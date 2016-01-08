С большой долей вероятности можно утверждать, что во время недавнего празднования Дня Независимости больше всех в СКО персональных поздравлений пришлось на долю учредителя ТОО «Титан-Север» Гарика Берценяна. Накануне праздника аким области Ерик Султанов в торжественной обстановке вручил ордена, медали, почетные грамоты и благодарственные письма более 50 североказахстанцам, оказавшим наиболее заметное влияние на экономическую, социальную и духовную жизнь региона.

В их числе Г. Берценян был награжден медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» за активную деятельность в общественном объединении «Северо-Казахстанский областной центр армянской культуры «Кентрон». Ну а поскольку все ЭКО, входящие в состав областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, позиционируют себя как единое целое, радость разделили тысячи.

А уже на следующий день его имя вновь произносили с уважением и благодарностью на церемонии открытия детского сада «Еркем-ай» на 280 мест. И если количество счастливых ребятишек помножить на пап, мам, дедушек, бабушек, то более чем солидное число голосов получится. И, видимо, не в последний раз прозвучавших по этому поводу: поскольку первый опыт ТОО «Титан-Север» по строительству объектов подобного рода оказался удачным, Гарик Берценян заявил о намерении в наступающем году возвести еще несколько детсадов.

Это важное для региона решение. Надо заметить, что поручение Главы государства по дошкольному воспитанию и образованию в СКО решается активно. Так, за истекший год здесь введено в детсадах 670 мест (326 из них в Петропавловске). Таким образом, в настоящее время 95% юных граждан в возрасте от трех до шести лет охвачены дошкольным воспитанием. Полностью же «закрыть» проблему североказахстанцы намерены в 2017 году.