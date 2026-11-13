От манифеста – к действию

фото предоставлено Гульнарой Абикеевой

Кинопроизводство в соседней республике переживает бум: сегодня кыргызское кино получает не только награды престижных кинофестивалей, но и потеснило голливудские блокбастеры в домашнем прокате.

О том, как это происходило, в своей новой книге «10+. Стратегия развития кыргызского кино» рассказала доктор искусствоведения Гульнара Абикеева. По ее словам, успешно реализоваванный опыт кинематографистов из Кыргызстана вполне применим и к нашему кино тоже.

– Для меня эта книга – прежде всего выражение любви и уважения к кыргызскому кино и людям, которые его создают, – говорит киновед. – А еще – свидетельство того, что судьба национального кинематографа зависит не только от государства и финансирования. Иногда она начинается с десяти человек, которые решают сесть за один стол и вместе подумать о будущем отрасли.

Презентация новой книги казахстанского киноведа, где рассказывается о том, как группа кинематографистов решила не ждать, пока кто-нибудь спасет национальное кино, а стала самостоятельно разрабатывать программу его развития, состоялась в поселке Ашуу, что недалеко от Бишкека. Здесь уже в четвертый раз проводится кинолагерь Post Space Film Camp, куда приезжают отборщики ведущих кинофестивалей мира. С одной стороны – Канны, Берлин, Гонконг, Пусан, с другой – кинематографисты из Центральной Азии. Здесь показываются самые новые фильмы (даже те, которые находятся еще в завершающей стадии постпродакшн), проводятся мастер-классы и просто происходит общение единомышленников.

Кроме автора книгу представляли создатели почти одноименного программного документа – кыргызстанские кинематографисты Актан Арым Кубат, Толонду Тойчубаев, Алтынай Койчуманова, а также казахстанский кинопродюсер Юлия Ким. Сразу после презентации на Post Space Film Camp книга отправилась в Париж на конференцию, посвященную кино Центральной Азии.

… В 2004 году ситуация в кыргызском кинематографе вызывала серьезную тревогу. Новое поколение режиссеров практически отсутствовало, полнометражные фильмы появлялись крайне редко, а будущее «Кыргызфильма» и национального кинопроизводства представлялось туманным. Казалось, еще немного – и страна может остаться без собственного кино.

Именно тогда несколько человек собрались, чтобы не просто пожаловаться на недостаток государственного финансирования, проблемы кинопроката или несовершенство законодательства, а предложить конкретный план действий. Так появился программный документ «Стратегия 10+». Его название имело несколько значений. Вначале за одним столом собрались десять человек, готовых вместе искать выход из кризиса, затем круг участников расширился. Прог­рамма была рассчитана на период с 2006 по 2010 год, но знак «плюс» означал, что ее действие не должно ограничиваться установленными сроками.

Наконец, в самой стратегии были сформулированы цели, звучавшие почти вызывающе амбициозно: создать десять шедевров кино, чтобы завоевать собственную нишу в мировом кинематографе и превратить Кыргызстан в территорию авторского кино.

– В ноябре 2005 года я присутствовала на презентации «Стратегии 10+» в Доме кино в Бишкеке, – рассказывает Гульнара Абикеева. – Для обсуждения был подготовлен не короткий манифест с общими пожеланиями, а обстоятельные 43 страницы из 12 основных пунктов. В нем рассматривались практически все стороны существования национального кинематографа: управление отраслью, законодательная база, производство и финансирование фильмов, техническое оснащение «Кыргызфильма», кинопрокат, международный маркетинг и дист­рибуция, кадровая политика и профессиональное образование.

Инициаторами создания стратегии стали хорошо известный в Казахстане кинорежиссер Актан Арым Кубат («Келiн», «Рай для мамы») и бизнесмен Толонду Тойчубаев. К ним присоединились режиссер-документалист Шамиль Джапаров, оператор Тынай Ибрагимов, режиссеры Марат Сарулу и Артык Суюндуков, кинодраматург Талип Ибраимов. Менеджером проекта стала Алтынай Койчуманова, впоследствии сама пришедшая в кинопродюсирование. Авторы стратегии, по мнению Гульнары Абикеевой, пытались увидеть кино не только как искусство, зависящее от таланта режиссера, но и как целую систему.

Киновед призналась, что в 2005 году все это казалось ей поч­ти нереальным: «Цели «Стратегии 10+» представлялись слишком амбициозными.

– В документе, например, планировалось снять тридцать полнометражных игровых фильмов в течение пяти лет. Но ведь тогда «Бешкемпир» Актая Абдыкалыкова, вышедший в 1998 году, оставался одним из немногих полнометражных игровых фильмов, появившихся в предыдущие годы. Разрыв между масштабом поставленных задач и реальным положением дел был огромным. Тем интереснее оказалось наблюдать за тем, что происходило дальше. Сегодня я смотрю на эту инициативу иначе. Ее значение заключается не только в количестве снятых фильмов и не только в том, удалось ли выполнить каждый пункт первоначального плана. Важнее то, что люди сумели объединиться вокруг общего будущего, предложить конкретную программу и создать условия, при которых следующее поколение смогло войти в профессию, – говорит Гульнара Абикеева.

Для киноведа из другой страны история развития и успеха кыргызского кино представляет особый интерес еще и потому, что речь идет не о государственной программе, спущенной сверху, а о частной гражданской инициативе. Ее отправной точкой стало желание самих кинематографис­тов изменить ситуацию. К ним присоединились представители бизнеса и общественности, готовые вкладывать время, знания и ресурсы в общее дело.

Этот пример, считает Гульнара Абикеева, позволяет увидеть, как работает культурная политика, когда она строится не только на распределении средств, но и на понимании реальных потребнос­тей отрасли.

– Невозможно создать национальное кино, если не готовить молодых режиссеров, операторов, продюсеров и сценаристов, не создавать условия для производства фильмов и не думать о том, как эти фильмы будут встречены зрителями, – подчеркивает киновед. – Через книгу «10+. Стратегия развития кыргызского кино» я увидела возможность рассказать о двух поколениях независимос­ти. Поэтому вторая глава состоит из рецензий фильмов Актана Арым Кубата, Марата Сарулу, Эрнеста Абдыжапарова и Темира Бирназарова. В пятую главу включены рецензии на фильмы второго поколения – Мирлана Абдыкалыкова, Дастана Жапарулы, Эльнуры Осмонолиевой, Бекзата Пирматова и других. И это не только рецензии, но и размышления о том, чем эти два поколения – 60-летних и 40-летних кинематографистов – отличаются друг от друга.

Работая над книгой, автор хотела сохранить эту историю во всей ее конкретности. Поэтому в ней собраны документы, статистические данные, фотографии, интервью, портреты кинематографистов, ее статьи и рецензии на фильмы, написанные в течение многих лет. В отдельную главу вынесен полный текст самой «Стратегии 10+», чтобы читатель мог самостоятельно оценить поставленные задачи и сопоставить их с результатами. По словам Гульнары Абикеевой, ей было важно не превращать книгу в сухой отчет о выполненной работе. За любыми цифрами и организационными решениями стоят люди: их убеждения, сомнения, энергия, профессиональные амбиции и готовность действовать в ситуации, когда успех вовсе не гарантирован.

Поэтому это одновременно и рассказ о разных поколениях кыргызских кинематографистов, и попытка осмыслить путь национального кино в годы независимости.