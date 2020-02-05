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​От количества – к качеству
Владимир Осипов

Открывая совещание, вице-премьер подчеркнул, что руководством страны уделяется особое внимание развитию государственно-частного партнерства, поскольку для развития экономики и отраслей необходимо привлекать не только бюджетные, но и частные инвестиции.

– В 2016–2019 годы акиматами заключены 140 договоров на реализацию проектов ГЧП на общую сумму 61 миллиард тенге. Исключением являются Восточно-Казахстанская область и Алматы, где не заключен ни один договор. В Северо-Казахстанской, Мангис­тауской областях подписано по одному проекту, – отметил он.

Вице-премьер указал на отставание регионов в закупе по ГЧП медицинского оборудования онкологических служб и служб болезней системы кровообращения.

– Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, реализация ГЧП в сфере здравоохранения и образования ведется плохо. Минобразования не имеет четкого видения, понимания вопросов ГЧП, не налажена системная работа. Данные по проектам Казцентра ГЧП и МОН существенно отличаются, – подчеркнул он.

Также, по словам вице-премьера, некоторыми регионами под видом ГЧП выдаются проекты, не соответствующие установленным требованиям. В Атырауской, Жамбылской и Западно-Казах­станской областях не привлечены средства инвесторов в системе образования. В Актюбинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях и Нур-Султане затягивается строительство общежитий в рамках Пяти социальных инициатив.

О текущей ситуации и принимаемых мерах доложили вице-министры: здравоохранения – Камалжан Надыров, образования и науки – Бибигуль Асылова, национальной экономики – Жаслан Мадиев, заместители акимов Восточно-Казахстанской, Актюбинской областей и Шымкента.

Подводя итоги совещания, Бердибек Сапарбаев дал ряд конкретных поручений. В частности, министерствам здравоохранения, образования и науки совместно с Министерством национальной экономики, ­акиматами поручено сформировать график планируемых проектов ГЧП с конкретным их перечнем и ежемесячным сроком реализации, установить контроль в режиме онлайн.

– Сегодня министерства не анализируют бюджетную эффективность ГЧП проектов, особенно тех, которые реализуются на местах. Необходимо перейти от количества – к качеству. Государство должно ставить в прио­ритет проекты, которые могут самостоятельно зарабатывать, – подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Также он акцентировал внимание на эффективности расходования средств и использовании типовых проектов строительства.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы приватизации объектов в социальной сфере, передачи их в доверительное управление и создания наблюдательных советов.

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