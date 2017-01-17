​От микрофинансирования к жизни по максимуму

– Галия Тагибердиевна, вы участвовали в реализации Дорожной карты занятости-2020. Чем она отличается от предла­гаемой программы?

– Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства принята вместо ДКЗ-2020, которой пре­дусматривалось создание временных рабочих мест. Теперь же мы нацелены на обеспечение казахстанцев постоянной работой. Главным фокусом обновленной программы является развитие конкретных навыков на основе массового обучения. Полученные навыки повысят возможности для трудо­устройства либо для открытия собственного дела.

Само название программы говорит за себя, ведь развитие продуктивной занятости приведет к тому, что самозанятое население будет учитываться в организованной экономике. Сегодня это актуально для нашей страны, где более 25% занятого населения – самозанятые. Например, в селах люди живут личным подсобным хозяйством, у многих бывают излишки. Как их учитывать, почему бы не сдавать, чтобы это было выгодно и крестьянину, и государству? Но для этого нужно иметь какую-то сбытовую организацию. На это как раз и направлена новая программа, чтобы ЛПХ самоорганизовалось в полноценную ячейку экономики, будь то ИП, крестьянское хозяйство, ТОО или даже сельхозкооператив. Мы полагаем, что в первую очередь от этого выиграет сам человек, решив вопросы по сбыту, и, конечно, экономика, получив налоги и правильный учет.

– Цель ясна: вовлечение самозанятых, безработных и иных лиц без квалификации в продуктивную занятость. Каким образом?

– Поясню: при разработке программы мы провели исследование и пришли к выводу, что из 9 миллионов экономически активного населения более 2,6 миллио­на – самозанятые и безработные. Из этого числа не имеют квалификации более миллиона человек, имеют доход ниже 60 тысяч тенге в месяц более 853 тысяч человек. Ожидается, что мерами поддержки в рамках программы прежде всего будет охвачена именно эта категория, или 550 тысяч казахстанцев от 15 до 45 лет, из которых 84% проживают на селе и не знают, с чего начать свое дело.

Программа предусматривает три направления. Это массовое обучение и привитие навыков по востребованным профессиям и основам бизнеса, создание условий для массового предпринимательства, развитие рынка труда через содействие в трудоустройст­ве и поддержку трудовой мобильности.

Во-первых, гражданам будет предоставлена возможность получить бесплатно первую рабочую специальность – это профтехобразование на базе колледжей. Ежегодно 21 тысяча выпускников 9 и 11 классов из неблагополучных, трудных семей, из семей, не имеющих возможности обу­чать детей, будет зачислена на 2,5-летнее обучение. Привлекать их к «граниту науки» мы планируем материально, оплачивая стипендию, проезд и горячее питание.

Да, это выльется госу­дарству в «копеечку». Но сразу оговорюсь, для чего вообще мы это делаем. Прогноз показывает, что в 2016–2025 годах при демографическом росте численность трудоспособного населения не растет в аналогичных темпах. В этих условиях трудо­устройство самозанятых и безработных становится важнейшим приоритетом экономической политики страны. Поэтому нам надо попытаться обучить и дать квалификацию всему потенциально экономически активному населению. Ведь через 10 лет сегодняшней молодежи предстоит быть костяком для строительства устойчивой экономики страны.

Да и человек, у которого нет специальности, не уверен в себе. Надо дать ему возможность развиваться и искать себя. Кто знает, может, кто-то из тех, кого мы сегодня подтолкнем к открытию собственного дела, вырвется из маленького бизнеса в национальные чемпионы!

– Что касается не школьников, а уже взрос­лых людей, – они тоже смогут получить профессию бесплатно?

– Да, в рамках организуемых краткосрочных курсов от 1 до 6 месяцев с элементами дуального обучения на базе колледжей, учебных центров НПП «Атамекен» и учебных центров работодателей. Таким обучением планируется охватить ежегодно по 26 тысяч безработных и самозанятых старше 24 лет – тех, кто нуждается в переподготовке и получении востребованных на рынке навыков труда. Обязательно с учетом потребностей экономики в регионах и спроса привлекаемых к тому работодателей.

В целом за 3 года мы сможем обучить около 166 тысяч человек, на эти цели предусмотрено 77 миллиар­дов тенге. Для лиц, проживающих в отдаленных сельских районах и селах, будут организованы мобильные учебные центры. В 2017 году на это выделено 500 миллионов тенге. Конечно, мы предупреждаем акиматы, чтобы они не обу­чали «пачками» парикмахеров, продавцов, которые на селе нужны в единицах. Сельское население нужно больше обучать широко­профильным рабочим специальностям.

– Второе направление связано со стимулированием развития массового предпринимательства как на селе, так и в городах. А именно – с инструмен­том микрокредитования, который сам по себе не нов. В чем особенность?

– Поскольку идея этой программы принадлежит Министерству нацэкономики, и мы были инициаторами этого вопроса, то предложили в продуктивной занятости развивать микрокредитование именно микробизнеса, где могут работать до 15 человек. В ДКБ-2020 поддержка оказывается малому и среднему бизнесу. Сферы ответственности мы тоже поделили. В 18 крупных городах и 27 моногородах программу будем администрировать мы – Миннацэкономики, а в малых городах и селах – Минсельхоз.

Микрокредитование на селе и малых городах будет осуществляться через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйст­ва», микрофинансовые организации и кредитные товарищества, оператором выступит АО «Аграрная кредитная корпорация». А микрофинансирование для запуска новых предприятий и расширения существующего бизнеса в городах будут осуществлять банки второго уровня и микрофинансовые организации под гарантии фонда «Даму». Сумма микрофинансирования выросла до 8 тысяч МРП, или 17 миллионов тенге. Но 15% бизнес-проекта заемщик все-таки должен софинансировать сам – имуществом или денежными средствами.

Раньше дальнейшая судьба выданных микрокредитов не отслеживалась. Получилось ли на эти деньги создать свое дело, развить бизнес? Ведь вопрос в том, чтобы государство не только помогало открывать новые бизнес-ячейки, но и поддерживало их, чтобы они выжили и развивались.

– Для обучения основам предпринимательства запускается программа НПП «Бастау-Бизнес» с проведением тренингов состоявшимися успешными бизнесменами и практиками.

– Да, пилотные проекты апробированы в двух сельских районах Актюбинской и Мангистауской областей и показали эффект по созданию в результате проведенной НПП «Атамекен» работы новых бизнес-инициатив населения – стартапов, почти в 30% от обученных людей.

Эта программа заработает с 1 апреля. В первый год планируем обучить 15 тысяч человек во всех регионах, и не менее 20% из них должны открыть собственное дело.

То есть мы обучаем, подводим к микрокредитованию после того, как желающий зарегистрируется как ИП, КХ, ФХ, ТОО, сопровож­даем в течение года, пока его бизнес устоится. Мы хотим убедиться, что новоис­печенный предприниматель может самостоятельно вести бухгалтерию, решать юридические вопросы.

В одном из районов мы провели тестирование ста человек на предмет того, способен ли каждый из них вести собственное дело или все-таки он будущий наемный работник. Было отобрано 44 кандидата, которые в течение месяца проходили обучение. Базовые знания даются в классе – как открыть дело, вести бухгалтерию, получить микро­кредит и нести по нему ответственность. А прак­тику по ведению бизнеса осваивают уже на местах с наставниками – с действующими предпринимателями. Так вот, 12 человек в течение двух месяцев открыли свое дело и заняли в своем производстве 106 человек! Например, одна женщина взяла микрокредит в 10 миллионов тенге и открыла текстильное производство по пошиву носков.

Все это касается развития массового предпринимательства в рамках реализации второго направления программы. В рамках третьего направления будет продолжена реализация действующих в рамках ДКЗ мер по адресному трудо­устройству молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями на основе создания субсидируемых рабочих мест, организации молодежной практики. Этими мерами планируется охватить около 94 тысяч человек, предусмотрено 25 миллиардов тенге.

Стоит отметить, что по итогам 2016-го уровень безработицы среди молодежи сократился в сравнении с 2001 годом более чем в четыре раза – с 16 до 3,9%. Причем это значительно ниже общего уровня безработицы по республике.

Надеемся, что новая программа продуктивной занятости также благоприят­но скажется на ситуации в Казахстане. Еще предстоит много работы по внедрению ее в жизнь – принятие подзаконных актов, разъяснение на местах, вовлечение в работу всех местных структур, стимулирование населения к участию. Главное, определена концептуаль­ная задача – создавать микробизнес и растить из него нечто большее.

Желающие участвовать в этой программе могут обращаться для получения консультации и информации в центры обслуживания предпринимателей в крупных городах и центры поддержки предпринимательства в моногородах, малых городах и селах.