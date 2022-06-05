"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области

В Карагандинской области в семь часов утра открылись участки по проведению общенационального референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. В регионе их 777. По информации областной избирательной комиссии, зарегистрировано более 880 тысяч участников референдума.

Первые избиратели уже пришли на участки, проявив гражданскую сознательность и сделав свой выбор.

На участке № 17 г. Караганды, расположенном во Дворце культуры горняков, зарегистрировано 2082 участника референдума.

Одним из первых здесь проголосовал пенсионер Алтай Оралбаев.

– Живу рядом. Каждое утро выхожу на физзарядку. Сегодня сначала пришёл отдать свой голос. Считаю, гражданская позиция – это важно для всех. От нас зависит будущее нашей страны, – поделился карагандинец.

Процесс голосования отслеживают наблюдатели от партий и общественных объединений.

Напомним, в Казахстане впервые изменения в Конституцию вносятся на общенародном референдуме. Правом на участие обладают граждане Казахстана, достигшие восемнадцатилетнего возраста.