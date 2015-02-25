Свежий выпуск От меморандума – к делу Рэм МИХАЙЛОВ

«Это наш первый визит в Атыраускую область. Мы знаем, что приоритетным направлением развития экономики региона является нефтегазодобываю­щая промышленность. Сферы деятельности как Омской, так и Атырауской области очень схожи. В ходе нынешнего визита в составе нашей делегации присутствуют 9 компаний, готовых оказывать сервисные услуги, предложить продукцию по нефтегазодобывающему комплексу. Планируем наладить сотрудничество с атыраускими предпринимателями и в других отраслях экономики», – отметил вице-президент Омской ТПП Андрей Титов.

В свою очередь директор Палаты предпринимателей Атырауской области Асылбек Джакиев подчернкул, что в рамках Евразийского экономического союза работа с приграничными регионами является одним из приоритетных направлений.

Омская бизнес-делегация посетила ряд промышленных предприятий региона, оценила возможности местных компаний.



