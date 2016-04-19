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От нашего имени
Вера ЗМЕЕВА, пенсионерка
Представители моего поколения не понаслышке знают, что такое ужасы войны. Мое детство пришлось на годы оккупации. Никогда не забыть постоянного страха, ни днем, ни ночью не отпускавшего нас, жителей небольшой белорусской деревеньки. Словами трудно передать гнетущее чувство беззащитности перед врагом, вольным творить на твоей земле все, что вздумается. Взрослые пытались оградить нас от самых жутких зрелищ, но и увиденного хватало, чтобы я потом по несколько суток не могла сомкнуть глаз. А чувство невозвратимых потерь, осознание того, что люди, которых ты знаешь и помнишь, никогда больше не вернутся домой... Нет, не хочу, чтобы люди на всех континентах переживали подобное!

За всю свою историю, говорится в Манифесте, человечество фактически не знало мирных дней. Но ведь должно же оно однажды спохватиться, сделать выводы из страшных уроков. Тем более что уже со всей остротой обозначилась альтернатива: сейчас или никогда. В таких условиях должен найтись лидер, не боящийся открыто сказать правду. И он есть, это – Глава нашего государства, от нашего имени выступивший с исторической инициативой. Убеждена, что его голос должен быть услышан во всех странах.

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