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Миллионы отправлений – одна инфраструктура

Еще недавно жителю небольшого села в Казахстане приходилось выбирать товары пре­имущественно из того, что есть в местном магазине или можно привезти из районного центра. Сегодня география покупок расширяется: заказ с китайского маркетплейса можно оформить в смартфоне, а получить – в поч­товом отделении Казпочты.

На первый взгляд, речь идет лишь о доставке. Но за этой услугой стоит более масштабный процесс – подключение миллионов жителей регионов к современной электронной торговле.

В Казахстане насчитывается около 6,3 тыс. сельских населенных пунктов, где проживают порядка 7,5 млн человек – поч­ти 40% населения страны. Для рынка электронной коммерции это серьезный потенциал роста.

Главный вопрос здесь уже не в том, что можно купить онлайн, а в том, как доставить покупку в самый отдаленный уголок страны.

Масштаб почтового потока показывает, насколько велика роль национального оператора в этой системе. За девять месяцев 2026 года Казпочта обработала около 60 млн почтовых отправлений, более 6 млн – международные. Эти цифры отражают не только объем работы оператора, но и масштаб инфраструктуры, через которую Казахстан связан с внешним миром. Международная электронная торговля становится все более заметной частью этого потока.

Председатель правления Казпочты Бекежан Жакеев подчеркивает, что задача оператора – не просто доставлять отправления, а развивать инфраструктуру, которая позволит жителям разных регионов получать доступ к новым рынкам.

«Для нас важно, чтобы место проживания человека не определяло его возможности. Житель небольшого села должен иметь такой же доступ к меж­дународным маркетплейсам и современным сервисам, как и житель крупного города. Наша задача – обеспечить для этого необходимую инфраструктуру», – отмечает Бекежан Жакеев.

Для международных торговых площадок это принципиально. В Алматы или Астане можно создавать собственные пункты выдачи, склады и курьерские сети. В небольшом селе такая модель зачастую экономически не оправдана. А у национального почтового оператора необходимая сеть уже существует.

Резерв развития

В крупных городах электронная торговля уже стала частью повседневной жизни, но вот в небольших селах собственная инфраструктура маркетплейсов часто нерентабельна из-за меньшего потока заказов и больших расстояний. Здесь преимущество у сети Казпочты: ее отделения и логистические маршруты уже охватывают более 6 тыс. населенных пунктов. Это позволяет международным маркетплейсам получать доступ к покупателям в регионах, а жителям села – пользоваться тем же рынком, что и горожанам.

В конце октября 2026 года китайская платформа Pinduoduo запус­тила для Казахстана бесплатную доставку без минимальной суммы заказа. Получить покупку можно через отделение Казпочты, а отслеживать отправление – в приложении Qazpost. Доступность конкретного способа доставки зависит от товара и адреса; крупногабаритные и тяжелые отправления в эту схему не входят.

Однако принципиально важно другое: международная торговая площадка становится доступной не только жителям мегаполисов.

Один подключенный к ­e-commerce населенный пункт – это сотни или тысячи потенциальных покупателей. Если таких пунктов тысячи, речь идет уже о рынке в несколько миллионов человек.

Поэтому 7,5 млн жителей сельской местности – не просто статистика, а значительный резерв развития электронной торговли.

Почта меняет свою роль

Казпочта переживает масштабную трансформацию: от традиционного почтового оператора – к современной цифровой и логистической платформе. Развитие маркетплейсов, финансовых, агентских и других сервисов расширяет роль компании, превращая ее инфраструктуру в важную часть современной экономики страны.

«Сегодня почтовая инфраструктура – это уже не только письма и посылки. Она становится частью электронной коммерции и связывает казахстанского потребителя с глобальным рынком. При этом мы хотим, чтобы этот поток работал и в обратную сторону – помогал отечественным предпринимателям выходить на новые рынки», – говорит Бекежан Жакеев.

Трансформация связана не только с доставкой. Казпоч­та развивает сотрудничество с эстонской почтовой компанией Omniva, в том числе в сфере электронной коммерции. Отдельное внимание уделяется созданию бондовых складов, необходимых для обработки международных товарных потоков.

В 2026 году оператор также планирует приобрести 206 транс­портных средств для обновления автопарка. Параллельно развивается цифровая инфраструктура. Часть сервисов Казпочты доступна через eGov Mobile, включая возможности, связанные с зарубежными покупками и таможенным оформлением. Таким образом, формируется целая система – от международной логистики и складов до цифрового сервиса конечного покупателя.

Электронная торговля дает регионам возможность не только покупать импортные товары, но и выводить казахстанскую продукцию на новые рынки. Казпоч­та совместно с НПП «Атамекен» развивает проекты для местного бизнеса, включая маркетплейс Qazpost Market, с перспективой сотрудничества с Omniva.

Для сельских предпринимателей почтовая инфраструктура может стать проводником в ­e-commerce, помогая принимать заказы, организовывать оплату, упаковку и доставку продукции.

Город и село получают один рынок

Для городского жителя регистрация в приложении, онлайн-оплата и отслеживание заказа давно стали привычными. Для части сельского населения такой опыт может быть новым.

Здесь значение имеет не только технология, но и доверие. Человек может впервые заказать товар через Интернет, получить его в знакомом почтовом отделении, уточнить порядок оформления или отслеживания отправления. Так цифровая экономика приходит в регион не абстрактно, а через конкретную услугу.

Параллельно меняются правила работы маркетплейсов: платформы обязаны передавать налоговым органам данные о продажах и выплатах физлицам, а новые нормы трансграничной торговли в ЕАЭС ожидаются с начала 2027 года. Рынок постепенно становится более прозрачным и учитывает налоговые и таможенные требования.

Электронная торговля сокращает разрыв между городом и селом, расширяя доступ к товарам и рынкам. При этом роль Казпочты выходит далеко за рамки доставки: оператор оказывает населению агентские, финансовые и другие услуги. Отделения в регионах становятся частью единой инфраструктуры, связывающей жителей и предпринимателей с национальным и международным рынками.