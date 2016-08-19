​От колхозного бухгалтера – к министерским вершинам

– Александр Ефимович, зная ваш деловой, принципиальный характер, хотелось бы спросить в первую очередь, какие семейные традиции и жизненные обстоятельства оказали особенное влияние на его формирование?

Во время Столыпинской реформы наша семья покинула родные края в Украине и перебралась в Омскую губернию, Петропавловскую волость. Семья у отца была большая: пять сыновей и пять дочерей. Родители воспитывали нас в строгости, но без ремня и подзатыльников. Да разве можно силой воспитывать в детях доброту, трудолюбие, честность? Он учил нас быть культурными, справедливыми. Привил нам стремление к учебе, познанию нового. Я, самый младший, пожелал быть моряком, как мой отец, и по окончании 7 классов подал заявление в Омское речное училище. Но получить эту специальность не удалось – началась война. Она искалечила судьбы миллионов моих соотечественников. Катком прошлась и по нашей семье – на фронте погибли два моих брата.

– Как вы стали финансистом?

– Большую ответственность за порученное дело я почувствовал, когда подростком в военные годы, с 1942 года по май 1945-го, работал бухгалтером в колхозе «Красное знамя». В районе он был в числе лидеров по производству зерна, мяса, молока и овощей и сдаче этих продуктов государству. Так во время жатвы районные руководители ежедневно контролировали намолот зерна и его расход. Каждый вечер требовали отчет – сколько его намолочено, сколько оставлено на семена, сдано государству, выдано на трудодни.

После окончания войны в один из приездов к нам в колхоз председатель райисполкома О. Девятко предложил мне перейти на работу в контрольно-ревизионное управление Минфина по Булаевскому району. Я согласился. Так я стал финансистом. Осваивать новое дело было трудно, но мне помогали опытные товарищи. Через 10 лет меня выдвинули заведующим Петропавловским районным финотделом. К тому времени я уже не представлял себя вне финансовой сферы.

– Хорошие финансисты нужны во многих ведомствах. У вас были искушения перейти на более выгодную работу?

– Воспитанный в простой семье, я всегда довольствовался тем, что дает мне жизнь, никогда не стремился к обогащению. Были предложения перейти в другие ведомства, но прежде всего я руководствовался интересами дела. Так, при организации совнархозов мне предложили перейти в совнархоз в Петропавловске на очень выгодных условиях. Комиссию по укомплектованию кадров возглавлял секретарь обкома партии, который и сделал это предложение. Я не согласился. Через два дня он вновь приглашает меня в свой кабинет, я снова отказался. Тогда он грубо сказал: «Мне докладывали, что вы – хороший финансист. Оказывается, нет. Вы не можете почувствовать разницу между окладами в 2 200 и 960 рублей, который вы получаете на прежнем месте работы». Я поблагодарил его за хорошую оценку моей деятельности и… вышел из кабинета.

– Но потом вы все же перешли на должность заместителя заведующего финотделом Целинного края. Может быть, тем самым вы изменили своим принципам?

– Этот край образовался в 1961 году. Зарплата была невысокая, не было квартиры, но появилась возможность получать больше профессиональных знаний. Открывалась и перспектива в работе: финорган края по ряду позиций отчитывался непосредственно перед Министерством финансов СССР.

Трудностей в развитии экономики края было много. Как обычно, не хватало средств на своевременную выдачу зарплаты. Решались задачи по оперативному перечислению денег на сельхозтехнику, строи­тельство жилья, школ и детских садов. Опять приходилось просиживать ночами над документами, столбиками цифр. Летать в Алма-Ату и Москву, убеждать, доказывать в министерских кабинетах, что нужны средства на трактора, комбайны, социальные нужды целинников. И когда я добивался своего, приходило чувство удовлетворения, что не зря работал. В каждом успехе целинников, в каждом сданном государству миллиарде пудов зерна я видел частичку и своего труда.

В связи с упразднением Целинного края в 1966 году меня перевели в Министерство финансов рес­публики, где я постоянно нарабатывал опыт руководства на различных должностях. К тому времени я окончил с отличием Семипалатинский финансовый техникум, Ленинградскую финансовую академию. Министром я проработал четыре года и с этой должности в 1990 году ушел на заслуженный отдых.

– В те годы председателем Совета Министров республики был Нурсултан Назарбаев. Вам часто приходилось общаться с ним, исполнять его поручения? Каков был стиль руководства будущего Главы суверенного государства?

– В тот период приходилось работать в сложных условиях. Изменялось законодательство, осуществлялся перевод на рыночные рельсы промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Причем надо было избегать резких потерь в экономических показателях, сохраняя уровень социальной защищенности населения и единство общества. Все это приходилось проводить в условиях, когда не было своей валюты и никаких наработок и резервов от прошлого.

Уже в то время в работе Нурсултана­ Назарбаева виделся стиль сильного, масштабного руководителя. Строгий, открытый людям, Нурсултан Абишевич прислушивался к мнению как работников аппарата, так и простых граждан. Мне довелось общаться с Первым Президентом суверенного Казахстана и после выхода на пенсию, когда я в течение двух лет трудился помощником вице-президента Ерика Асанбаева.

Приведу такой пример. Я получил задание проанализировать, как идет перестройка в такой важной отрасли экономики, как сельское хозяйство. Экспертная комиссия обсудила эту ситуацию вместе с крестьянами, изучила зарубежный опыт. Я часто бывал за границей и видел, как она решается, например, в США, Канаде. Если у фермера ломалась техника, он обращался в специально созданное ремонтное предприятие, приезжали специа­листы и за умеренную плату устраняли поломку. Мы предложили на базе машинно-тракторных мастерских создавать кооперативы и ТОО.

От имени канцелярии вице-президента такую записку я направил Н. Назарбаеву. Нурсултан Абишевич­ на этот документ наложил резолюцию: «Предложение заслуживает внимания. Рассмотрите и внесите предложения», и направил запис­ку в Минсельхоз. Эту инициативу поддержали руководители ряда хозяйств, в частности, в Северо-Казахстанской области. И в дальнейшем, проводя рыночные реформы, они добились хороших результатов в социально-экономическом развитии сельскохозяйственных предприятий.

– Подготовка кадров – острейшая проблема, в том числе и для финансовой отрасли. За полвека работы в этой системе вы воспитали немало высококвалифицированных специалистов. В чем вы видите решение кадровой проблемы?

– В свое время мы обращали внимание не только на наличие диплома, который сейчас можно просто купить, но и на оценки выпускника, полученные им в течение всего периода обучения. Лучших выпускников зачисляли в штат цент­рального аппарата министерства, остальным предлагали поработать вначале в областных или районных финансовых органах. Для повышения навыков в работе к новичкам прикрепляли на 3–5 месяцев наставника – опытного специалис­та. Глава государства не раз подчеркивал: чтобы работнику достичь высокой квалификации, ему нужно пройти весь путь профессионального роста. В этом также заключается решение проблемы с кадрами.

Вспоминается, к нам в министерство пришла устраиваться на работу отличница учебы, выпускница Ленинградского финансового института Галина Шалгимбаева. Мы зачислили ее рядовым финансистом. Она постоянно совершенствовала свои навыки в работе, и ее назначили начальником управления, а при создании Министерства ценных бумаг выдвинули на должность заместителя министра. В настоящее время она организовала свой бизнес.

Приведу другие примеры. Все ступени творческого роста, от рядового банковского инспектора до министра финансов, прошел Илья Ким. Более десяти лет проработал в должности министра Рымбек Байсеитов, а начинал карьеру районным инспектором в Семипалатинской области. Упомяну и такой факт. Министерство просвещения обратилось ко мне с просьбой помочь в подборе начальника финансового управления этого ведомства. Мы рекомендовали Бердыбека Сапарбаева, работавшего в нашем министерстве в этой же должности. Он проявил себя требовательным, справедливым специалистом. Затем перешел в аппарат Правительства и в дальнейшем стал работать областным акимом.

– В годы вашей трудовой деятельности экономика республики бурно развивалась. Освоение целины, рост промышленного производства, успехи в социальной сфере, достижения в образовании, науке, культуре – все это требовало больших финансовых затрат и работало на благо казахстанцев. Какими своими достижениями вы гордитесь?

– Давать оценку самому себе, я считаю неправильным. Мой вклад должны оценивать коллективы, где я трудился, работники, с кем приходилось решать большие задачи, а также вышестоящие органы и Правительство. Могу сказать, что на протяжении 70 лет своей трудовой деятельности я с полной отдачей, честно исполнял функции, которые способствовали развитию производства, созданию достойных условий для жизни и работы населения. Считаю, мне очень повезло в том, что, где бы я ни работал, какую бы должность ни занимал, везде мне встречались добрые, отзывчивые коллеги, с которыми мы и достигали намеченных целей.

– В Казахстане в связи с глобальными финансово-экономическими вызовами осуществляются конкретные антикризисные меры. Какие финансовые инст­рументы, на ваш взгляд, следовало бы задействовать для их эффективного выполнения?

– Остановлюсь на некоторых. Зачастую управлять экономикой у нас пытаются банки второго уровня. Процентную ставку они порой завышают до невероятных размеров. Как можно, например, рассчитаться с кредитом при ставке в 20%? Это означает, что через пять лет заемщик должен выплатить сумму кредита повторно. В развитых странах подобных ставок нет. Так, в Японии при появлении признаков кризиса процентные ставки снижаются с 5 до 1,5%. Сразу появляется спрос на кредиты, возрастает занятость населения, увеличиваются платежи в бюджет в виде налогов.

Кроме того, у нас в печати появляются объявления, что некоторые кредитные учреждения выдают ссуды по ставке в 1–1,55% в день. Национальному банку и соответ­ствующим органам, наверное, стоит заинтересоваться, что это за кредитные учреждения? Есть и ряд других вопросов, связанных с кредитованием, которые нужно решать, так как они сдерживают рост экономики, особенно развитие малого и среднего бизнеса.

Вошло в практику по несколько раз в год пересматривать бюджеты. Понятно, что это делается в связи с ростом инфляции, изменением курса тенге и т. д. Но этой процеду­рой следует пользоваться осторожно, потому что она сдерживает решение ряда срочных вопросов – своевременную выдачу зарплаты, оплату за приобретение материалов и другие неотложные проплаты.

Интересен и другой вопрос. У некоторых областей, имеющих свободные средства, изымают излишки в республиканский бюджет и в то же время выделяют им трансферты из республиканского бюджета. Так, Алматы обязан в текущем году внести в республиканский бюджет сотни тысяч тенге, а получить трансфертов намного меньше.

В свое время я был в служебной командировке в ГДР и интересовался этим вопросом. Там излишние доходы поручали вносить не в республиканский бюджет, а дотационному региону, объясняя это тем, чтобы деньги не переводить дважды.

Несколько слов об аудите. На повестке дня в Казахстане нет такой проблемы, республика в состоянии обеспечить этот участок работы своими силами. Однако отдельные предприятия стараются приглашать иностранных специалистов. Передо мной – заключение иностранной фирмы одному из казахстанских банков. Дословно: «Отчет банка соответствует бухгалтерскому учету». А соответствует ли бухгалтерский учет действительности? Нет ответа. Какой же руководитель или бухгалтер отразит в отчете факты коррупции, хищений, незаконных расходов? За такой аудит банк заплатил сотни тысяч долларов. Почему наши деньги должны уходить за границу? Они должны приносить пользу нашей экономике.

С карандашом в руках я анализирую социально-экономические возможности страны, государственные стратегические программы на ближайшее будущее и убеждаюсь, что при мобилизации ресурсов финансовой отрасли, да и всех секторов экономики, они будут выполнены. Гарантия тому – выверенная политика Главы государства, дружба народов, единство власти и общества.