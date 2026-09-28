От Килиана до «Bolero X»: «Астана Балет» представит вечер современной хореографии

Афиша
Дана Аменова
корреспондент

1 октября театр «Астана Балет» приглашает зрителей на вечер современной хореографии, в котором встретятся три совершенно разные пластические вселенные — «Падшие ангелы», Love Fear Loss и Bolero X. Три постановки, три языка движения и три истории о человеке — его чувствах, внутренней свободе, любви, утрате и стремлении быть частью целого, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

И вновь после небольшой паузы на сцену столичного театра возвращается постановка «Падшие ангелы» — одна из наиболее известных работ выдающегося чешского хореографа-философа Иржи Килиана. В «Астана Балет» спектакль представлен в постановке Стефана Жеромски.

Особое место в спектакле занимает музыка. Хореография Килиана существует здесь в неразрывном диалоге с Drumming part 1 Стивена Райха — произведением, которое считается одним из наиболее технически сложных сочинений для ударных инструментов. На сцене его исполнит группа ударных симфонического оркестра театра «Астана Балет».

Ритм становится здесь не просто музыкальным сопровождением, а самостоятельной движущей силой. Сначала танцовщицы выходят навстречу зрителю почти в тишине, словно движение рождается само по себе. Затем вступают барабаны — и пространство спектакля мгновенно меняется. Ритмический рисунок словно высекает из каждого движения новую грань, постепенно наращивая напряжение и погружая зрительный зал в гипнотическое состояние.

В хореографии Килиана нет привычного разделения между музыкой и танцем: они существуют как единый организм. Его стиль отличают исключительная музыкальность, лаконичная монохромная эстетика и сложнейшая пластика. Артисты «Астана Балет» виртуозно воплощают эту особую хореографическую манеру, требующую от исполнителей не только безупречной техники, но и абсолютной внутренней концентрации.

Продолжит вечер хореографическая композиция Love Fear Loss («Любовь Страх Потеря») — работа бразильского хореографа Рикардо Амаранте, объединившая три дуэта, вдохновлённые судьбой и музыкой легендарной французской певицы Эдит Пиаф. Музыка прозвучит в фортепианном исполнении концертмейстера театра Куралай Канапиной.

Завершит программу Bolero X — масштабная постановка современного танца израильского хореографа Шахара Биньямини, ставшая одной из заметных премьер театра этого сезона. В основе спектакля — культовое «Болеро» Мориса Равеля, однако знакомая музыкальная композиция здесь получает новое телесное прочтение. Гипнотический ритм, повторение и постепенное нарастание напряжения превращаются в мощный коллективный ритуал.

Особую мощь постановке придаст сопровождение симфонического оркестра театра «Астана Балет». За дирижёрским пультом — главный дирижёр театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев.

Три спектакля вечера предлагают зрителю совершенно разные оптики — камерную и философскую, драматическую и эмоциональную, масштабную и энергетическую. Но все они складываются в единый разговор о каждом из нас.

Мероприятие состоится при поддержке МКИ РК. 

#театр #«Астана Балет» #хореография #Астана Балет

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