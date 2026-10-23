От медизделий до стальных котлов

Товары YDA Industrial Park успешно конкурируют с импортными образцами
Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны пригласило журналистов оценить успехи этого многопрофильного предприятия, расположенного на площадке Индустриального парка № 1. Завод многогранен. Здесь изготавливают мебель, системы медицинского газоснабжения, алюминиевые и стальные конструкции, модульные здания, а также котельное оборудование и сосуды высокого давления.
После тщательного инструктажа по технике безопасности группу журналистов проводили на производственную площадку. В цехе быстровозводимых зданий технологический процесс непрерывен. Лазерный резак движется уверенно и почти бесшумно, синий огонек пламени аккуратно режет металл на заготовки. Рядом в защитных костюмах и масках работают сварщики, резчики.
Производственный директор Тимур Данияров лично сопровождает представителей масс-медиа по производственным участкам и рассказывает об истории завода.
Строительство предприятия стартовало в 2021 году. Сначала под него освоили четыре гектара. Сегодня эта территория расширилась до тринадцати гектаров, общая сумма инвестиций достигла 51 млн долларов.
Всего на заводе в различных подразделениях трудятся 302 казахстанских работника, которым помогают 19 иностранных специалистов. Комплекс теперь объединяет семь производственных направлений – от выпуска металлоконструкций до изготовления медицинского оборудования.
Продукция YDA Industrial Park применяется при оснащении медицинских организаций, образовательных учреждений и объектов инфраструктуры. Медицинская мебель и оборудование используются в учреждениях здравоохранения Астаны и других регионов Казахстана.
Компания также принимает участие в осуществлении крупных инфраструктурных проектов, включая строительство трех многопрофильных больниц в Туркестане, Астане и Петропавловске и двух аэропортов – в Туркестане и Актау. Кроме того, продукция предприятия поставляется для оснащения образовательных учреждений, построенных в рамках национальной программы «Келешек мектептері»
– В марте 2027 года мы запустим завод по выпуску сэндвич-панелей на базальтовой основе и панелей с пенополиизоциануратом (ПИР), – рассказывает Тимур Романович.
Следующий производственный участок – цех котлов – встречает нас лязгом мощных станков. Здесь стальной толстостенный прокат превращают в огромные сосуды для содержания компонентов высокого давления для нужд нефтегазохимии, а также теплоэнергетики.
Как заверил нас производственный директор, емкости безопасны и экономичны в эксплуатации и соответствуют экологическим требованиям по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу.
– Наш цех имеет престижный американский сварочный сертификат по системе ASME, – директор демонстрирует идеальные швы на толстом металле. – Он позволяет получать изделия, где используется сварка высочайшего уровня для трубопроводов. Это дает заводчанам право работать с такими иностранными компаниями, как ТШО, НКОК, КПО, у которых очень строгие требования. Сейчас здесь готовятся к поставкам оборудования для газосепарационного завода на Тенгизе и нового комплекса производства полипропилена на Карабатане.
Прямо перед нами возвышается гигантская металлическая обечайка – открытый цилиндр размером с двухэтажный дом. Пока у нее нет дна, но замысел инженеров-конструкторов уже проглядывается.
– Это готовится емкость для пентана, – поясняет директор. – В ней предусмотрены две стенки, между ними азот будет охлаждать пентан до необходимой температуры во время эксплуатации. Также мы делаем емкости для других нужд химической промышленности: перевозки и хранения полиолов, изоцианита, газовых бутиллеров.
Следующим пунктом ознакомительной экскурсии стал цех медицинского газодыхательного оборудования. Здесь безостановочно работают станки с числовым программным управлением. Производство идет в режиме 24⁄7 – так сильно востребована эта продукция в больницах. По новым, послековидным требованиям ею должны быть оснащены больничные палаты.
На наших глазах мастера собирают прикроватные газовые панели по новым стандартам.
– Редукторы для подачи медицинских газов мы изготавливаем полностью сами, а затем хромируем, – Тимур Данияров берет в руки готовую блестящую деталь. – Все гнезда для подачи газов – уникальные. Медсестра просто не сможет их спутать при переводе пациента на искусственную вентиляцию легких или в медицинскую кому. Мы также делаем уникальные для Казахстана кислородные емкости и сосуды под давлением для медицинского газа как раз для этих панелей.
Изделия выпускаются по международным стандартам и оснащаются электромоторами, датчиками веса, антипролежневыми матрасами.
– Процент казахстанского содержания в целом по предприятию у нас превышает 60 процентов, а на отдельных участках до 80 процентов, – отмечает директор, когда группа журналистов направляется к выходу. – Вокруг нашего предприятия получился симбиоз из отечественных подрядчиков. Они поставляют нам отечественную краску, метизы, обеспечивают питание, транспорт.
Что же касается цен на продукцию, то, как пояснил производственный директор, они вполне конкурентоспособны. Законы физики никто не отменял: если иностранная компания предлагает продукцию дешевле, значит, изначально идет занижение сортамента металла. А вот столичный завод строго соблюдает все технические спецификации.
Индустриальный ритм на заводе YDA Industrial Park не замирает ни на секунду. И можно видеть, как после тщательной проверки качества готовые изделия покидают производственные цеха предприятия. Упакованные прикроватные газовые панели аккуратно грузят в машины для отправки в клиники. А с соседней площадки тяжелая фура медленно увозит многотонную емкость, направляясь на отечественное нефтегазовое месторождение.