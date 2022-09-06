От народного доверия к государственной состоятельности

Задачи по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана возлагают прямую ответственность на государство и общество: на госорганы, бизнес, научно-экспертное сообщество страны. Отличительной стороной

Послания является убедительная демонстрация политической решимости и сбалансированного прагматизма, заложенных в изложении содержательного посыла по перезагрузке ключевых государственных институтов в соответствии с новой стратегией предстоящих и последующих важных событий электорального цикла.

В Послании много нового, но неожиданной стала предложенная действующим Президентом страны проектная норма однократного президентства на условиях семилетнего срока, которая венчает пирамиду перераспределения власти и дает старт реальному процессу реализации задекларированной ранее политической модернизации с прицелом на парламентские принципы управления.

При этом траектория предложенного курса преобразований не перетерпела изменений, поступившие целеуказания и незыблемость президентских устремлений к достижению цели оформлены в четкие постулаты дальнейшего плана действий, преследующих поис­тине демократические и эффективные приемы обновленного государственного менеджмента. Реализацией заявленных Президентом страны тезисов, рассчитанных на незамедлительное и профессиональное исполнение, по сути, будет благополучное общество и единая нация при условии функционирования справедливого государства.

Этим динамичным и содержательным Посланием народу Казахстана была доказана правота избранной верной тактики детального анализа сложившейся в стране ситуации и программы действий по формату «слышащего государства». Вероятно, энергичная президентская команда по мере своих возможностей использовала посткризисное время на разработку планов по кардинальному перераспределению функций и центров влияния действующих государственных и общественных институтов развития.

Предстоящая крупномасштабная и двухэтапная электоральная кампания потребует привлечения значительных средств и мобилизации усилий. Возможные стихийные и ожидаемые информационные всплески могут повлиять на общие процессы. Запущенный механизм коренной и необратимой трансформации системы масштабного политического и государственного управления внедряет в сознание образы будущего успешного во всех отношениях государства.

Как автор и инициатор коренных преобразований Глава государства в непростое для всех время сформировал своими усилиями карту действий, которая проложена по удовлетворяющему всех условному маршруту: от истоков народного доверия к совершенству государственной состоятельности.

Своевременным шагом в направлении гарантированного предупреждения возможных социальных потрясений выглядят предложенные Президентом тезисы о глубинной перестройке отношений в триаде «гражданин – бизнес – государство» и новой экономической политике. Они сводятся к сокращению традиционных регулятивных государственных полномочий и предоставлению некоторой свободы отечественным экономическим субъектам рынка, которым предстоит умерить свои монопольные интересы и вернуть систему ценообразования в цивилизованные рамки.

Президент страны донес до каждого из нас посыл о том, что представленная им экономичес­кая политика свободного развития частного производства с мощным государственным сектором институциональной поддержки, сочетание элементов рыночной экономики с ограниченным государственным управлением на условиях умелого экологически эффективного хозяйствования восстановят экономическую составляющую.

Обращаясь к ответственной роли представителей отечественной науки в развернутых процессах национально-государственного строительства Нового Казахстана, необходимо использовать возможность продолжения творческого научного поиска и формирования теоретических основ для реализации успешной социокультурной и созидательной национальной стратегии. Есть уверенность в том, что идеи казахстанских ученых найдут свое достойное отражение в реализации управленческих решений действующего руководства страны.