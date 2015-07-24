От мародеров имущество пострадавших от ЧС охраняет Нацгвардия

Фото Даурена Исаева
В целях предотвращения мародерства силами Национальной гвардии осуществляется патрулирование пострадавшего от селя Наурызбайского района, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
Кроме того, продолжаются работы по очистке русла реки Каргалинка. Круглосуточно ведутся восстановительно-очистительные работы.
"В ходе аварийно-спасательных работ из подвала школы №192 откачано более 40 кубометров грязевой массы.
В настоящее время подразделениями МВД проводятся аварийно-спасательные работы, оказывается помощь по очистке домов пострадавшего населения. Силами территориальных подразделений Комитета по ЧС МВД РК расчищено 25 дворовых территорий, спасено 2 головы крупного рогатого скота, из затопленных участков эвакуировано 4 единицы частного автотранспорта", – информирует КЧС.
В развернутых пунктах приема пострадавших – СШ №176, акимате Наурызбайского района, в школе №185 мкр. Алгабас – люди обеспечены медицинской и психологической помощью, горячим питанием.
"Кроме того, организовано размещение 55 эвакуированных в четырех гостиничных комплексах", – добавляют сотрудники Комитета по ЧС.
Продолжают дежурство 6 бригад Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, работают врачи и психологи.
Ведется подсчет нанесенного ущерба.
"В результате селевого выброса в Наурызбайском и Алатауском районах подтоплению
подверглись 127 частных жилых домов, территория завода "Смак" и скважина. Разрушено 7 мостов и пешеходных переходов, из них препятствуют проходу населения 3 моста, 3 моста имеют объездные пути (проезды, проходы), 1 мост – в аварийном состоянии, подмыт фундамент, есть угроза обрушения. Смыто 27 опор линий электропередач, без электроэнергии остались 3 000 абонентов. Продолжаются работы по восстановлению электроэнергии", – сообщает последние данные КЧС.
Всего в аварийно-спасательных работах задействованы 1 748 человек, 308 единиц техники и 3 вертолета.