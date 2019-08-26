Статьи От каждого – по способностям, каждому – по труду 26 августа 2019 г. 11:41 Досжан Нургалиев Под лежачий камень вода не течетНапомним, на расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan» Елбасы Нурсултан Назарбаев обозначил перед Правительством ряд задач, касающихся роста благосостояния казахстанцев, увеличения занятости, адресной поддержки нуждающихся категорий населения. Отмечая важные шаги в этом направлении, Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что в текущем году заработные платы отдельных категорий казахстанцев были повышены в два раза. В целом зарплаты увеличились с 15% до 30% у более 3 млн казахстанцев. Другая задача состоит в обеспечении граждан работой, создании новых рабочих мест.По словам вице-премьера, данное поручение исполняется в рамках 14 государственных и отраслевых программ, реализуемых в стране. Но нельзя забывать о том, что благосостояние людей во все времена, независимо от экономических моделей, зависит не столько от уровня социальной поддержки государства, сколько от их трудовой активности. Другими словами, общеизвестный лозунг «от каждого – по способностям, каждому – по труду» никто не отменял.– Трудоспособный человек, если он здоровый, должен работать, а социальная помощь со стороны государства должна оказываться именно тем людям, которые в ней действительно нуждаются, – пояснил основную суть социальных мер Бердибек Сапарбаев.Согласно планам Правительства, в текущем году по стране предусматривается создать 373 тыс. новых рабочих мест. В первом полугодии эта задача реализована на 60%. Невостребованные рынком труда специалисты прошли краткосрочное обучение по актуальным специальностям. В рамках программы «Еңбек» реализуются проекты «Бизнес Бастау», «Жас маман», «Жас кәсіпкер». Кроме того, в соответствии с новыми социальными мерами Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық», дополнительно выделено 15 тыс. грантов на поддержку бизнес-инициатив на местах.Также вице-премьер проинформировал о реализации нового формата адресной социальной помощи (АСП). На сегодня такую помощь от государства получают свыше 340 тыс. семей, или 1,8 млн казахстанцев. Порядка 58% получателей АСП являются сельскими жителями. Объем выплаченных средств из республиканского бюджета составляет 103 млрд тенге. В результате трудоустроены 37 тыс. человек, собственное дело открыли около 6 тыс. человек, а 88 тыс. жителей сел получили возможность приобрести скот, технику и другие средства.В целом материальное положение семей, получающих АСП, улучшилось. Объем АСП с 6 тыс. тенге на человека увеличился до 15 тыс. тенге. Если раньше в среднем на семью выплачивалось 30 тыс., то сейчас – 86 тыс. тенге. По данным анализа, АСП оказало мультипликативный эффект на экономику страны в сумме 300 млрд тенге.Бердибек Сапарбаев отметил также, что при назначении АСП особое внимание было уделено тому, чтобы помощь была оказана действительно нуждающимся в ней. Однако при назначении АСП были обнаружены многочисленные факты фальсификации доходов, теперь около 70 тыс. назначений требуют пересмотра. В этом направлении ведется постоянный мониторинг. При министерстве работает Центр развития трудовых ресурсов, куда поступают данные обо всех работающих казахстанцах, перечисляющих средства в пенсионный фонд. На этом основании определяются уровень заработной платы граждан и доходы их семей. По недобросовестным получателям АСП ведется работа с местными исполнительными органами с целью уточнения реального дохода.– Мы должны отличать нуждающихся людей от иждивенцев, которые пытаются под шумок пристроиться к социальному локомотиву господдержки. В этом вопросе нельзя допускать ошибок. Здоровые и трудоспособные люди должны работать. Для этого создаются все условия, – подчеркнул спикер.В числе других аспектов, на которых сделал акценты в своем выступлении Бердибек Сапарбаев, курирующий в Правительстве социальный блок вопросов, – работа по введению обязательных пенсионных взносов от работодателя в размере 5%, а также меры поддержки соотечественников, вернувшихся на историческую родину.Напомним, с 2020 года, помимо обязательных пенсионных взносов (10% с доходов работников), работодатели за счет собственных средств дополнительно будут уплачивать пенсионные взносы в размере 5% от ежемесячного дохода работника.Как пояснил Бердибек Сапарбаев, согласно законодательству в пенсионном обеспечении должна быть социальная солидарность по принципу триединства: первое – государство, второе – сам работник, третье – работодатель. На сегодня в основном работают только две стороны: государство и сам работник, который из своей заработной платы отчисляет 10%. Государство продолжает выплачивать солидарную и базовую пенсии. Начиная с текущего года размер базовой пенсии увеличен до 30%. А что касается работодателей, то они выплачивают пенсию только тем работникам, которые у них работали и получили трудовые увечья, а также женщинам, находящимся в декретном отпуске.Вместе с тем Бердибек Сапарбаев проинформировал, что с учетом возникших многочисленных вопросов и обсуждений среди общественности Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым дано поручение Правительству по дальнейшему совершенствованию законодательства в этой области.– Сейчас мы создаем рабочую группу, куда войдут представители работодателей, НПП «Атамекен», неправительственных организаций, экспертов. Все вместе обсудим, какие изменения нужно внести сюда, и внесем предложения в Правительство, – сказал вице-премьер.Информационный мусор: что с этим делать?В своем выступлении на пресс-конференции министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал о мерах по борьбе с распространением ложной информации в СМИ и законодательном регулировании этих процессов. Поясняя суть данной проблемы, актуализированной Елбасы на расширенном заседании Политсовета партии «Nur Otan», глава МИОР РК отметил, что проблема здесь состоит в появлении большого числа анонимных источников, фейковых аккаунтов и страниц, которые распространяют ложную информацию, способную нанести вред репутации, чести и достоинству граждан.– В своей речи Елбасы говорил именно о случаях с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций, – подчеркнул Даурен Абаев.По словам министра, меры по борьбе с фейковыми новостями сегодня принимаются правительствами многих государств, в том числе и администрацией соцсетей. Казахстанское законодательство регулирует ситуацию в этой области. Так, в Уголовном кодексе предусмотрены две статьи: 130-я статья о клевете (случаи, когда порочат честь и достоинство человека) и 274-я статья (когда речь идет о нарушении общественного порядка) о распространении заведомо ложной информации. При этом 130-я статья УК предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. МРП и лишения свободы до 2 лет. В случае клеветы с обвинением лица в совершении тяжких и особо тяжких преступлений речь идет о 3 тыс. МРП или 3 годах лишения свободы. По 274-й статье о распространении заведомо ложной информации имеется градация наказаний, максимальное по силе тяжести – до 7 лет лишения свободы за совершение данного преступления группой лиц в военное время или в условиях ЧП.– Наши специалисты уже рассматривают вопрос об ужесточении наказания за клевету. В обязательном порядке будет проводиться работа с Генеральной прокуратурой, Верховным судом, правозащитными организациями и фракцией партии «Nur Otan». Здесь будет изучен и международный опыт, – сказал Даурен Абаев.Демократией – по коррупции в образованииВ своем выступлении министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что в текущем году внедрена новая система поступления учащихся в магистратуру, которая отличается прозрачностью и открытостью экзаменов. В целях обеспечения качества образовательных услуг вузов проверены 3 университета, решается вопрос о приостановлении лицензий этих вузов.Еще одна задача – это борьба с коррупцией при сдаче сессии, экзаменов. В этих целях работает проектный офис «Адал білім» («Честные знания»), где выстроена совместная работа с представителями СМИ, общества и активистами.Глава МОН также рассказал о работе по обеспечению студенческой молодежи местами в общежитиях. В текущем году вместо запланированных 5 тыс. будут введены 8 586 мест. То есть план исполняется на 172%. На данный момент создано 4,5 тыс. мест.– Работа в этом направлении идет полным ходом, но перед нами стоит задача по совершенствованию ее механизмов, – сказал министр.Он также отметил, что в целях повышения охвата сельской молодежи активными мерами занятости выстроена работа мобильных групп обучения, которые будут проводить работу в отдаленных сельских пунктах. Наряду с этим с 1 сентября текущего года размер стипендии учащимся, обучающимся по рабочим квалификациям, будет увеличен на 30%.Отвечая на вопросы СМИ, Асхат Аймагамбетов прокомментировал необходимость изменения системы назначения ректоров национальных вузов, отметив, что ранее они назначались Главой государства, а теперь будут назначаться через конкурс.– Что это дает? Первое – это прозрачность. Второе – это конкуренция. Третье – больше ответственности перед обществом. Четвертое – участие общественности в этом процессе. Что касается молодых кадров, то их участие в этих конкурсах приветствуется. В целом вне зависимости от возраста, характеристик, заслуг и прочих возможностей граждане могут участвовать в этом конкурсе, – пояснил министр, подчеркнув, что комиссия при принятии решения будет руководствоваться принципом меритократии.В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев высказал свои позиции по консолидации общественных сил в борьбе с коррупцией.– Если быть кратким, то мы должны всем миром заниматься этой проблемой и искать пути решения. Оправдывать коррупцию низкой заработной платой и другими аргументами – это не только несостоятельно, но и преступно, – заявил депутат.