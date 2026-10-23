От ланч-боксов до лотков

В регионе запускают производство упаковки для продуктов питания. Новый проект, который, несомненно, окажет влияние на местную экономику, осуществляется силами специалистов ТОО «Жамбылполимер». В создание предприятия намечено вложить 400 млн тенге.
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