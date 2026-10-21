От конституционного замысла – к общественному доверию

Цели и задачи

Идея создания Қазақстан Халық Кеңесі принадлежит Главе государства Касым-Жомарту ­Токаеву. В этой инициативе я вижу стремление придать общенациональному диалогу устойчивую институциональную форму. Цель совета – постоянное соотнесение принимаемых решений с общественными потребностями, профессиональными знаниями и жизненным опытом граждан.

Особое значение имеет закрепление Қазақстан Халық Кеңесі в разделе VI новой Конституции. Статья 70 определяет его как высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан. Согласно подпункту 1) статьи 71, совет «разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей». Эта же статья предус­матривает внесение в Курултай проектов законов и выдвижение инициативы о назначении всенародного референдума.

Пункт 1 статьи 3 Конституции закрепляет одиннадцать основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан – это защита Суверенитета и Независимости; соблюдение прав и свобод человека и гражданина; обеспечение верховенства закона и порядка; укрепление общенационального единства; повышение благосостояния народа; продвижение идеи ответственного, созидательного патрио­тизма; развитие общественного диалога; утверждение ценностей трудолюбия, прогресса, знаний; формирование высокой экологической культуры; сохранение историко-культурного наследия; поддержка национальной культуры.

Данные принципы задают нормативные ориентиры государственной деятельности. Их смысл раскрывается во взаимосвязи с преамбулой, выражающей историческую преемственность, общие ценности и ответственность перед будущими поколениями. Для первого состава Халық Кеңесі это означает особую ответственность: содействовать пониманию конституционных ценностей и их воплощению в государственной и общественной практике.

С точки зрения теории конституционализма учреждение совета означает включение общественного диалога в правовую архитектуру государства. Конституционный статус определяет устойчивые юридические возможности преобразования общественных предложений в государственные решения.

При этом важно точно понимать природу полномочий совета. Внесение законопроекта предполагает его дальнейшее рассмотрение Курултаем в установленном порядке. Выдвижение инициативы о референдуме также осуществляется в рамках предусмотренной правом процедуры. Такое разграничение полномочий обеспечивает согласованную работу публичных институтов.

Актуальность президентской инициативы обусловлена усложнением общественного развития. Экономические, социальные, технологические и экологические вопросы требуют соединения разных видов знания. Качество решения зависит от способности увидеть проблему одновременно глазами специалиста и человека, которого она непосредственно затрагивает.

Начало работы

Сегодня Қазақстан Халық Кеңесі проходит этап становления. Формируются механизмы рассмотрения общественных инициатив и взаимодействия с экспертами. Нам предстоит заложить организационные основы и профессиональные традиции нового института.

В соответствии с Конституционным законом «О Қазақстан Халық Кеңесі» высшим руководящим органом совета является сессия. Между ними руководство осуществляет Төралқа – Президиум. Комитеты, отраслевые комиссии и рабочие группы позволяют сочетать коллегиальное обсуждение с предметной экспертной подготовкой предложений.

Утверждены три постоянных комитета: общественного согласия и общенационального единства под руководством Марата Азильханова; по развитию общественных инициатив – Веры Ким; по региональному развитию и местному самоуправлению – Табиғата Зейнұлқабдена. Создана также Комиссия по этике.

Поскольку я участвую в работе Комитета общественного согласия и общенационального единства, подробнее остановлюсь на этом направлении.

На первом заседании комитета 6 октября были сформированы четыре отраслевые комиссии: по вопросам развития культуры и гражданской идентичности; общенационального единства; спорта и военно-патриотического воспитания; правовой культуры и медиации.

Для меня эти направления раскрывают взаимосвязь культурных, гражданских и правовых оснований общественного согласия. Историческая память и культура поддерживают преемственность поколений; гражданская идентичность укрепляет осознание общей принадлежности к Казахстану; правовая культура помогает согласовывать интересы на основе уважения к достоинству человека и требований закона.

Общенациональное единство укрепляется через повседневный опыт справедливого и уважительного взаимодействия. Поэтому существенное значение в этой сфере имеют конституционная грамотность, доступность правовой защиты и развитие способов мирного разрешения разногласий. Медиация способствует формированию культуры диалога, в которой стороны стремятся услышать друг друга и найти взаимоприемлемое решение.

Как ученый-юрист свой вклад я связываю с профессиональным анализом общественных инициа­тив, разъяснением положений Конституции и исследованием правовых условий укрепления доверия и согласия. Важно, чтобы каждое предложение получало всестороннюю оценку: учитывались его основания, практическая осуществимость и последствия для граждан.

Работа находится на начальном этапе. Ее результаты следует оценивать по качеству подготовленных предложений и последующим изменениям. Сейчас важно выстроить взаимодействие, позволяющее внимательно рассматривать запросы граждан и превращать их в обоснованные рекомендации.

Состав совета позволяет соединять различные виды общественного опыта. Закон предусмат­ривает, что в него входят по 42 представителя этнокультурных объединений, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, маслихатов и общественных советов регионов. Их вклад состоит в способности рассматривать конкретные запросы с учетом общенациональных интересов.

Правовой путеводитель

Для молодого поколения значение преобразований определяется тем, какие представления о государстве, справедливости и собственной гражданской роли формируются в процессе взрос­ления. Поэтому обновление отношений государства и общества необходимо рассматривать во взаи­мосвязи с воспитанием и образованием – начиная с детского сада и последовательно продолжая в школе, колледже и университете.

Конституционная культура имеет глубокие нравственные основания. В дошкольном возрас­те ребенок учится уважать других, соблюдать общие правила, быть справедливым и отвечать за свои поступки. В школе эти представления постепенно соединяются со знанием прав, обязанностей и основ государственного устройства.

В колледже и университете необходимо способствовать системному пониманию Конституции, формированию у молодежи способности осмысливать ее принципы и применять их в гражданской и профессиональной жизни. Конституционные принципы должны получать содержательное объяснение при подготовке специалистов различных направлений: будущий педагог, инженер, врач или предприниматель нуждается в понимании правовых оснований своей деятельности и ответственности перед другими людьми.

Так складывается непрерывное конституционное просвещение, содержание которого соответствует возрасту человека, а общая цель остается единой: воспитание личности, осознающей собственное достоинство, уважающей права окружающих и понимающей ответственность перед обществом.

Конституцию должны знать все – от рабочего до министра. Для каждого гражданина это основа осознанного осуществления прав и исполнения обязанностей. Для государственных служащих, депутатов и министров ее понимание должно составлять фундамент профессиональной компетентности: публичные полномочия требуют знания их конституционных оснований и пределов.

В конституционном просвещении важен вклад Министерства науки и высшего образования, университетов и научного сообщества. Халық Кеңесі способен соединять юридическое знание с образовательной практикой, региональным опытом и вопросами граждан. Первому составу важно заложить высокую культуру разъяснения Конституции – юридически точную, доступную и связанную с жизнью.

Конституционные ценности следует раскрывать и через участие в общих делах: волонтерстве, исследовательских проектах, защите окружающей среды, улучшении образовательных условий. Для членов совета существенное значение имеет личный пример.

Я назвал бы Конституцию правовым путеводителем государства и общества. На ее основе организована государственная власть и выстраивается законодательство; с ее положениями необходимо соотносить принимаемые правовые решения и направления развития страны.

Для молодежи такой путеводитель имеет особое значение. Глубокий результат преобразований проявится тогда, когда новое поколение будет воспринимать Конституцию как осмысленную основу собственной жизни. Знание ее положений, подкрепленное опытом справедливого отношения и действенной правовой защиты, способно воспитать самостоятельных, образованных и ответственных граждан, связывающих свое будущее с Казахстаном.

Ответственность

и справедливость

Правовая культура имеет нравственные и социальные предпосылки. Она формируется задолго до того, как человек начинает изучать законодательство или вступает в профессиональную жизнь.

Умение выполнять обещания, признавать ошибки, уважать другого и беречь общее имущество создает основу ответственного поведения. Позднее эти качества проявляются в отношении к профессии, государственным обязанностям и общественным интересам.

Мысль Абая о единстве разума, воли и сердца помогает раскрыть внутреннюю структуру ответственности. Разум позволяет понимать последствия, воля – сохранять последовательность, нравственная чувствительность – учитывать положение другого человека.

Как специалист по уголовному праву, я убежден: устойчивое правомерное поведение связано с осознанием ценности защищае­мых благ. Человеку необходимо понимать, почему насилие разрушает достоинство, обман подрывает доверие, а присвоение чужого причиняет вред.

Эффективность права зависит также от воспринимаемой справедливости его применения. Поэтому воспитание молодежи предполагает ответственность взрослых и институтов. Справедливый учитель, уважительное должностное лицо, последовательные правила создают убедительный нравственный опыт.

Ответственность становится зрелой, когда человек способен учитывать последствия своего выбора для других и добровольно принимать обязательства перед общим делом.

Понятие общественного договора помогает осмыслить легитимность власти, условия свободы и взаимные обязательства. Конс­титуция придает основам отношений государства и человека юридическую определенность. Закрепленное в статье 4 положение о народе как источнике государственной власти и носителе суверенитета позволяет рассматривать публичные полномочия через ответственность перед обществом.

Поэтому молодому человеку необходимо понимать связь Основного закона с повседневной жизнью: защитой достоинства, образованием, трудом, безопас­ностью, разрешением споров и общественным участием.

Глава государства охарактеризовал разъяснение содержания Конституции как «очень ответственную задачу, требующую осмысленного подхода». Для меня осмысленность означает раскрытие содержания норм и ответы на

реальные вопросы людей. Необходимо объяснять, как конституцион­ные положения применяются, какие возможности предостав­ляют и какие правовые процедуры обеспечивают их осуществление.

Конституционное доверие укрепляется, когда знание норм соединяется с опытом их последовательного исполнения. При этом права человека принадлежат ему независимо от степени общественной активности. Уважение к личности служит необходимой основой воспитания ответственности.

Гражданская самостоятельность

Знание Конституции формирует способность ориентироваться в отношениях с публичной властью и другими людьми.

Молодой человек учится понимать пределы полномочий, различать законное требование и произвол, выбирать способы защиты и оценивать последствия собственных действий. Но правовая компетентность включает несколько взаимосвязанных элементов: понимание нормы, умение соотнести ее с обстоятельствами и способность воспользоваться предусмотренной процедурой.

Поэтому конституционное просвещение должно обращаться­ к жизненным ситуациям. При заключении трудового договора важно знать, какие условия требуют внимания. При неправомерном распространении личных сведений понимать доступные способы защиты. При отказе государственного органа уметь получить мотивированное решение и обжаловать его в установленном порядке.

Так формируется практическая самостоятельность.

Одновременно права предполагают уважение к равной свободе других людей. Свобода выражения мнения требует понимания достоинства собеседника; общественная инициатива – аргументации; участие в обсуж­дении – готовности учитывать иные позиции.

Университеты могут развивать эти способности через юридичес­кие клиники, учебные судебные процессы, исследовательские проекты и обсуждение общественных вопросов.

Члены Халық Кеңесі способны соединять образовательную работу с реальным общественным опытом. Ученые раскрывают правовые основания, представители общественных организаций показывают практику участия, специалисты из регионов помогают анализировать конкретные обстоятельства.

Для первого состава важно выстроить устойчивое взаимодействие с образовательными учреж­дениями. Это вклад в развитие граждан, способных пользоваться правом уверенно, ответственно и с уважением к другим.

Опыт созидательного участия

Государственное решение требует одновременно правовой допустимости, фактической обоснованности и оценки последствий. Эксперт­ное знание помогает исследовать все три составляющие.

Необходимо установить, в чем состоит проблема, насколько дос­товерны исходные сведения, какие существуют альтернативы и как предлагаемая мера повлияет на разные группы населения. Даже общественно значимая цель требует проверки пригодности выб­ранного средства ее достижения.

Халық Кеңесі способен соединять экспертный анализ с общественным опытом. Первому составу необходимо заложить культуру такой добросовестной дискуссии. Наш профессиональный опыт приобретает общественную ценность через качество подготовленных предложений и способность объяснить их основания.

При этом ответственность за публичное решение предполагает прозрачность аргументации. Эксперт должен обозначать ограничения своего анализа, различать установленный факт и предположение, быть готовым пересмот­реть вывод.

Свою задачу я вижу в том, чтобы помогать оценивать инициативы с позиции конституционных принципов, прав человека и прак­тических последствий.

Практическая повестка совета должна исходить из общественной значимости проблем и возможнос­ти выявить их системные причины. Совокупность сходных обращений может указывать на пробел регулирования, недостаток процедуры или организационный барьер. Важно перейти от описания трудности к исследованию ее причин.

Прежде всего я выделил бы доступность правовой защиты. Граж­данину необходимы понятные процедуры, квалифицированная помощь и возможность добиться исполнения законного решения.

Следующее направление – безо­пасность детей и молодежи. Предупреждение насилия, мошенничества и вовлечения в противоправную деятельность требует соединения правовых, образовательных и социальных мер.

Значимы региональные возможности: качество образования, инфраструктуры, услуг и условий предпринимательства. Представители маслихатов и общественных советов помогают учитывать местные обстоятельства, которые могут быть недостаточно заметны в общих показателях.

Цифровая среда ставит вопросы защиты данных и ответственности за решения, затрагивающие человека. Экологическая политика требует учитывать последствия, которые проявятся­ за пределами сегодняшнего управленческого горизонта. Предложения следует последовательно проводить через анализ, обсуждение и оценку последствий. Общественный авторитет укреп­ляется, когда гражданин понимает, как рассмотрен его вопрос и какие решения по нему приняты.

Первый состав отвечает за то, какой опыт получат граждане во взаимодействии с советом и какие стандарты унаследуют последую­щие составы. Первые решения и процедуры влияют на дальнейшую практику института. Доверие Главы государства и ожидания общества требуют профессиональной доб­росовестности и высокой требовательности к себе.

Последовательная реализация Конституции предполагает согласованность норм и практики государственных институтов. Для молодежи особенно важна убедительность этого опыта. Когда право действует, знания востребованы, а обоснованные инициативы получают рассмотрение, молодые люди приобретают уверенность в возможности созидательного участия.

В философии аль-Фараби общее благо связано с сотрудничеством людей ради достойной цели. Для Казахстана я вижу такую цель в раскрытии человеческих способностей, укреплении единства и сохранении независимости при ответственной заботе о будущем.

Хотелось бы, чтобы работа первого состава Халық Кеңесі внесла в это развитие ясный и содержательный вклад: помогла укрепить доверие, повысить качество общест­венного диалога и приблизить конституцион­ные принципы к повседневной жизни граждан.

Именно в этом я понимаю нашу историческую ответственность.