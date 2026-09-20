От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ережеп Мамбетказиев, президент Казахстанско-Американского свободного университета, академик НАН РК
Год назад в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства четко обозначил задачу: интегрировать управление наукой, образованием и инновациями, а профильному министерству совместно с Академией наук – координировать работу научных институтов и вузов. Прозвучало и откровенное признание: отдача от бюджетных вложений в науку пока недостаточна.