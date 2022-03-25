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От КПЛ – до сборной
Бейсенбаев Аскар
корреспондент

В казахстанской Премьер-лиге наступил небольшой перерыв в связи с участием национальной сборной в стыковых матчах Лиги наций УЕФА.

В Высшем дивизионе первенства страны прошел уже третий тур, по итогам которого обозна­чилась временная тройка лидеров. Вполне возможно, что первое место по набранным очкам мог занять карагандинский «Шахтёр» (у «горняков» после двух туров были максимальные 6 очков), который должен был принимать новичка лиги «Аксу» из Павлодарской области, но этот поединок перенесен на более поздний срок в связи с неблагоприятными погодными условия­ми в Караганде.

Ну а теперь перейдем к главен­ствующему триумвирату. Дейст­вующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» принимал на своем поле петропавловский «Кызыл-Жар» и добился победы со счетом 2:0 (голами отметились серб Зоран Тошич и казахстанец Асхат Тагыберген с пенальти).

В Туркестане местный «Туран» уступил актаускому «Каспию» – 0:1. У гостей на 44-й минуте с пенальти отличился Максат Тайкенов. И наконец, в Алматы «Кайрат» не смог одолеть приехавший к нему «Тараз», разойдясь миром – 1:1 (у кайратовцев гол забил гвинеец Хосе Канте, а у жамбылцев отличился Динмухамед Караман). Кстати, многие теперь задумываются о судьбе одной из самых именитых футбольных команд Казахстана, владелец которой Кайрат Боранбаев сейчас находится под следствием. Пока в клубе сообщают, что все идет согласно намеченным планам. А ведь у алматинцев есть и еще одна аффилированная команда. Это «Кайрат-Москва», который выступает в первенстве России во втором дивизионе и после первого этапа занимает шестое место из десяти. Интересно, что будет с этим международным проектом, где практику должны были получать молодые казахстанские игроки?

Первые победы в сезоне одержали «Атырау», шымкентский «Ордабасы» и столичная «Астана» (при этом стоит отметить, что все команды выступали на своих полях). Так, атыраусцы ­обыграли со счетом 2:1 еще одних дебютантов КПЛ – «Мактаарал» из Туркестанской области. Здесь в этот день особую роль сыграли легионеры. У клуба из западного региона страны забитыми голами отметились бразилец Матеус Бисси (28-я минута) и серб Тодо Петрович (45-я), а у южан на 74-й отличился молдавский футболист Максим Разгонюк. При этом Разгонюк еще и был удален на 87-й минуте (а его товарищ бразилец Алекс Бруно – на 55-й), и потому мактааральцам еще и пришлось доигрывать встречу вдевятером.

Шымкентский «Ордабасы» благодаря голам бразильца ­Луиса Гедеша на 53-й минуте и казахстанца Максима Ваганова на 63-й смог одолеть уральский «Акжайык» со счетом 2:0. Кстати, и здесь были удаления, и команды доигрывали с 10 футболистами.

И наконец, столичная «Астана» после невразумительного старта выиграла у «Актобе» – 1:0. У победителей на 8-й минуте точную атаку провел Аслан Дарабаев. Главный тренер шестикратного чемпиона страны – сербский специалист Срджан Благоевич – надеется, что эта победа даст дополнительную энергию футболистам, и у них все постепенно наладится.

 

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Кайрат» 3 2 1 0 4–1 7

2. «Тобол» 3 2 1 0 3–0 7

3. «Каспий» 3 2 1 0 2–0 7

4. «Шахтёр» 2 2 0 0 4–0 6

5. «Тараз» 3 1 2 0 2–1 5

6. «Ордабасы» 3 1 1 1 3–2 4

7. «Аксу» 2 1 1 0 1–0 4

8. «Атырау» 3 1 1 1 3–3 4

9. «Актобе» 3 1 0 2 2–4 3

10. «Астана» 3 1 0 2 1–4 3

11. «Туран» 2 0 1 1 0–1 1

12. «Мактаарал» 3 0 1 2 2–4 1

13. «Акжайык» 2 0 0 2 0–3 0

14. «Кызыл-Жар» 3 0 0 3 0–4 0

 

Помимо игр в регулярном первенстве, на этой неделе пришли и известия, связанные со вторым по значимости турниром страны – розыгрышем Кубка Казахстана. Прошла жеребьевка предварительного этапа сезона 2022 года, в котором примут участие клубы из Первой и Второй лиг. Здесь 16 команд были поделены на 4 группы. Победители пройдут в 1⁄8 финала Кубка Казахстана, где встретятся с клубами Премьер-лиги.

Итак, на первом предварительном этапе между собой встретятся «Кайсар» (Кызылорда) – «Окжетпес» (Кокшетау), «Яссы» (Туркестан) – «Хан Тенгри» (Алматы), «Жетысу» (Талдыкорган) – «Алтай» (Восточно-Казахстанская область), «SD Family» (Нур-Султан) – «Жас Кыран» (Алматы), «Актобе Сити» (Актобе) – «Арыс» (Туркестанская область) и «Байконур» (Кызылорда) – «Жас Сункар» (Нур-Султан).

На втором предварительном этапе между собой сыграют победитель пары «Актобе Сити» – «Арыс» с победителем пары «Жетысу» – «Алтай», победитель пары «Кайсар» – «Окжетпес» с победителем пары «Байконур» – «Жас Сункар», победитель пары «Яссы» – «Хан Тенгри» с победителем пары «SD Family» – «Жас Кыран».

Произошли изменения и в ­Казахстанской федерации футбола, где состоялось заседание исполнительного комитета КФФ. В повестку дня заседания были включены вопросы об утверждении положений, регламентов и календарей футбольных мероприятий на 2022 год. Одним из рассмотренных вопросов и принятых решений Исполнительным комитетом стало назначение генеральным секретарем Олжаса Абраева.

Выбор кандидата на место генерального секретаря был определен в соответствии с критерия­ми оценки профессиональных навыков и компетенций, таких как управление командой, стратегическое видение и мышление, лидерские качества, индивидуальная эффективность, опыт работы с международными организациями.

Олжас Абраев с 2018 года возглавляет ассоциацию «Профессиональная футбольная лига Казахстана». За свою многолетнюю профессиональную карьеру занимал различные должности в системе казахстанского футбола.

А теперь что касается сборной Казахстана. Вчера ночью в Кишиневе состоялся первый стыковой матч Лиги наций УЕФА нашей национальной команды против Молдовы (ответная игра, напомним, пройдет 29 марта в столице Казахстана). В канун этого события в столице в Доме футбола состоялась первая тренировка сборной Казахстана под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Карповича. Перед ее началом к футболистам и тренерскому штабу обратился новоизбранный президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, пожелав команде удачи в предстоящих играх. Мы тоже все надеемся на успех.

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