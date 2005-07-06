От комиссии по государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования при Правительстве Республики Казахстан Законы 100

Комиссия по Государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования при Правительстве Республики Казахстан сообщает, что к дальнейшему участию в конкурсе на соискание Государственной премии Республики Казахстан 2005 года допущены следующие работы: Байтулин И. О. «Основы ризологии» (учебник). Представлена Институтом ботаники и фитоинтродукции Центра биологических исследований МОН РК. Укбаев Х. Ы., Адырбеков И., Алибаев Н., Арыстангалиев А., Елемесов К., Кансеитов Т., Омбаев А. М., Шамекенова Р. Д. «Казахский тип каракульской породы и атырауская порода курдючных овец смушково-мясо-сальной продуктивности: методы выведения, современное состояние и перспективы развития». Представлена Юго-Западным научно-производственным центром сельского хозяйства МСХ РК. Бадоев Т. И., Бахтияров Р., Воцалевский Э. С., Ермаков Н. И., Иксанов М. Б. , Камалов С. М., Узбекгалиев Х. Ж. , Чакабаев С. Е. «Открытие и ускоренная разведка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения в Западно-Казахстанской области». Представлена АО «Уральскнефтегазгеология». Едильбаев И. Б., Букейханов Д. Г., Едильбаева Г. И., Ерофеев И. Е., Ибрагимов А. Т., Масгутов И. И., Турдахунов М. М., Ужкенов Б. С. «Разработка и внедрение научно-технических, технологических основ, обеспечивших ускоренное развитие ведущих предприятий черной и цветной металлургии Казахстана». Представлена Евразийской промышленной ассоциацией. Юн Р. Б. «Создание и внедрение высокоэффективной технологии разработки мощных залежей, обеспечивающей полноту извлечения запасов и безопасность работ». Представлена АО «Корпорация «Казахмыс». Малышев В. П., Бектурганов Н. С., Нурмагамбетова А. М., Сулейменов Т. «Разработка единой теории хаотизированных частиц для твердого, жидкого и газообразного состояний и ее применение для совершенствования технологии, увеличения производства и повышения качества черновой меди и медной катанки». Представлена Химико-металлургическим институтом имени Ж. Абишева Национального центра по комплексной переработке минерального сырья МИТ РК. Мирзабеков О., Зазулевская Л. Я., Куракбаев К. К., Седунов А. А., Супиев Т. К., Темирбаев М. А., Тулеуов К. Т., Уразалин Ж. Б. «Организация стоматологической помощи в условиях реформирования здравоохранения. Разработка и внедрение новых отечественных методов и технологий в стоматологическую практику». Представлена Республиканским научно-клиническим центром «Стоматология» Минздрава РК. Байгенжин А. К., Байжигитов Б. Б., Григоревский В. П., Жусупова А. С., Туганбекова С. К., Беркинбаев С. Ф., Жолмухамедов К. К., Омарова К. П. «Восстановление функций органов и тканей посредством трансплантации фетальных клеток». Представлена Национальным научным медицинским центром Минздрава РК. Куралбаев Б. С., Алчинбаев М. К., Аюпова Ш. А., Дерновой А. Г., Игисинова К. К., Избасарова Г. Р., Сарсебеков Е. К. «Модель реформирования и совершенствования системы оказания медицинской помощи на основе разработки и внедрения новых высокоэффективных технологий в рыночных условиях». Представлена Центральной клинической больницей Медицинского центра Управления делами Президента РК. Алшынбай Ракышулы «Адам анатомиясы» (учебники), I том — 1994 г., II том — 1995 г., переиздан с дополнениями в 2004 г. Представлена Казахским национальным медицинским университетом имени С. Д. Асфендиярова Минздрава РК. Джусипов А. К., Абылайулы Ж., Абдукаримов Б. У., Байтасова Н. Б., Бекжигитов С. Б., Рысмендиев А. Ж., Шалхарова Ж. Н., Шуратова С. Г. «Разработка и внедрение новых технологий диагностики и лечения медико-социально значимых сердечно-сосудистых заболеваний за 1984—2004 годы». Представлена Научно-исследовательским институтом кардиологии и внутренних болезней Минздрава РК. Тулебаев Р. К., Белоног А. А., Кенесариев У. И., Корчевский А. А., Слажнева Т. И. «Комплексная оценка гигиенических рисков в промышленных регионах Республики Казахстан с разработкой инновационных профилактических программ по охране здоровья населения». Представлена Казахским национальным медицинским университетом имени С. Д. Асфендиярова Минздрава РК. Хусайын К. Ш., Жанпеисов Е., Жунисбек А., Исаев С. , Кайдар А. Т., Накисбеков О., Оралбаева Н., Хасанулы Б. «Научные работы в области казахского языкознания: «Казахско-русский словарь», «Казахская грамматика», «Народная мудрость», «Тысяча метких и образных выражений». Представлены Институтом языкознания имени А. Байтурсынова МОН РК, г. Алматы. Сатубалдин С. Собрание избранных научных трудов в шести томах: «Хроники будущего», «Учетные системы транзитной экономики», «Азиатское экономическое чудо», «Азиатский кризис»: причины и уроки», «Приоритеты развития единого экономического пространства», «Диалоги с жизнью». Представлено Казахстанско-Британским техническим университетом. Кожабеков З. К., Сансызбай А. Р., Соловьев Э. Б., Султанов А. А., Тен В. Б., Утянов А. М., Шин С. Н. «Цикл научных работ в области ветеринарии: «Малдын патологиялык физиологиясы», русско-казахский «Толковый ветеринарный словарь», «Ветеринарная фармакология» и «Болезни верблюдов» на государственном и русском языках, монография «Болезни молодняка сельскохозяйственных животных». Представлен Научно-исследовательским ветеринарным институтом Научно-производственного центра животноводства и ветеринарии МСХ РК. Асанов К. А., Елешев Р. Е., Алимаев И. И. «Жайылым жане экология» (учебник). Представлен Научно-производственным центром животноводства и ветеринарии МСХ РК. Ибрагимов С. Т., Исламкулов К. М., Омаров А. К., Суворов А. С., Ташимов Л. «Развитие теории, разработка и внедрение новых технологий термической обработки деталей различных машин». Представлен Шымкентским институтом Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави МОН РК. Ракишев Б. Р., Ахмедов Д. Ш., Галиев С. Ж., Жусупов К. К., Татишев Е. Н. «Разработка научных основ и внедрение новых высокоэффективных технологий горных работ на карьерах Казахстана». Представлена Казахским национальным техническим университетом имени К. И. Сатпаева МОН РК. Ермегияев А. Д., Утин М. Ж., Султанбеков Т. К., Стариков Ю. Н., Естемесов З. А. «Разработка технологии и внедрение эффективных отечественных сухих строительных смесей различного назначения». Представлена АО «Национальная холдинговая компания «Алматыкурылыс». Мырзахметов М., Зуев В. А., Касабеков А. Т., Тлеубердин Ч. А. «Совершенствование техники и технологии очистки сточных вод г. Алматы, обеспечивающее ее экологическую безопасность». Представлена Казахским национальным техническим университетом имени К. И. Сатпаева МОН РК, ГКП «Водопроводно-канализационное хозяйство города Алматы». Тюреходжаев А. Н. «Приложение новых методов — метода каппа-функции и метода частичной дискретизации нелинейных дифференциальных уравнений — к решению прикладных задач теоретической механики и механики деформируемого твердого тела». Представлена Казахским национальным техническим университетом имени К. И. Сатпаева МОН РК. Оспанов Х. К. «Разработка физико-химических основ и общих принципов прогнозирования различия реакционной способности твердых веществ (минералов) и перспективы их использования в различных областях науки и техники». Представлена Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби МОН РК. Шайхутдинов Е. М., Мун Г. А., Нуркеева З. С. «Новые функционализированные полимеры виниловых эфиров и композиционные материалы на их основе». Представлена Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби МОН РК. Бишимбаев В. К., Джакипбекова Н. О., Есимов Б. О., Жантасов К. Т., Искаков Т. У., Молдабеков Ш. М., Надиров К. С., Шакиров Б. С. «Создание и организация инновационных технологий переработки природного и техногенного вторичного сырья». Представлена Южно-Казахстанским государственным университетом имени М. Ауэзова МОН РК. Все отзывы, материалы общественного обсуждения и замечания просьба направлять по адресу: г. Астана, пр. Республики, 24, Министерство образования и науки Республики Казахстан, департамент науки, в Комиссию по Государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования при Правительстве Республики Казахстан.