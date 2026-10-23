От медизделий до стальных котлов

фото Игоря Бургандинова

Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны пригласило журналистов оценить успехи этого многопрофильного предприятия, расположенного на площадке Индустриального парка № 1. Завод многогранен. Здесь изготавливают мебель, системы медицинского газоснабжения, алюминиевые и стальные конструкции, модульные здания, а также котельное оборудование и сосуды высокого давления.

После тщательного инструктажа по технике безопасности группу журналистов проводили на производственную площадку. В цехе быстровозводимых зданий технологический процесс непрерывен. Лазерный резак движется уверенно и почти бесшумно, синий огонек пламени аккуратно режет металл на заготовки. Рядом в защитных костюмах и масках работают сварщики, резчики.

Производственный директор Тимур Данияров лично сопровож­дает представителей масс-медиа по производственным участкам и рассказывает об истории завода.

Строительство предприятия стартовало в 2021 году. Сначала под него освоили четыре гектара. Сегодня эта территория расширилась до тринадцати гектаров, общая сумма инвестиций достиг­ла 51 млн долларов.

Всего на заводе в различных подраз­делениях трудятся 302 казахстанских работника, которым помогают 19 иностранных специалистов. Комплекс теперь объединяет семь производственных направлений – от выпуска металлоконструкций до изготовления медицинского оборудования.

Продукция YDA Industrial Park применяется при оснащении медицинских организаций, образовательных учреж­дений и объектов инфраструктуры. Медицинская мебель и оборудование используются в учреждениях здравоохра­нения Астаны и других регионов Казахстана.

Компания также принимает участие в осуществлении крупных инфраструктурных проектов, включая строительство трех многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске и двух аэропортов – в Туркестане и Актау. Кроме того, продукция предприятия поставляется для оснащения образовательных учреждений, построенных в рамках национальной программы «Келешек мектептері»

– В марте 2027 года мы запустим завод по выпуску сэндвич-панелей на базальтовой основе и панелей с пенополиизоциануратом (ПИР), – рассказывает Тимур Романович.

Следующий производственный учас­ток – цех котлов – встречает нас лязгом мощных станков. Здесь стальной толстостенный прокат превращают в огромные сосуды для содержания компонентов высокого давления для нужд нефтегазохимии, а также теплоэнергетики.

Как заверил нас производственный директор, емкости безопасны и экономичны в эксплуатации и соответствуют экологическим требованиям по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу.

– Наш цех имеет престижный американский сварочный сертификат по системе ASME, – директор демонстрирует идеальные швы на толстом металле. – Он позволяет получать изделия, где используется сварка высочайшего уровня для трубопроводов. Это дает заводчанам право работать с такими иностранными компаниями, как ТШО, НКОК, КПО, у которых очень строгие требования. Сейчас здесь готовятся к поставкам оборудования для газосепарационного завода на Тенгизе и нового комплекса производства полипропилена на Карабатане.

Прямо перед нами возвышается гигантская металлическая обечайка – открытый цилиндр размером с двух­этажный дом. Пока у нее нет дна, но замысел инженеров-конструкторов уже проглядывается.

– Это готовится емкость для пентана, – поясняет директор. – В ней предусмотрены две стенки, между ними азот будет охлаждать пентан до необходимой температуры во время эксплуатации. Также мы делаем емкости для других нужд химической промышленности: перевозки и хранения полиолов, изоцианита, газовых бутиллеров.

Следующим пунктом ознакомительной экскурсии стал цех медицинского газодыхательного оборудования. Здесь безостановочно работают станки с чис­ловым программным управлением. Производство идет в режиме 24⁄7 – так сильно востребована эта продукция в больницах. По новым, послековидным требованиям ею должны быть оснащены больничные палаты.

На наших глазах мастера собирают прикроватные газовые панели по новым стандартам.

– Редукторы для подачи медицинских газов мы изготавливаем полностью сами, а затем хромируем, – Тимур Данияров берет в руки готовую блестящую деталь. – Все гнезда для подачи газов – уникальные. Медсестра просто не сможет их спутать при переводе пациента на искусственную вентиляцию легких или в медицинскую кому. Мы также делаем уникальные для Казахстана кислородные емкости и сосуды под давлением для медицинского газа как раз для этих панелей.

Изделия выпускаются по международным стандартам и оснащаются электромоторами, датчиками веса, антипролежневыми матрасами.

– Процент казахстанского содержания в целом по предприятию у нас превышает 60 процентов, а на отдельных участках до 80 процентов, – отмечает директор, когда группа журналистов направляется к выходу. – Вокруг нашего предприятия получился симбиоз из отечественных подрядчиков. Они поставляют нам отечественную крас­ку, метизы, обеспечивают питание, транспорт.

Что же касается цен на продукцию, то, как пояснил производственный директор, они вполне конкурентоспособны. Законы физики никто не отменял: если иностранная компания предлагает продукцию дешевле, значит, изначально идет занижение сортамента металла. А вот столичный завод строго соблюдает все технические спецификации.

Индустриальный ритм на заводе YDA Industrial Park не замирает ни на секунду. И можно видеть, как после тщательной проверки качества готовые изделия покидают производственные цеха предприятия. Упакованные прикроватные газовые панели аккуратно грузят в машины для отправки в клиники. А с соседней площадки тяжелая фура медленно увозит многотонную емкость, направляясь на отечественное нефтегазовое месторождение.