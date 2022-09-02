От мельницы до музея – один век

Сохранить и восстановить уникальное здание первой паровой мельницы в Павлодаре призывают неравнодушные горожане. А в перспективе – создать здесь музей промышленной истории края.

В районе Затона, вглубь от нынешней улицы Сатпаева и между улицей Бокейхана, спрятана одна из достопримечательностей старого Павлодара – пока еще не полностью разрушенный остов мельницы Тиссена.

В начале ХХ века в Павлодаре было свыше 80 ветряных мельниц, но с 1910 года здесь заработала первая паровая мельница. Построил ее недалеко от Иртыша немецкий предприниматель-промышленник Иван Петрович Тиссен – один из первых поселенцев-меннонитов в павлодарском Прииртышье и представитель династии мукомолов. Тиссенские мельницы в свое время действовали и в Украине, и в России. Образовавшийся переулок рядом с павлодарской мельницей стали называть Мельничным.

Даже спустя век это полуразрушенное здание возвышается над частными застройками вокруг, что уж говорить о том времени, когда оно только появилось – большое четырехэтажное здание из жженого кирпича на высоком фундаменте казалось едва ли не самым крупным павлодарским строением.

Производительность ветряных мельниц не шла ни в какое сравнение с новым объектом, на котором имелось шесть вальцовых станков с жерновами для помола крупчатки и муки высшего сорта. По данным павлодарских историков, паровой двигатель тиссеновской мельницы мощнос­тью 44 лошадиных сил позволял намолачивать более 1 200 пудов муки в сутки. Для сравнения: вет­ряная мельница давала не более 15 пудов. В 1911 году предприятием Тиссена было намолочено 300 тыс. пудов муки. В конце мая 1913-го павлодарский мукомол был даже удостоен награды «Диплом на золотую медаль» на сельскохозяйственной выставке в литовском городе Паневежисе.

Вскоре в Павлодаре построил еще одну подобную мельницу немец Герцен (ее разрушили в начале 2000-х), но с приходом советской власти оба предприя­тия национализировали. Семью Тиссен выслали из города – прию­тили их земляки в селе Ребровка, был в этой истории и арест, и другие лишения, умер Иван Тиссен в 1922 году в возрасте 64 лет.

Детище же его прожило намного дольше – вплоть до 80-х годов прошлого века в тиссеновской мельнице располагался мелькомбинат № 14. Технологии не стоят на месте, и некогда уникальный промышленный объект стал значительно уступать своим современным конкурентам, а потому как производственный цех мельница потеряла свою привлекательность. Кроме того, из-за застройки города перестали эксплуатировать железнодорожную ветку, обеспечивавшую подвоз зерна.

Ходят слухи, что потом никому не нужное здание пытались взорвать, но не получилось – очень уж крепкими оказались стены и фундамент. Вообще о мельнице много чего говорят, например, что от строения к Иртышу в разных направлениях шли подземные ходы, мол, там располагались ленточные конвейеры, по которым мука доставлялась к речным баржам. Правда или нет – сейчас уже и свидетелей не найти. Сама постройка много лет находится в частных руках, с разных сторон к ней примыкают СТО, небольшое кафе, впрочем, именно старинное здание никак не используется, не сносится, но и не восстанавливается.

О судьбе тиссенской мельницы переживают многие павлодарцы, но сформулировать инициативу о ее восстановлении решились именно представители немецкой диаспоры. В Прииртышье с 1990 года существует областное общество немцев «Возрождение» – один из самых активных этнокультурных центров региона. А история у диаспоры давняя – первые немецкие переселенцы появились на павлодарской земле примерно в 1900 году – и сам Тиссен был в числе пионеров, ехали сюда они добровольно, в отличие от тех, кого депортировали десятилетиями позже. В самом Павлодаре в 1920 году проживало всего 200 немцев. Уже в 1941-м была массовая депортация представителей «неблагонадежных наций»: в Павлодар с Поволжья, Кавказа, Украины и из Крыма прибыло несколько эшелонов с немцами – почти 17 тыс. человек…

Сегодня общество имеет свои филиалы в городах Аксу и Экибас­тузе, в селах Успенского, Щербактинского, Павлодарского, Железинского районов и райо­на Теренколь. В рамках межправительственных соглашений «Возрождение» реализует культурные, образовательные, социальные, молодежные проекты, программы поддержки немецкого этнического меньшинства. Помимо развития родного языка и культуры, члены «Возрождения» занимаются сохранением наследия немцев, живших и живущих ныне в Казахстане. Полуразрушенное здание мельницы Тиссена – это и символ своего времени, и исторический памятник, и потенциальная точка притяжения туристов. Нужно только довести все до ума.

По словам члена попечительского совета ОФ «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» Марины Ангальдт, представители немецкой диаспоры пытались наладить диалог с нынешним владельцем бывшей мельницы, но пока не удается даже просто обсудить дальнейшую судьбу здания – мужчина на контакт не идет. Более того, теперь стало невозможно даже попасть на территорию.

В попытках сдвинуть дело с мертвой точки активисты обращались за содействием и к городским властям, и к областным, но также безрезультатно. Последний сделанный с их стороны шаг – ходатайство в управление культуры с просьбой присвоить зданию, где располагалась некогда мельница Тиссена (адрес у него – улица Ак. Сатпаева, 306), статус памятника истории и культуры как объекта промышленной архитектуры.

– Четырехэтажное здание бывшей мельницы находится в плачевном состоянии, хотя по факту представляет собой единственный в Казахстане сохранившийся образец промышленной архитектуры начала XX века, – говорит Марина Ангальдт. – По нашим данным, на охране как памятник это строение никогда не находилось, и мы считаем, что крайне необходимо это изменить – придать статус объекта, охраняемого государством, чтобы его окончательно не уничтожили. Здание бывшей мельницы Тиссена могло бы по праву стать настоящей изюминкой Павлодара, привлекающей туристов.

К слову, о павлодарской тиссенской мельнице знают в Германии – в декабре 2021 года фотографии здания, сделанные Мариной, стали лучшими в одной из номинаций международного фотоконкурса «Безмолвные свидетели».

Еще один представитель инициативной группы – археолог, кандидат исторических наук, директор научно-исследовательского центра НАО «Торайгыров университет» Виктор Мерц считает, что у тиссенской мельницы большой потенциал как у турис­тического объекта.

– Состояние здания оценить непросто, потому что подойти к нему проблематично – остов окружен со всех сторон частными территориями, – отметил Виктор Мерц. – Но средняя часть объекта, там, где я смог увидеть, – с известковым раствором. Это дореволюционный способ строительства. Цемент тогда не использовали. На других стенах я заметил уже современный кирпич с цементным раствором, то есть кирпич, сделанный в советское время. Он отличается по формату, структуре, цвету, кладке от дореволюционного.

Активисты уверены: после грамотной экспертизы можно найти варианты сохранения и даже восстановления здания. Одно из предложений, высказанное Виктором Мерцем, – разместить здесь музей развития промышленности или музей индустрии Павлодарского региона.

Еще одно здание, которое легко может стать достопримечательнос­тью старого Павлодара, – бывшая гостиница «Ливадия» на улице Астана. Построил ее в 1906 году немецкий предприниматель ­Иоганн Шмидт. Как и мельница Тиссена, «Ливадия» давно находится в частных руках и молчаливо чахнет за закрытым забором.

Но ведь «Ливадия» – часть истории Павлодара. До 1901 года город был практически деревянным, а когда большой пожар уничтожил множество строений, архитектура поменялась. И неудивительно, что первый этаж «Ливадии» – кирпичный, а второй – деревянный. Эта гостиница в основном принимала гостей среднего достатка, а зажиточные люди останавливались в гостинице «Россия» (тоже потерянной для павлодарцев – на ее месте в 2020 году построили современный дом, хотя обязались возвести гостиницу с сохранением старого стиля. – Прим. авт.). Кстати, в «Ливадии» квартировали и гастролеры – в свое время на Базарной площади Павлодара стояло деревянное здание цирка, куда регулярно приезжали артисты. Путешествующий по Казахстану Пришвин тоже останавливался в «Ливадии».

После Октябрьской революции в здании национализированной гостиницы 1–3 марта 1918 года состоялся первый уездный съезд Советов, избравший Совдеп – Совет рабочих, солдатских, кресть­янских, казачьих, татарских и киргизских депутатов. Потом там были склады, с 1933 года – городской кожно-венерологический диспансер, в 80-х годах – медицинские склады. И вот уже историко-архитектурный памятник лишен охранного статуса и стал частной собственностью.

С финансовой точки зрения сами эти ветхие строения в отрыве от истории и атмосферы никакого интереса не представляют, в отличие от участков, на которых они стоят. Именно земля в этом райо­не старого Павлодара, недалеко от Иртыша и админист­ративного центра, стоит дороже, чем в других частях города. Этим, скорее всего, и объясняется нежелание частников расставаться с разрушающимися памятниками старины.

По всему миру старые кварталы городов сохраняются как аутентичные памятники этно­графии, как центры притяжения туристов. А Павлодар стремительно теряет уникальное наследие, которое могло бы стать его изюминкой. Подпертый с одной стороны Иртышом, город в свое время начинался именно от реки – часть прибрежных улиц не сохранилась, но все же до сих пор здесь можно поймать атмосферу соседства разных эпох. В некоторых домах, построенных в конце XIX – начале XX века, и сейчас встречают гостей и посетителей. В мечтах энтузиастов мельница Тиссена и гостиница «Ливадия» могли бы распахнуть свои двери спустя десятилетия забвения…