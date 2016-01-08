​От «Кентрона» до «Титана»

681
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

С большой долей вероятности можно утверждать, что во время недавнего празднования Дня Независимости больше всех в СКО персональных поздравлений пришлось на долю учредителя ТОО «Титан-Север» Гарика Берценяна. Накануне праздника аким области Ерик Султанов в торжественной обстановке вручил ордена, медали, почетные грамоты и благодарственные письма более 50 североказахстанцам, оказавшим наиболее заметное влияние на экономическую, социальную и духовную жизнь региона.

В их числе Г. Берценян был награжден медалью «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» за активную деятельность в общественном объединении «Северо-Казахстанский областной центр армянской культуры «Кентрон». Ну а поскольку все ЭКО, входящие в состав областного филиала Ассамблеи народа Казахстана, позиционируют себя как единое целое, радость разделили тысячи.

А уже на следующий день его имя вновь произносили с уважением и благодарностью на церемонии открытия детского сада «Еркем-ай» на 280 мест. И если количество счастливых ребятишек помножить на пап, мам, дедушек, бабушек, то более чем солидное число голосов получится. И, видимо, не в последний раз прозвучавших по этому поводу: поскольку первый опыт ТОО «Титан-Север» по строительству объектов подобного рода оказался удачным, Гарик Берценян заявил о намерении в наступающем году возвести еще несколько детсадов.

Это важное для региона решение. Надо заметить, что поручение Главы государства по дошкольному воспитанию и образованию в СКО решается активно. Так, за истекший год здесь введено в детсадах 670 мест (326 из них в Петропавловске). Таким образом, в настоящее время 95% юных граждан в возрасте от трех до шести лет охвачены дошкольным воспитанием. Полностью же «закрыть» проблему североказахстанцы намерены в 2017 году.

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ключевой ориентир – человекоцентричность
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Различают только по погонам
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В основе успеха – кооперация науки и производства
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
О качестве и количестве военных кафедр
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]