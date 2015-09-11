От Могулистана до наших дней

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Историческая экспозиция, по словам искусствоведов, стала свое­образным мостом, который, связывая прошлое и настоящее, возвращает нас в великую эпоху. Эхо Великой степи и сегодня звучит в унисон с нашими современными устремления­ми и высокими целями построения процветающего Казахстана. Открыли юбилейную выставку полотна классика казахской живописи Абылхана Кастеева «Джайляу Асы» и современного художника Нурлана Килибаева «Хан». Его картина воссоздает существовавшую в Казахском ханстве церемонию провозглашения хана в Туркестане.
Поводом для выставки, рассказывает специалист музея по связям с общественностью Клара Исабаева, явилось историческое событие XV века, положившее начало созданию Казахского ханства. А именно – откочевка в 1465 году султанов Жанибека и Керея в Могулистан, на берега реки Чу.
Становление молодого государства было непростым. Оно сопровождалось непрестанной борьбой, поисками национальной идентичности. Такие выдаю­щиеся исторические личнос­ти, как ханы Касым, Хак-Назар, Абулхаир, Абылай, Кенесары, внесли огромный вклад в укрепление и развитие казахского государства. Именно они и многие другие достойные сыны казахского народа навсегда стали символами патриотизма, мужества и духовной силы. А также героями ста произведений изобразительного и прикладного искусства, представленных на выставке из фондов музея. Работы насыщены глубоким метафоричес­ким и символическим содержанием, позволяющим раскрыть широкий диапазон мыслей и ощущений. К примеру, талантливый художник Даурен Кастеев идет по стопам своего деда. Он представил два своих полотна – «Утро перед битвой» и конный портрет батыра Кабанбая «Дарабоз – первый среди равных». Серовато-голубой колорит «Утра» смог передать напряжение момента, когда группа всадников в стальных доспехах остановилась перед ре­шающей битвой. По сути, от силы, мужества и доб­лести этих храбрых батыров зависит судьба Казахского ханства...
Очень трогателен сюжет «Прощание» кисти Талгата Тлеужанова. Несмотря на то что в те далекие времена не принято было прилюдно показывать свои чувства, девушка нежно прощается с любимым, который с войском уходит на сражение. Ведь может быть, это их последняя встреча! Вслед за ней прибежал даже верный пес. Художник тщательно изобразил тазы, который раньше считался у казахов членом семьи. Интересно, что девушка единственная на картине изображена ярко, от нее словно идет свечение. Батыры же словно в дымке, судьба их после битвы неизвестна.
Главными героями полотен художников Абылхана Кастеева, его внука Даурена Кастеева, Абдрашита Исмаилова, Агемсалы Дузельханова, Николая Гаева, Исатая Исабаева, Евгения Сидоркина, Марии Лизогуб и других выдающихся мастеров стали ханы и батыры, красавицы и простой народ. Их работы насыщены глубоким метафорическим и символическим содержанием, раскрывают широкий диапазон мыслей и ощущений минувших эпох и укрепляют историческую память.
На выставке также можно было увидеть архаические и классичес­кие реминисценции скульптурных композиций разных мастеров.

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