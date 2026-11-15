От кибербезопасности до беспилотников: чему научились солдаты по проекту Sarbaz+

Армия

В Алматинской области 73 военнослужащих завершили срочную службу

Фото: Минобороны

В Алматинской области состоялся первый выпуск участников пилотного проекта Sarbaz+. В войсковой части 78460 Алматинского гарнизона 73 военнослужащих завершили срочную службу, получив дополнительные знания и навыки в сфере информационных технологий, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в Министерстве обороны РК, в течение года солдаты совмещали военную подготовку с обучением по современным IT-направлениям и изучением английского языка на платформе QLang.

Программа включала сетевые технологии Cisco, программирование, кибербезопасность, искусственный интеллект и анализ данных. Занятия проводились при участии IT-школы Astana Hub и других образовательных организаций.

Для обучения военнослужащих в части оборудовали специальные IT-классы. Кроме того, солдаты освоили управление беспилотными летательными аппаратами и работу с современными средствами радиосвязи. По итогам курсов участникам выдали сертификаты.

Одним из наиболее успешных выпускников стал Мирас Турлыбеков. За время службы он получил девять сертификатов по различным направлениям, включая информационные технологии и английский язык, а также научился управлять беспилотниками. За добросовестную службу ему присвоили звание младшего сержанта.

«Из всех направлений меня особенно заинтересовали анализ данных и кибербезопасность. После увольнения в запас планирую развивать полученные навыки и применять их в профессиональной деятельности», — рассказал выпускник проекта Мирас Турлыбеков.

В Минобороны также отметили, что для участников программы создали условия не только для профессионального обучения, но и для физического и личностного развития.

В войсковой части оборудованы тренажерные залы, футбольное поле, площадки для стритбола и воркаута. Работают библиотека и шахматный кружок, предусмотрены комнаты для эмоционально-психологической разгрузки.

#военнослужащие #армия #Sarbaz

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