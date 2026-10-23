От ланч-боксов до лотков

Предполагается, что предприятие не только расширит производственные возможности региона, но и займет важную нишу на внутреннем рынке, обеспечивая отечественных производителей продовольственных товаров необходимой упаковочной продукцией.

Для современного пищепрома упаковка – неотъемлемая часть технологического процесса, связанная, в том числе, с транс­портировкой и хранением товара. Поэтому появление предприятия, специализирующегося на выпуске подобной продукции, имеет большое значение для отраслевых компаний, работающих в сфере выпуска продуктов питания.

Завод разместился на территории индустриальной зоны «Тараз». Производственные мощности рассчитаны на ежегодный выпуск до 70 млн единиц упаковки восьми видов. В частности, предприятие планирует изготавливать ланч-боксы и лотки для куриного мяса.

Объект находится на стадии запуска. Оборудование установлено, монтажные и пусконаладочные работы завершены. Следующий важный этап – выход на стабильную производственную деятельность. Параллельно руководство компании принимает первые заказы, проводит переговоры с потенциальными потребителями и формирует штат сотрудников.

Для обслуживания технических средств и обеспечения работы производства планируется создать более 20 постоянных рабочих мест. Таким образом, осуществле­ние проекта даст возможность для трудоустрой­ства местных жителей, а самому ТОО – сформировать профессиональную команду, способную обеспечить стабильную работу предприятия.

В ходе посещения нового предприятия руководство области отметило необходимость скорейшего выхода завода на полную мощность. При этом особое внимание было уделено обеспечению стабильного объема заказов и созданию условий для трудоустройства жителей области. Ведь для любого нового производства именно эти факторы во многом определяют его дальнейшую успешную судьбу: предприятие должно не просто запуститься, но и закрепиться на рынке, «обрасти» заказчиками. В ТОО «Жамбылполимер» рассчитывают, что выпускаемая продукция будет востребована отечественными производителями продовольствия.

Основатель компании Абзал Мырзатайулы отмечает, что быстрому вводу объекта во многом способствовали меры государственной поддержки. По его словам, важным преимуществом стала готовая инфраструктура индустриальной зоны «Тараз», где для осуществления инвестиционных проектов созданы все необходимые условия.

– В других условиях на строительство производственного здания потребовалось бы несколько лет. На мой взгляд, индустриальная зона – очень выгодное решение. Достаточно завезти оборудование – и можно приступать к работе, – отметил Абзал Мырзатайулы.

Пример «Жамбылполимера» убедительно показывает, что индустриальные зоны могут стать эффективной площадкой для ввода производственных проектов. Теперь перед новым производством стоит задача перейти от этапа запуска к полноценной работе.

Появление нового предприятия также открывает возможности для дальнейшего развития местного предпринимательства. Если компания сможет закрепиться на внутреннем рынке и обеспечить стабильный спрос на свою продукцию, индустриальная зона «Тараз» получит еще одного работающего резидента, а регион – новое производство, ориентированное на потребности отечественного бизнеса.