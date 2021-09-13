​От малого польза большая

Свежий выпуск
566
Александра Власова

Об этом на днях в ходе брифинга заявили в городском акимате.

– Водно-болотистая гладь Малого Талдыколя с площадью «зеркала» 20 гектаров будет очищена от вредных веществ, а территория – благоустроена, – заверил начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев.

По его словам, в данный момент водоем находится далеко не в лучшем состоянии. Местами он обмелел и практически высох, начинается эрозия почвы, но речь об осушении водно-болотного объекта не идет.

Вокруг озера намечено создать природный парк с заповедной и лесопарковой зонами общей площадью 5 700 гектаров. Здесь поселятся около 200 видов крас­нокнижных птиц. На прилегающих к озерным берегам степных участках планируется высадить 98 видов редких растений. Также есть планы возвести помещения для обучения и работы орнитологов, экологов, биологов.

Между тем, как пояснила глава управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана Алия Кожабаева, исследования экологов и пробы воды водно-болотистого объекта Малый Талдыколь показывают значительное превышение норм предельной концентрации вредных веществ, и над этой проблемой надо работать.

Напомним, Малый Талдыколь находится рядом с Большим Талдыколем – озером, которое некогда использовалось как отстойник-испаритель в системе городских очистных сооружений. В настоящее время водоемы отделены друг от друга напорными дамбами и не оказывают влияния друг на друга. В том числе исключено перетекание грунтовых вод.

– Степень загрязнения воды на Малом Талдыколе считается чрезвычайно высокой, – говорит Алия Кожабаева, – но в ходе благоустройства территории, урбанизации, а также дноуглубительных работ и посадки лесопарка его состояние улучшится, изумительной красоты водное «зеркало» будет сохранено, и даже запах застоялой гниющей воды исчезнет.

В свою очередь президент РОО «Байтақ Болашақ» Азаматхан Амиртаев призвал жителей столицы поддержать проект по благоустройству территории обсуждаемого объекта.

Популярное

Все
12 человек погибли в результате ракетного обстрела Голанских высот
ОИ: программа выступления казахстанцев
Объекты транспортной инфраструктуры украшены фотографиями призёров Олимпиады из Казахстана
Аида Балаева поддержала выступающих на Олимпиаде спортсменок Казахстана
Олимпиада: результаты первого дня
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Автобус из Казахстана сгорел на трассе в России
В Microsoft рассказали, сколько устройств затронул глобальный сбой Windows
Токаев поздравил короля Бельгии Филиппа
Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС

Читайте также

Большинство тяжких ДТП происходит на загородных трассах
Ярмарка вакансий
Вводится новое общежитие
Разработан законопроект

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]