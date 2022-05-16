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От культуры до туризма: многостороннее взаимодействие стран СНГ
Лилия Сыздыкова

В Душанбе состоялись встречи глав внешнеполитических ведомств стран СНГ и Центральной Азии.

Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств прошло под председательством заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди. Встреча в столице Таджикистана стала первым в текущем году заседанием СМИД СНГ, прошедшим в рамках председательства Казахстана в Содружестве в 2022 году.

В ходе мероприятия главы внешнеполитических ведомств стран СНГ провели обстоятельный и конструктивный обмен мнениями по актуальным воп­росам региональной и международной повесток дня, обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате Содружества.

В целях дальнейшего развития многопланового сотрудничества, укрепления позиций стран СНГ на международной арене особое внимание уделено рассмотрению итогов выполнения Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ. Участники СМИД одобрили результаты проведенных в 2021 году межмидовских консультаций в рамках организации.

Министры приняли ряд конк­ретных решений, направленных на дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в сфере культуры и науки, туризма, нотариальной деятельности. В частности, для внесения на рассмотрение Совета глав правительств СНГ одобрены проект положения о международном проекте «Молодежная столица СНГ», а также Перечень перспективных научных проектов по приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств Содружества.

Решениями СМИД Международному университету туризма «Шелковый путь» (Самарканд, Узбекистан) присвоен статус базовой организации стран СНГ в области туризма, Белорусской нотариальной палате – в сфере нотариальной деятельности.

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ решено провести 13 октября текущего года в Нур-Султане.

На полях СМИД СНГ Мухтар Тлеуберди также провел раздельные двусторонние встречи с министрами иностранных дел Беларуси – Владимиром Макеем и Таджикистана – Сироджиддином Мухриддином.

Также, по информации МИД РК, в Душанбе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии (на полях СМИД СНГ).

Министры обсудили вопросы организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Стороны выразили готовность сосредоточить усилия на стратегически значимых направлениях регионального взаимодействия, а также рассмотрели актуальную международную проблематику.

Отмечено, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства является важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе.

В этот же день министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства нового здания Посольства Республики Казахстан в Душанбе.

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