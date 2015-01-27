Свежий выпуск От крыши до подвала Любовь ДОБРОТА, Шымкент

По информации руководителя городской жилищной инспекции Берика Альзахова, с начала действия программы жители 70 домов смогли избавиться от застарелых коммунальных проблем. В прошлом году капитальный ремонт прошел в 34 домах. Из республиканского бюджета на эти цели затрачено 210 млн. тенге.

Кроме того, на текущий год запланировано проведение работ по сейсмоусилению 13 домов. Это треть от жилых строений, нуждающихся в таком укреплении. Коренная реконструкция нужна и трем многоэтажным домам, которые признаны аварийными.



