​От малого польза большая

Об этом на днях в ходе брифинга заявили в городском акимате.

– Водно-болотистая гладь Малого Талдыколя с площадью «зеркала» 20 гектаров будет очищена от вредных веществ, а территория – благоустроена, – заверил начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

По его словам, в данный момент водоем находится далеко не в лучшем состоянии. Местами он обмелел и практически высох, начинается эрозия почвы, но речь об осушении водно-болотного объекта не идет.

Вокруг озера намечено создать природный парк с заповедной и лесопарковой зонами общей площадью 5 700 гектаров. Здесь поселятся около 200 видов крас­нокнижных птиц. На прилегающих к озерным берегам степных участках планируется высадить 98 видов редких растений. Также есть планы возвести помещения для обучения и работы орнитологов, экологов, биологов.

Между тем, как пояснила глава управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана Алия Кожабаева, исследования экологов и пробы воды водно-болотистого объекта Малый Талдыколь показывают значительное превышение норм предельной концентрации вредных веществ, и над этой проблемой надо работать.

Напомним, Малый Талдыколь находится рядом с Большим Талдыколем – озером, которое некогда использовалось как отстойник-испаритель в системе городских очистных сооружений. В настоящее время водоемы отделены друг от друга напорными дамбами и не оказывают влияния друг на друга. В том числе исключено перетекание грунтовых вод.

– Степень загрязнения воды на Малом Талдыколе считается чрезвычайно высокой, – говорит Алия Кожабаева, – но в ходе благоустройства территории, урбанизации, а также дноуглубительных работ и посадки лесопарка его состояние улучшится, изумительной красоты водное «зеркало» будет сохранено, и даже запах застоялой гниющей воды исчезнет.

В свою очередь президент РОО «Байтақ Болашақ» Азаматхан Амиртаев призвал жителей столицы поддержать проект по благоустройству территории обсуждаемого объекта.