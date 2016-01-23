​От лизинга до концессии

Недавно в акимате Павлодара обсудили тему сотрудничества государства и бизнеса. Обращаясь к руководителям фирм, глава исполнительной власти города Булат Бокауов сказал, что акимат готов оказать предпринимателям посильную поддержку, лишь бы проект был полезным и успешным для обеих сторон. При этом градоначальник тут же привел несколько примеров, когда «всем хорошо».

Первым был назван введенный недавно в эксплуатацию совместно с немецкой компанией крупнейший в республике новый нефрологический центр на 25 диализных мест B.B.NURA, который позволит повысить качество оказания помощи больным с почечной недостаточностью, проводить отбор пациентов на трансплантацию почек. Объем инвестиций составил 337,0 млн тенге, создано 30 рабочих мест. В данном случае частник построил его за свои деньги, а акимат помог ему с инфраструктурой – проложил к медучреждению дорогу и станет размещать там государственный заказ.

Помимо частного медицинского учреждения, по словам Б. Бакауова, в список проектов, работающих в рамках ГЧП, вошли пять негосударственных детских садов, прачечный комплекс «Акку» и ряд других предприятий. Однако, как сказал аким, помимо уже существующих, необходимо воплощать новые проекты.

– К примеру, насколько я знаю, павлодарцам уже не хватает одного загса. Поэтому, возможно, есть смысл открыть частный загс, – подсказал глава города. – Или, допустим, в поселке Ленинский пустует здание бывшего общежития. Предприятия, расположенные в поселке, могут за свои средства отремонтировать его и сдавать работникам. Автобусные остановки можно благоустроить в рамках государственно-частного партнерства, если найдется бизнесмен, который, например, будет размещать на территории павильона визуальную и аудиорекламу.

Как считает Б. Бакауов, следует рассмотреть и все возможные варианты по передаче объектов культуры и спорта в доверительное управление. А чтобы бизнес как можно активнее участвовал в реализации программы ГЧП, градоначальник готов встретиться с павлодарскими предпринимателями и обсудить этот вопрос и такие варианты сотрудничества, как договор концессии, лизинговые отношения и сервисные контракты. Как сказал аким, сейчас такое время, что поддержка государства станет очень даже полезной для любого бизнесмена.

И вновь – примеры. При содействии государства в Павлодаре открылся Центр доктора Бубновского, который занимается лечением заболеваний костно-мышечной системы и сопутствующих заболеваний методом современной кинезитерапии.

Содружеством власти и бизнеса стал новый детский сад на 320 мест. Такой подарок маленьким горожанам и их родителям сделало руководство АО «КазТрансОйл». Кроме того, введено в строй ТОО «Прачечный комбинат Акку» для обслуживания больниц, детских садов, пансионатов. Общая стоимость проекта – 285 млн тенге. Производительность – 2,5 тонны белья в сутки. При этом было создано 42 рабочих места. В планах – увеличение объемов стирки до шести тонн.

– Наша задача, – продолжает рассказ аким Павлодара, – проработать дополнительные меры по внедрению частных инвестиций в приоритетные сферы экономики и привлечению инвесторов не только к строительству социальных объектов, благоустройству дворов, созданию спортивной инфраструктуры, но и к их реконструкции, обслуживанию, а также – к содержанию. В текущем году в доверительное управление были переданы бассейны «Шымыр» и «Толкын», что позволило на 80 млн тенге снизить нагрузку на бюджет. В рамках ГЧП прорабатывается вопрос по передаче в доверительное управление бизнесу Центрального стадиона и спортивной арены «Жулдыз», городского парка культуры и отдыха, центра социальной помощи «Денсаулык». Также были выставлены на продажу и реализованы два крупных предприятия – ТОО «Горкомхоз» и Автобусный парк № 1, из-за чего доходная часть городского бюджета пополнится на 1 млрд тенге. Работа в данном направлении продолжается. До конца года будут выставлены на торги еще два предприятия – ТОО «Павлодар-Лифт» и ТОО «Геокарта».

В ближайшее время аким Павлодара запланировал совместное совещание в региональной палате предпринимателей по применению и развитию механизмов государственно-частного партнерства. По мнению Булата Бакауова, мероприятия по привлечению частных инвестиций позволят в целом снизить нагрузку на бюджет и увеличить его доходную часть, а бизнесу – получить весомую государственную поддержку.