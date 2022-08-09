От кемпинга до визит-центра

Девять инвестиционных проектов, связанных с индустрией туризма, осуществят в Атырауской области в ближайшие годы согласно Комплексному плану социально-экономического развития на 2021–2025 годы.

Как сообщил глава областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков, в регионе усилят работу по развитию туризма.

«К девяти проектам комплекс­ного плана относятся: этнопарк «Нурлы-Тал», парк активного семейного отдыха, визит-центр «Сарайшык», база отдыха «Эльдорадо», санаторно-оздоровительный комплекс на берегу соленого озера «Индер», туристская рыболовная база Курмангазинского района и проект реконструкции турбазы «Кигаш», кемпинг Amandyq на трассе Атырау – Астрахань в Исатайском районе, кемпинг на трассе Актобе – Атырау в Макатском районе», – перечис­лил спикер.

Из них визит-центр будет пост­роен за счет бюджета, восемь проектов – за счет частных инвестиций. В настоящее время завершено четыре проекта – этно­графический парк «Нурлы-Тал», две турбазы – в Курмангазинском и кемпинг – в Макатском районах.

Стоит подчеркнуть, что развитие туристической отрасли для местных властей является приоритетом. К тому же интерес проявляют и предприниматели. Всего на сегодняшний день в области насчитывается свыше 40 туристских организаций.

Объем инвестиций в сферу областного туризма в прошлом году составил 27,5 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 34,15%. В 2021 году по внутреннему и въездному туризму регионом было обслужено более 46 тыс. человек на сумму 1 млрд 675 млн тенге.