фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Репертуар молодого талантливого исполнителя приятно удивляет и напрочь опровергает устоявшееся представление о баяне как только о народном инструменте. В этот вечер баянные аккорды подарили хорошее настроение всем собравшимся: зажигательная танцевальная, популярная эстрадная, веселая народная музыка, ритмичный джаз и чарующая классика... Несомненно, что каждый услышал мелодию по душе.Андрей Марченко учится на третьем курсе Казахского национального университета искусств. А в копилке его достижений – десятки побед на республиканских и международных конкурсах, дипломы фестивалей. Мир Андрея, можно сказать, соткан из нот. Что неудивительно, ведь музыкой юноша серьезно занимается уже 15 лет. И именно благодаря профессиональной подготовке он поражает публику виртуозной игрой. Аплодисментами награждали музыканта за «Нью-Йоркское танго» А. Пьяццоллы, «Итальянскую польку» С. Рахманинова, «Весну» П. Чайковского из цикла «Времена года»... Легко и непринужденно звучали известные любимые народные композиции, эстрадная музыка.– Исполнять классику, конечно, сложнее. Необходимо не просто владеть техникой, а прочувствовать внутренний глубокий смысл произведения, – говорит молодой музыкант.Свой концерт Андрей посвятил весенним праздникам – 70-летию Великой Победы и Дню единства народа Казахстана. При этом главной целью своих выступлений он называет популяризацию баяна как уникального инструмента.– К сожалению, в нашей стране баян не столь популярен, как в Европе, например. Но все же есть настоящие ценители и поклонники этого необычайно многогранного инструмента. Я верю, что в будущем интерес к нему возрастет, и среди моих ровесников тоже, – уверен Андрей.