный Китай. Маршрут составляет 8 445 км, в том числе по территории Казахстана – 2 787 км. Данный транзитный коридор позволяет сократить время транспортировки грузов из Китая в Европу почти в 3,5 раза по сравнению с морским путем, т. е. с 40 дней водного пути до 10 дней сухопутного. Ожидается, что через 10 лет объем грузоперевозок через территорию Казахстана увеличится в 2,5 раза.

В этом плане первым крупным прорывным проектом в сфере развития логистики является создаваемая на границе Казахстана с Китаем Специальная экономическая зона (СЭЗ) «Хоргос – Восточные ворота», которая будет работать по принципу «сухого порта» в системе международного транспортно-логистического комплекса.

В рамках реализации стратегии Нового шелкового пути Национальная железнодорожная компания Казахстана уже установила партнерство с глобальным оператором портовой и терминальной инфраструктуры Dubai Port World. Так, совместно с компанией DP World выстроена генеральная линия транспортного взаимодействия с морским портом Актау и проектом СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» в организации международных поставок и интеграции инфраструктурного сервиса Казахстана в мировую торговую и транспортную цепочку.

В настоящее время между Казахстанской железнодорожной компанией и DP World создана необходимая правовая база для взаи­модействия, которая заложена в ряде нормативно-правовых документов, в том числе Соглашении о сотрудничестве по управлению морским портом Актау на восточном побережье Каспийского моря и Специальной экономической зоной «Хоргос – Восточные ворота».

В то же время, принимая во внимание удобное географическое расположение, а также актуальность возрождения исторического Великого шелкового пути в новом формате, Казахстан и другие страны прилагают все усилия для создания трансконтинентального транспортного соединения между Центральной Азией и регионом Персидского залива.

Регион Персидского залива представляет ключевое значение для Казахстана с точки зрения наращивания положительной динамики внешней торговли. Это продиктовано, по крайней мере, тремя определяющими факторами:

– регион Персидского залива становится эпицентром интересов все большего числа грузоотправителей Азии и Европы. По прогнозам экспертов, большой объем грузопотока из Китая в Европу, страны Ближнего Востока, Центральной Азии, Кавказа в ближайшее время будет переориентирован именно в зону Персидского залива;

– наличие портового и складского потенциала на крупнейших в мире транспортных узлах (хабах) международных контейнерных перевозок, которые обеспечивают наиболее короткие маршруты в сторону Юго-Восточной Азии, Африканского континента, Индии и т. д.;

– возможность расширения экспортного потенциала за счет высокого спроса на продовольственную продукцию (регион на 80–90% зависит от импорта продуктов питания).

В этом контексте большое значение имеет использование портового потенциала ОАЭ, который замыкает на себе роль «южных ворот» в транспортном коридоре Север – Юг. Это один из приоритетных евроазиатских маршрутов, включающий транспортную сеть Казахстана.

Выступая на Всемирном исламском экономическом форуме, который состоялся 28–30 октября текущего года в Дубае, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал о том, что построено и реконструировано более 10 тыс. км автомобильных дорог, 2,5 тыс. км железных дорог, расстояние от Китая до Персидского залива сокращено на 1 200 км.

Так, открыта новая железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран, являющаяся важным звеном транспортного коридора Север – Юг. Новая стальная магистраль обеспечит удобную и экономичную транспортировку грузов из Казахстана к эмиратским портам в Персидском заливе.

Проект «Север – Юг» при содействии Азиатского банка развития и Исламского банка развития реализуется на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения. Реализация проекта также открывает доступ европейским и азиатским странам в регионы Центральной Азии и Персидского залива. Аналогичная возможность появится для транзита товаров из стран Южной и Юго-Восточной Азии в страны Северной и Восточной Европы через Иран, Туркменистан, Казахстан и Россию.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что данный транснацио­нальный объект имеет историческое значение. «Новая дорога представляет собой кратчайший путь доставки грузов, в том числе транзитных, а в будущем – для пассажирских перевозок. В современных условиях время является важнейшим фактором. В связи с этим сокращение сроков грузооборота обеспечивает серьезное конкурентное преимущество. Оно в свою очередь отражается на деловой активности и в конечном итоге – на росте благосостояния наших стран».

Открытие стержневого направления развития транзитных и внешнеторговых грузопотоков в рамках коридора Север – Юг является выгодной альтернативой существующим до сих пор путям транспортировки грузов.

Общая протяженность трансконтинентальной железнодорожной магистрали составляет 3 156 км, в том числе казахстанский участок Актау – Узень (169 км), турк­менский участок Серхетяка – Гызылгая – Берекет – Этрек (700 км), иранский участок Инче – Барун – Горган – Тегеран – Мешхед – Бафк – Бендер – Аббас (2 287 км).

Всем известно, расстояние от морского порта Бендер – Аббаса до эмиратского порта Хамрия составляет 120 морских миль или 221 км. Таким образом, общая развернутая длина Нового шелкового пути от Казахстана до Эмиратов составляет 3 377 км, что в два раза меньше, чем воздушный коридор от Дубая до Шанхая.

Новый маршрут, по мнению специалистов, позволит сократить продолжительность перевозки грузов на 10–12 дней по сравнению с традиционным морским путем из Азии в Европу через Средиземное море и Суэцкий канал, который занимает 35–40 дней. А это в свою очередь при соответствующей транспортной инфраструктуре позволит снизить транспортные издержки на 30 процентов.

Актуальность данного направления связана с высоким транзитным потенциалом транспортно-коммуникационной инфраструктуры, которая отвечает мировым стандартам, вдоль трассы построены железнодорожные станции, мосты и другие сопутствующие объекты, в том числе жилые комплексы для обслуживающего персонала.

В связи с изменением геополитической ситуации в странах, имеющих собственные выходы к Черному морю, значительно возросла роль транзитных перевозок в Каспийском бассейне. Складываются объективные предпосылки к превращению Каспийского моря и прибрежных территорий в важный транзитный центр товарообмена между странами Европы и Азиатского региона. Речь идет о мощных грузопотоках из Азии в Европу и обратно. По предварительным прогнозам, первоначально по этой магистрали от Каспийского моря до Персидского залива будет транспортироваться до 3–5 млн. тонн грузов в год, а в перспективе объемы возрастут до 10–12 млн. тонн. Казахстан уже сегодня входит в число мировых лидеров по экспорту ферросплавов, меди, свинца, цинка, минеральных удобрений. Наша страна также вышла на первые позиции в мире по экспорту муки и пшеницы.

Во время встречи с вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан может стать глобальным центром продовольственной безопасности. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в нашей стране составляет 90 млн. га, из них 25 млн. относятся к пахотным землям и 61 млн. к пастбищам. С вводом в эксплуатацию железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран объемы экспорта казахстанской пшеницы возрастают в 5 раз. Кроме того, по оценкам экспертов, ОАЭ готовы закупать в Казахстане до 500 тыс. тонн мяса баранины.

Таким образом, эффективным катализатором в вопросе продвижения двустороннего торгово-экономического сотрудничества станет главная транспортная артерия XXI века, соединяющая Казахстан с Эмиратами.



