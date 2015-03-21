От кокпара до кыз куу

Рухани Жаңғыру
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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Фото © Юрий Беккер
В рамках мероприятий, связанных с празднованием 70-летия ЮНЕСКО, в Государственном музее искусств им. А. Кастеева открылась выставка "Национальные игры – наследие народа".

Посвященная самому интересному и яркому явлению в традиционной культуре казахского народа, экспозиция знакомит с работами мастеров живописи, графики и скульптуры Казахстана. Среди них незабываемые работы Канафии Тельжанова, Евгения Сидоркина, Николая Гаева, Альберта Гурьева, Салихитдина Айтбаева, Абдрашита Сыдыханова, Токболата Тогызбаева, Ерболата Тулепбаева, Оралбека Нуржумаева, Вагифа Рахманова, Амандоса Аканаева и других мастеров.

Айтыс как жанр песенно-поэтичес­кого состязания между поэтами-импровизаторами – акынами – получил распространение на казахской земле с древнейших времен. Акыны пользовались всеобщей любовью и большим авторитетом в народе. Без их участия не обходился ни один праздник. Являясь своего рода координаторами традиционных ритуалов, они исполняли обряд открывания лица невесты на свадьбе – "бет ашар", благославляли обильные дастарханы на тоях, участвовали в событиях, связанных с рождением детей и переходом человека из одной возрастной группы в другую.

В словесных состязаниях акыны часто поднимали острые социальные проблемы, могли открыто критиковать недостатки и негативные явления, происходящие в жизни людей, либо в процессе несправедливого управления баями народом. Примером песенного состязания между известным акыном и девушкой-акыншей могут служить айтысы Биржана и Сары. Теме айтыса посвящены работы Альберта Гурьева "Акын", Абдрашита Сыдыханова "Айтыс", Владимира Колоденко "Айтыс", которые реалистично передают значимый образ поэтов-импровизаторов.

Широкое отображение в творчестве казахстанских художников получила тема конных спортивных игр казахов, таких как аударыспақ (состязания всадников), бәйге (конные скачки), көкпар, қыз қуу. Спортивные игры закаляли молодежь, учили ловкости, мастерству, находчивости и бесстрашию. Раскрывая эту тему, каждый художник стремится передать сильное эмоциональное состояние героев, накал переживаемых ими страстей, чувство искреннего сопереживания участникам состязаний. В этом плане очень показательны живописные полотна "Скачки" и "Қыз қуу" Канафии Тельжанова, "Көкпар" Ерболата Тулепбаева, "Джигиты" Камиля Шаяхметова... Они в буквальном смысле захватывают дух своим спортивным азартом и ощущением экстрима. Особенно выразительна круговая замкнутая композиция автолитографии Евгения Сидоркина под названием "Көкпар" из его знаменитой серии "Казахские игры", созданной в 1969 году. На листе белой нетронутой бумаги отчетливо выступают выпуклые объемы фигур трех всадников – участников игры. Они изображены в стремительном движении, их вытянутые руки готовы мгновенно перехватить у соперника желаемый трофей... Произведение привлекает динамичностью и необычайной выразительностью образно-пластического решения.

В 2015 году в ЮНЕСКО будет рассматриваться возможность включения в список нематериального культурного наследия казахской конной игры көкпар. Будучи исконно народными көкпар, бәйге и по сей день пользуются большой популярностью в нашей стране и являются неотъемлемой частью традиционной культуры казахского народа. Дальнейшее их сохранение и популяризация очень важны для молодого поколения казахстанцев.

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