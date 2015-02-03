От Москвы до самого Берлина Свежий выпуск 605 Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Добровольцами на фронт из Алматинской области ушли 120 тыс. воинов, почти половина из них не вернулась домой. Прошедшие через горнило военного лихолетья, убеленные сединой аксакалы по сей день служат достойным примером для подражания молодому поколению казахстанцев. Среди них – учителя Президента Сейтхан Исаев и Асет Аскаров, талдыкорганцы Александр Черных, Алтынай Есболат, Жапар Оразалинов, текелийцы Василий Лукин, Асылбек Байсихов.

Почетное звание Героя Советского Союза было присвоено 52 солдатам и офицерам из Семиречья, но сегодня здравствует только Иван Васильевич Косенков, который живет в городе Уштобе – райцент­ре Каратальского района. В далеком 1943 году он отличился в битве за Днепр. В смертельной схватке орудийный расчет сержанта Косенкова отразил несколько контратак противника. Были взорваны три вражеских танка, машина со снарядами, бронетранспортер, уничтожено несколько десятков пехотинцев. Целых шесть дней и ночей Иван вместе с бое­вым товарищем Михаилом Голяковым удерживал плацдарм до подхода основных сил полка.

За проявленное бесстрашие и отвагу в боях Ивана Косенкова наградили орденом Отечественной войны II степени, Михаи­ла Голякова – орденом Красной Звезды. А спус­тя несколько месяцев, в марте 1944-го, друзей вызвали в штаб армии, где в торжественной обстановке зачитали выписки из Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвое­нии им званий Героев Советского Союза. Генерал-майор Голоско вручил артиллеристам ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» в период краткого затишья перед наступлением...

Из 1 418 дней и ночей войны 1 300 выпали на долю нашего героя. Был трижды ранен, Победу встретил в госпитале. Осколки немецких снарядов до сих пор напоминают о себе ноющей болью.

– Несмотря на тяготы и лишения, победный день – 9 Мая – мы приближали как могли! – сквозь слезы восклицает ветеран, взволнованный своими воспоминаниями. – Вклад казахстанцев в победу над фашизмом огромен. Не всем посчастливилось, как мне, вернуться домой. Победу ковали и наши матери, жены и дети в тылу, солдатские вдовы. Хвала и слава им и низкий поклон!

В трехкомнатной квартире в центре Уштобе вмес­те с ветераном живет дочь Ольга. Решением акимата именем Героя Советского Союза Ивана Косенкова названа одна из улиц райцентра. Недавно он был удостоен одной из знаковых наград России – медали «Маршал Советского Союза Жуков».

Особенно рад Иван Васильевич всесторонней поддержке, которую оказывает ветеранам войны Президент Нурсултан Назарбаев. Фронтовик выражает сердечную благодарность Главе государства за мудрую и дальновидную политику, за мир и покой, царящие в нашей стране.

Казахстанцы гордятся своими дедами и прадедами, доблестно сражавшимися на фронтах Великой Отечественной. Наш священный долг – передавать из поколения в поколение память об их героическом прошлом. К примеру, старожил Алакольского района Рабат Тегисбайулы, которому исполнилось 104 года, прошел с боями от Москвы до самого Берлина. Дважды был ранен, получил тяжелую контузию. За проявленную отвагу и смелость награжден множеством орденов и медалей.

Сегодня рядом с аксакалом живут его дети: сын Габит, дочери Кулян и Ляйля, 8 внуков и 4 правнука. Самый важный праздник в жизни их большого семейства – это, конечно, День Победы, когда поздравить дедушку приходят не только родственники и соседи, но и практически все односельчане. Ведь фронтовиков в Алакольском районе осталось лишь восемь.

– Мы окружены вниманием и заботой родного государства, – отметил солдат войны. – Желаю всем казахстанцам мирного неба над головой, стабильности и процветания!

К сожалению, с каждым годом ряды ветеранов редеют. К примеру, в Алматинской области сегодня их осталось менее 400. И очень важно уделять им больше тепла и заботы, чтить память погибших, склонять головы перед теми, кто вернулся с войны живым, подарив всему человечеству мирное будущее.



