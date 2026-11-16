От «Народной стройки» до цифровой экономики: депутаты Курултая разъяснили ключевые положения Послания Президента

В эти две недели депутаты Курултая от всех фракций провели 155 встреч с участием почти 18 тысяч человек во всех регионах страны, посвященные разъяснению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz

Диалог охватил самые разные страты населения: от трудовых коллективов промышленных предприятий и представителей аграрного сектора до педагогов, медицинских работников, предпринимателей, ученых, студентов и общественных деятелей. В центре обсуждений – конкретные задачи экономического развития, социальной модернизации, масштабного строительства и технологического обновления страны.

Разговор о Послании во многих регионах начинался с вопросов, наиболее близких повседневной жизни людей. В первую очередь это инициатива Главы государства «Народная стройка». Депутаты разъясняли, что речь идет не просто о возведении новых объектов, а о комплексном обновлении инфраструктуры с учетом потребностей регионов. Строительство и модернизация школ, больниц, спортивных и культурных учреждений, развитие дорог и коммунальных сетей должны не только повысить качество жизни, но и создать новые возможности для занятости. В ходе встреч особое внимание уделялось тому, чтобы государственные проекты отвечали реальным запросам жителей и приносили ощутимый результат.

От инфраструктуры обсуждение переходило к экономическим и технологическим преобразованиям. Встречи с предпринимателями, представителями IT-сообщества и трудовыми коллективами позволили затронуть вопросы привлечения инвестиций, поддержки отечественного производства, развития малого и среднего бизнеса, повышения производительности труда и сокращения административных барьеров. На промышленных предприятиях разговор шел о модернизации мощностей, перспективах отраслей и создании условий для устойчивой работы производств. Отдельный акцент депутаты делали на цифровизации и искусственном интеллекте: эти инструменты рассматривались не как самостоятельная цель, а как ресурс для развития экономики, повышения эффективности и расширения возможностей граждан.

Значительная часть диалога была посвящена человеческому капиталу. С педагогами, студентами, учеными и медицинскими работниками обсуждались качество образования, развитие науки, подготовка востребованных специалистов, условия труда

и социальные гарантии. Особенно подчеркивалась необходимость связать обучение с потребностями рынка труда, поддерживать профессиональный рост и создавать условия для реализации потенциала молодежи. В здравоохранении наряду с доступностью

и качеством медицинской помощи поднимались вопросы кадрового обеспечения и защиты профессиональных прав работников отрасли.

Свои особенности имели встречи с представителями аграрного сектора. Здесь ключевыми темами стали устойчивость сельского хозяйства, поддержка фермеров, обновление производств, развитие переработки и рациональное использование водных ресурсов. Обсуждалось, как сделать сельское хозяйство более эффективным, а результаты модернизации – заметными для самих хозяйств и жителей села.

В энергетической отрасли внимание было сосредоточено на наращивании генерирующих мощностей, внедрении систем накопления электроэнергии и обеспечении надежного энергоснабжения, от которого зависит развитие всей экономики.

При этом разъяснение Послания не ограничивалось экономической и социальной повесткой. На встречах с молодежью, общественностью и научными кругами, представителями культуры и спорта поднимались вопросы гражданской ответственности, общественного согласия, национальных ценностей, поддержки творческих инициатив и развития массового спорта. Таким образом, разговор охватывал не только конкретные государственные проекты, но и социальные ориентиры, необходимые для их реализации.

Важной частью поездок стал открытый обмен мнениями о будущем страны. Участники могли напрямую задавать вопросы депутатам и представителям центральных государственных органов, обозначать проблемы и предлагать решения. Обратная связь поступала от представителей самых разных профессиональных сообществ и жителей регионов.

Судя по обсуждениям, обозначенные в Послании приоритеты находят живой отклик у тех, кого непосредственно касаются будущие изменения: работников предприятий, медиков, педагогов, аграриев и молодежи. Участники встреч не только выражали поддержку инициативам Послания, но и поднимали практические вопросы, от решения которых зависит их воплощение в жизнь. Именно такой предметный разговор позволяет соотнести общенациональные задачи с запросами конкретных регионов и профессиональных сообществ.

Работа депутатов на местах объединила разъяснение президентских инициатив с диалогом и обменом мнениями

с жителями регионов. Эта связь важна и для законодательной работы, и для контроля за реализацией намеченных преобразований – для того, чтобы приоритеты Послания воплощались в решениях, отвечающих реальным потребностям граждан.