Под лежачий камень вода не течет

Напомним, на расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan» Елбасы Нурсултан Назарбаев обозначил перед Правительством ряд задач, касающихся роста благосостоя­ния казахстанцев, увеличения занятости, адресной поддержки нуждающихся категорий населения. Отмечая важные шаги в этом направлении, Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что в текущем году заработные платы отдельных категорий казахстанцев были повышены в два раза. В целом зарплаты увеличились с 15% до 30% у более 3 млн казахстанцев. Другая задача состоит в обеспечении граждан работой, создании новых рабочих мест.

По словам вице-премьера, данное поручение исполняется в рамках 14 государственных и отрас­левых программ, реализуемых в стране. Но нельзя забывать о том, что благосостояние людей во все времена, независимо от экономических моделей, зависит не столько от уровня социальной поддержки государства, сколько от их трудовой активности. Другими словами, общеизвестный лозунг «от каждого – по способностям, каждому – по труду» никто не отменял.

– Трудоспособный человек, если он здоровый, должен работать, а социальная помощь со стороны государства должна оказываться именно тем людям, которые в ней действительно нуждаются, – пояс­нил основную суть социальных мер Бердибек Сапарбаев.

Согласно планам Правительства, в текущем году по стране преду­сматривается создать 373 тыс. новых рабочих мест. В первом полугодии эта задача реализована на 60%. Невостребованные рынком труда специалисты прошли краткосрочное обучение по актуальным специальностям. В рамках программы «Еңбек» реализуются проекты «Бизнес Бастау», «Жас маман», «Жас кәсіпкер». Кроме того, в соответствии с новыми социальными мерами Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық», дополнительно выделено 15 тыс. грантов на поддержку бизнес-инициатив на местах.

Также вице-премьер проинформировал о реализации нового формата адресной социальной помощи (АСП). На сегодня такую помощь от государства получают свыше 340 тыс. семей, или 1,8 млн казахстанцев. Порядка 58% получателей АСП являются сельскими жителями. Объем выплаченных средств из республиканского бюджета составляет 103 млрд тенге. В результате трудоустроены 37 тыс. человек, собственное дело открыли около 6 тыс. человек, а 88 тыс. жителей сел получили возможность приобрести скот, технику и другие средства.

В целом материальное положение семей, получающих АСП, улучшилось. Объем АСП с 6 тыс. тенге на человека увеличился до 15 тыс. тенге. Если раньше в среднем на семью выплачивалось 30 тыс., то сейчас – 86 тыс. тенге. По данным анализа, АСП оказало мультипликативный эффект на экономику страны в сумме 300 млрд тенге.

Бердибек Сапарбаев отметил также, что при назначении АСП особое внимание было уделено тому, чтобы помощь была оказана действительно нуждающимся в ней. Однако при назначении АСП были обнаружены многочисленные факты фальсификации доходов, теперь около 70 тыс. назначений требуют пересмотра. В этом направлении ведется постоянный мониторинг. При министерстве работает Центр развития трудовых ресурсов, куда поступают данные обо всех работающих казахстанцах, перечисляющих средства в пенсионный фонд. На этом основании определяются уровень заработной платы граж­дан и доходы их семей. По недобросовестным получателям АСП ведется работа с местными исполнительными органами с целью уточнения реального дохода.

– Мы должны отличать нуждаю­щихся людей от иждивенцев, которые пытаются под шумок пристроиться к социальному локомотиву господдержки. В этом вопросе нельзя допускать ошибок. Здоровые и трудоспособные люди должны работать. Для этого создаются все условия, – подчеркнул спикер.

В числе других аспектов, на которых сделал акценты в своем выступлении Бердибек Сапарбаев, курирующий в Правительстве социальный блок вопросов, – работа по введению обязательных пенсионных взносов от работодателя в размере 5%, а также меры поддержки соотечественников, вернувшихся на историческую родину.

Напомним, с 2020 года, помимо обязательных пенсионных взносов (10% с доходов работников), работодатели за счет собственных средств дополнительно будут уплачивать пенсионные взносы в размере 5% от ежемесячного дохода работника.

Как пояснил Бердибек Сапарбаев, согласно законодательству в пенсионном обеспечении должна быть социальная солидарность по принципу триединства: первое – государство, второе – сам работник, третье – работодатель. На сегодня в основном работают только две стороны: государство и сам работник, который из своей заработной платы отчисляет 10%. Государство продолжает выплачивать солидарную и базовую пенсии. Начиная с текущего года размер базовой пенсии увеличен до 30%. А что касается работодателей, то они выплачивают пенсию только тем работникам, которые у них работали и получили трудовые увечья, а также женщинам, находящимся в декретном отпуске.

Вместе с тем Бердибек Сапарбаев проинформировал, что с учетом возникших многочисленных воп­росов и обсуждений среди общественности Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым дано поручение Правительству по дальнейшему совершенствованию законодательства в этой области.

– Сейчас мы создаем рабочую группу, куда войдут представители работодателей, НПП «Атамекен», неправительственных организаций, экспертов. Все вмес­те обсудим, какие изменения нужно внести сюда, и внесем предложения в Правительство, – сказал вице-премьер.

Информационный мусор: что с этим делать?

В своем выступлении на пресс-конференции министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал о мерах по борьбе с распространением ложной информации в СМИ и законодательном регулировании этих процессов. Поясняя суть данной проблемы, актуализированной Елбасы на расширенном заседании Политсовета партии «Nur Otan», глава МИОР РК отметил, что проблема здесь состоит в появлении большого числа анонимных источников, фейковых аккаунтов и страниц, которые распространяют ложную информацию, способную нанести вред репутации, чести и достоинству граждан.

– В своей речи Елбасы говорил именно о случаях с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций, – подчеркнул Даурен Абаев.

По словам министра, меры по борьбе с фейковыми новостями сегодня принимаются правительствами многих государств, в том числе и администрацией соцсетей. Казахстанское законодательство регулирует ситуацию в этой области. Так, в Уголовном кодексе предусмотрены две статьи: ­130-я статья о клевете (случаи, когда порочат честь и достоинство человека) и 274-я статья (когда речь идет о нарушении общественного порядка) о распространении заведомо ложной информации. При этом 130-я статья УК преду­сматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. МРП и лишения свободы до 2 лет. В случае клеветы с обвинением лица в совершении тяжких и особо тяжких преступлений речь идет о 3 тыс. МРП или 3 годах лишения свободы. По 274-й статье о распространении заведомо ложной информации имеется градация наказаний, максимальное по силе тяжести – до 7 лет лишения свободы за совершение данного преступления группой лиц в военное время или в условиях ЧП.

– Наши специалисты уже рассматривают вопрос об ужесточении наказания за клевету. В обязательном порядке будет проводиться работа с Генеральной прокуратурой, Верховным судом, правозащитными организациями и фракцией партии «Nur Otan». Здесь будет изучен и международный опыт, – сказал Даурен Абаев.

Демократией – по коррупции в образовании

В своем выступлении министр образования и науки Асхат Аймагамбетов отметил, что в текущем году внедрена новая система поступления учащихся в магистратуру, которая отличается прозрачностью и открытостью экзаменов. В целях обеспечения качества образовательных услуг вузов проверены 3 университета, решается вопрос о приостановлении лицензий этих вузов.

Еще одна задача – это борьба с коррупцией при сдаче сессии, экзаменов. В этих целях работает проектный офис «Адал білім» («Честные знания»), где выстроена совместная работа с представителями СМИ, общества и активистами.

Глава МОН также рассказал о работе по обеспечению студенческой молодежи местами в общежитиях. В текущем году вместо запланированных 5 тыс. будут введены 8 586 мест. То есть план исполняется на 172%. На данный момент создано 4,5 тыс. мест.

– Работа в этом направлении идет полным ходом, но перед нами стоит задача по совершенствованию ее механизмов, – сказал министр.

Он также отметил, что в целях повышения охвата сельской молодежи активными мерами занятости выстроена работа мобильных групп обучения, которые будут проводить работу в отдаленных сельских пунктах. Наряду с этим с 1 сентября текущего года размер стипендии учащимся, обу­чающимся по рабочим квалификациям, будет увеличен на 30%.

Отвечая на вопросы СМИ, Асхат Аймагамбетов прокомментировал необходимость изменения системы назначения ректоров национальных вузов, отметив, что ранее они назначались Главой государства, а теперь будут назначаться через конкурс.

– Что это дает? Первое – это прозрачность. Второе – это конкуренция. Третье – больше ответственности перед обществом. Четвертое – участие общественности в этом процессе. Что касается молодых кадров, то их участие в этих конкурсах приветствуется. В целом вне зависимости от возрас­та, характеристик, заслуг и прочих возможностей граждане могут участвовать в этом конкурсе, – пояснил министр, подчеркнув, что комиссия при принятии решения будет руководствоваться принципом меритократии.

В свою очередь депутат Мажилиса Парламента РК Бейбит Мамраев высказал свои позиции по консолидации общественных сил в борьбе с коррупцией.

– Если быть кратким, то мы должны всем миром заниматься этой проблемой и искать пути решения. Оправдывать коррупцию низкой заработной платой и другими аргументами – это не только несостоятельно, но и преступно, – заявил депутат.