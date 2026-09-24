От научного гранта – к клинической практике

Наука становится частью здравоохранения тогда, когда ее результаты выходят за пределы лаборатории и начинают работать в интересах пациента. Для этого одной идеи недостаточно: нужны клиничес­кая апробация, стандартизированный протокол, подготовка специалистов и подтверждение безопасности. Именно такую последовательность прошел казахстанский проект по разработке технологии FundoRing – модификации желудочного шунтирования для лечения пациентов с ожирением и метаболическими нарушениями.

Исследовательскую группу возглавляет доктор медицинских наук, профессор Орал Оспанов (на снимке). Проект AP23490186 получил грантовую поддержку Министерства науки и высшего образования. Его результаты представлены в международных научных изданиях, обсуждались на профильных конгрессах и оформлены в виде методических материалов для практикующих хирургов. 12 августа 2026 года объединенной комиссией по качеству Министерства здравоохранения РК новая медицинская технология была одобрена.

Важен не только вес

Ожирение – это не просто воп­рос внешнего вида. Оно связано с сахарным диабетом второго типа, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими нарушениями обмена веществ. Поэтому бариатрическая хирургия рассматривается скорее не как способ уменьшить массу тела, а как один из методов лечения тяжелых метаболических состояний.

Одним из наиболее эффективных вмешательств такого профиля считается желудочное шунтирование. Во время операции формируют небольшой желудочный резервуар и соединяют его с тонкой кишкой, минуя большую часть желудка и начальный отдел кишечника. Это ограничивает объем принимаемой пищи и меняет гормональные сигналы, которые участвуют в регулировании аппетита и обмена глюкозы. Благодаря этому у части пациентов улучшается течение сахарного диабета второго типа и других проявлений метаболического синдрома.

Однако у любой хирургичес­кой методики есть ограничения и возможные осложнения. Пос­ле некоторых бариатрических вмешательств у пациентов может возникать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – состояние, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод и вызывает изжогу, воспаление и повреждение слизистой. В отдельных случаях речь идет также о желчном рефлюксе. Длительное течение таких сос­тояний требует наблюдения и дополнительного лечения.

Антирефлюксный компонент, встроенный в операцию

Именно на эту клиническую задачу направлена технология FundoRing. Важно подчеркнуть: это не самостоятельная операция «для похудения», а модификация желудочного шунтирования, в конструкцию которой заранее включен антирефлюкс­ный этап.

После формирования желудочного резервуара хирург использует выключенную из обычного прохождения пищи часть желудка. Из собственных тканей пациента создается манжета вокруг верхней части малого желудочка и зоны перехода пищевода в желудок. По замыслу разработчиков, такая конструкция должна снижать вероятность заброса кислого и желчного содержимого в пищевод. При этом не применяется инородный материал: для формирования манжеты используется ткань самого организма.

Разработчики также рассматривают FundoRing как способ уменьшить риск повторного набора веса и некоторых послеоперационных осложнений. Дополнительное укрытие области малого желудочка тканями выключенной части желудка, по их оценке, может повышать защищенность линии швов. При этом окончательная оценка эффективности и безопасности любой хирургической технологии должна опираться на наблюдение за пациентами в динамике и сопоставление результатов по единым критериям.

Как идея превратилась в методику

Научная новизна проекта заключается не только в предложении использовать выключенную часть желудка для антирефлюкс­ной защиты. Важная часть работы – подробное описание последовательности действий хирурга. Для практической медицины это принципиально: методика должна быть не просто оригинальной, но и воспроизводимой в разных операционных.

В статье профессора Орала Оспанова, опубликованной в журнале Scientific Reports в 2025 году, описаны этапы стандартизации технологии. Среди них – мобилизация дна желудка, формирование круговой или частичной фундопликации и двойная калибровка манжеты. Авторы называют получившуюся конструкцию «живым кольцом» из аутологичной, то есть собственной, ткани пациента.

Пошаговый протокол позволяет унифицировать технику, фиксировать осложнения и сравнивать исходы лечения. Без такой детализации научная идея остается зависимой от индивидуального опыта конкретного хирурга. Авторская разработка защищена патентом Республики Казахстан № 37044.

Еще одна особенность, отмеченная в материалах проекта, – возможность сократить длину участка тонкой кишки, выключаемого из пищеварения. Это потенциально снижает риск дефицита витаминов и минералов, который может возникать после операций с выраженным изменением пищеварительного маршрута. Но и здесь необходимы длительное наблюдение, лабораторный контроль и соблюдение пациентом рекомендаций медицинской команды.

От гипотезы до внедрения

Проект AP23490186 официально называется «Разработка и внедрение желудочного шунтирования по методу FundoRing для лечения пациентов с метаболическим синдромом». Его задача изначально была шире, чем подготовка отдельных публи­каций. Исследователи планировали оценить хирургические, антирефлюксные, бариатричес­кие и метаболические результаты метода, изучить качество жизни пациентов и подготовить инструменты для практического здравоохранения.

Согласно информации Медицинского университета Астана, в рамках проекта разработаны и утверждены две методические рекомендации и учебное пособие. Для исследования создана база данных на 1 000 пациентов, распределенных по двум группам. Опубликовано более десяти статей в международных научных журналах. Результаты проекта представлялись на всемирных профильных конгрессах в Мельбурне в 2024 году, Сантьяго в 2025-м и Торонто в 2026-м.

Таким образом, грантовый проект выстроен как последовательная цепочка: научная гипотеза, патентная защита, регистрация протокола исследования, описание стандартизированной техники, анализ клинических результатов, обсуж­дение данных в международном профессиональном сообществе, обучение специалистов и подготовка документов для внедрения. В официальном описании гранта конечным результатом названо внедрение метода FundoRing в масштабе страны. Решение объединенной комиссии по качеству Министерства здравоохранения от 12 августа 2026 года стало важным этапом на этом пути.

Новая технология требует ответственности

В хирургии вопросы эффективности и безопасности неотделимы. Врачам необходимо понимать, каким пациентам метод может быть показан, как подготовить человека к операции, какие осложнения отслеживать и в каких случаях следует выбрать другой вариант лечения. Не менее важно информировать пациента о том, что операция не отменяет последующего наблюдения.

После бариатрического вмешательства требуется соблюдать рекомендации по питанию, принимать назначенные препараты и регулярно контролировать лабораторные показатели. Такой подход особенно важен при операциях, которые изменяют анатомию и физиологию пищеварения. Поэтому практическая ценность проекта определяется не только конструкцией FundoRing, но и системой подготовки специалистов, методическими документами и возможностью оценивать результат по объективным показателям.

Для Казахстана этот проект имеет значение и как пример развития собственной научной школы. Отечественная разработка получает не только патентную защиту, но и международную экспертную оценку через публикации и профессиональные дис­куссии. В дальнейшем ее место в национальных и международных алгоритмах будет зависеть от накопления клинических данных, долгосрочных результатов и соблю­дения единых требований к безопасности.

Путь от научного гранта к клинической практике редко бывает коротким. Он требует совместной работы исследователей, хирургов, организаторов здравоохранения и самих пациентов. История FundoRing показывает, что результативность научного проекта измеряется не количест­вом отчетов, а тем, насколько последовательно разработка проходит путь от гипотезы и доказательств до ответственного внедрения в медицину.