​От ливневки до скейт-парка

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Всего будет отремонтирована 41 улица общей протяженностью 40,3 км. На сегодня построено и реконструировано 44,3 км тротуаров и пешеходных дорожек, что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. Также на территории города и в сельских округах будут отремонтированы и засыпаны щебнем 24 улицы с грунтовым покрытием. Приняты меры по восстановлению системы водоотведения и ливневой канализации.

На стадии разработки находятся еще 13 проек­тов по строительству ливневки и водоотводных каналов в районах, преимущественно подверженных весеннему подтоплению. Отремонтировано 75 придомовых территорий, до конца года будут приведены в порядок еще 25 дворов, в том числе с асфальтированием проезжей части и тротуа­ра. Установлено 60 детских игровых площадок на общую сумму 80 млн тенге. За счет спонсорских средств оборудовано 10 площадок для занятий силовыми видами спорта и скейт-парк. Ночным освещением обеспечена 121 улица города. Заменены электроопоры, а старые лампы – светодиодными, что позволило минимизировать потребляе­мую электроэнергию до 60% и сократить расходы на эксплуатацию.

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